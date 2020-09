Maskien hinnat painuivat jo alle 40 senttiin kappaleelta – tavaraa pitäisi myös riittää sillä tarjonta on parantunut

Kertakäyttöisen kasvomaskin saa nyt kaupasta noin 0,4 euron hintaan. Näin kertovat Suomen suurimmat kauppaketjut S-ryhmä ja K-ryhmä.

Kalleimmat maskit maksavat kaupasta tai apteekista riippuen noin euron kappaleelta.

Sekä S-ryhmän valikoimajohtaja Janne Paananen että K-ryhmän hankintapäällikkö Jenni Moisanen toteavat, että maskien kysyntä oli kiivainta heinä-elokuun paikkeilla.

Nyt kysyntä on rauhoittunut, vaikka maskeja myydään edelleen paljon. Molempien kaupparyhmien halvimmat kasvomaskit maksavat noin 0,34 euroa kappaleelta. Hinta riippuu maskin mallista ja pakkauskoosta.

Tarjonta on kasvanut

K-ryhmän hankintapäällikkö Moisanen kertoo, että kysyntä on edelleen vilkasta, vaikka myynti onkin hieman rauhoittunut.

– Keväällä myynti oli aika vähäistä, mutta kysyntä piristyi huomattavasti elokuussa, Moisanen toteaa.

SOK:n Paananen kertoo, että elokuun alussa maskien myynnissä oli valtava piikki, joka sitten laimentui. Uusien maskisuositusten jälkeen kysyntä taas todennäköisesti nousee.

Maskien hinnat ovat tippuneet roimasti koronapandemian alkuun verrattuna. Paanasen mukaan syitä on useita.

– Valmistuskapasiteettia on tullut lisää eli tarjontaa on tullut lisää. Meidän hankintapuolellamme on myös hyvät suhteet tavaran toimittajiin, ja logistiikka on tehostunut, Paananen toteaa.

Maskien valmistajia kymmeniä

Myös Kesko on laajentanut valikoimaansa. K-ryhmällä on kymmenisen tavarantoimittajaa.

– Meillä on myös kattava valikoima kangasmaskeja, ja materiaaleja on useita, Moisanen selvittää.

K-ryhmän maskit valmistetaan paitsi kotimaassa myös muun muassa Kiinassa ja Turkissa.

Kaupparyhmillä on myytävänä erilaisia kasvosuojia. Edullisimpia myydään 50 kappaleen ja 25 kappaleen paketeissa.

Maskeja ei voi suoraan verrata keskenään, sillä niissä on eroja niin suojaavuden, muiden ominaisuuksien ja hinnan osalta.

Yliopiston Apteekki -ketjusta kerrotaan, että myös se on varautunut maskien kysynnän merkittävään kasvuun.

Yliopiston Apteekki myy suojia 25 kappaleen paketeissa. Yhden kertakäyttöisen suojan hinnaksi tulee noin 0,76 euroa kappale.

– Kuitukankaiset pestävät maskit maksavat 9,45 euroa kappaleelta. Niitä myydään kahden kappaleen pakkauksissa, joka maksaa 18,90 euroa, Yliopiston Apteekista kerrotaan.

Kuitukankainen maski on kestokäyttöinen. Se pestään vähintään 60 asteessa jokaisen käytön jälkeen.

THL päivitti tänään maskisuositustaan. THL suosittaa nyt maskin käyttöä joukkoliikenteen lisäksi myös julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida aina välttää.

