Ilo Ruotsin ja Viron vapaasta matkailusta jäi lyhyeksi, hallitus palautti rajoitukset

Hallitus on päivittänyt matkustusrajoituksia.

Hallitus palauttaa matkustusrajoitukset Viroon, Ruotsiin, Norjaan, Islantiin, Saksaan ja Slovakiaan heikentyneen koronatilanteen takia ensi maanantaina.

Esimerkiksi Viron ja Ruotsin sisärajaliikenteen valvonnasta luovuttiin vasta viime lauantaina.

Maanantaista alkaen suomalaiset voivat matkustaa ilman karanteenia enää kuuteen eurooppalaiseen maahan.

"Turvallisten maiden" listalla ovat Kypros, Latvia, Liettua, Liechtenstein, Puola ja San Marino. Hallitus suosittelee välttämään tarpeetonta matkustamista kaikkiin muihin maihin.

Uusia maahantulorajoituksia tuli voimaan myös Georgialle, Kanadalle ja Tunisialle.

Suomeen saa matkustaa vapaasti vain maista, joissa on ollut enintään 25 koronatapausta 100 000 asukasta kohden kahden viikon aikana.

Riskimaista tulevat joutuvat Suomessa kahden viikon vapaaehtoiseen karanteeniin. Lisäksi terveysviranomaiset voivat määrätä ihmisiä velvoittavaan pakkokaranteeniin.

Työmatkaliikenne Ruotsiin ja Viroon on poikkeus. Se pysyy sallittuna eikä omaehtoista karanteenia tarvita, vaikka maiden tartuntaluvut ovat nousseet.

Myös rajayhteisöjen liikenne pohjoisen Suomen, Ruotsin ja Norjan välillä on sallittua, vaikka tartuntojen määrä nousisi yli raja-arvon.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Tulijoilta vaaditaan kaksi negatiivista testiä

Hallitus teki periaatepäätöksen 25:n tartunnan raja-arvosta 11. syyskuuta ja kertoi samalla uuteen testaamiseen perustuvaan malliin siirtymisestä vaiheittain.

EU- ja Schengen-maiden maahantulorajoituksista luovutaan ja ne korvataan terveysturvallisuustoimilla eli testaamisella ja karanteeneilla.

Matkustusrajoituksia päivitetään viikoittain maiden koronatilanteen perusteella siihen asti, kunnes "Testaa ja tule" -malli astuu voimaan 23. marraskuuta.

Uudessa mallissa Suomeen tulijalta edellytetään kahta negatiivista testitulosta. Jos lähtömaassa on koronatartuntoja paljon, matkustajilla on oltava todistus alle kolme vuorokautta sitten otetusta negatiivisesta koronavirustestistä.

Tulijat asetetaan Suomessa karanteeniin, mutta siitä voi vapautua aikaisintaan kolme vuorokautta maahantulosta tehtävällä toisella testillä.

Mikäli maassa oleskelu kestää alle kolme vuorokautta, toista testiä ja karanteenia ei vaadita.

Siirtymäaikana 1. lokakuuta – 22. marraskuuta karanteenia ei joko tarvita, tai sitä on mahdollista lyhentää, mikäli matka raja-arvot ylittävään maahan on kestänyt alle 72 tuntia – tai jos matkustajalla on esittää negatiivinen koronatestitulos.

*Uutista päivitetään.

