Liikkumista vältetään pimeällä eikä tiettyihin paikkoihin mennä – pikkukaupungin turvallisuus huolettaa asukkaita, mutta ei poliisia: somessa mielikuva tilanteesta vääristyy

Monen keravalaisen mielestä tämä kävelykatu johtaa levottomalle aukiolle, jossa on muun muassa ympäri vuorokauden avoinna oleva Prisma. Saara Hirvonen / Yle

Kuinka turvallinen kaupunki Kerava on? Tuo kysymys nousee tasaisesti esiin, ja aihetta onkin esimerkiksi käsitelty kaupunginjohtajan asukasillassa 6. lokakuuta (siirryt toiseen palveluun) sekä Facebookin We <3 Kerava -ryhmässä, missä usein kerrotaan muun muassa erilaisista ilkivaltatapauksista.

Kaupunginjohtajan asukasillassa turvallisuuspäällikkö Jussi Komokallio piti turvallisuuskatsauksen, jossa hän kertoi häiriöitä olleen viime keväänä ja kesänä enemmän kuin aiempina vuosina. Kokonaisuudessaan hän ei kuitenkaan pidä Keravan tilannetta kovinkaan huolestuttavana.

Komokallion sanoista huolimatta moni keravalainen kokee kaupungin turvallisuustilanteen huonoksi. Haastatelluista useimmat kokevat turvallisuuden huonontuneen vuoden parin sisällä, myös somessa keskustelu aiheesta on selkeästi lisääntynyt.

Erityisesti ikäihmiset ja lasten vanhemmat katsovat lastensa perään, missä ja mihin aikaan he liikkuvat. Moni toivoo myös poliisilaitosta takaisin Keravalle tai partioita lisää.

– Poliisin tilastoissa lähinnä autoihin kohdistuneet vahingonteot ovat lisääntyneet Keravalla, muissa rikoksissa kuten pahoinpitelyissä tai ryöstöissä ei ole olennaista muutosta. Törkeät pahoinpitelyt ovat vähentyneet, sanoo sektorinjohtaja Jussi Huhtela Itä-Uudenmaan poliisista.

Monet keravalaiset pitävät kaupungin keskustaa rauhattomana iltaisin ja viikonloppuisin. Myös aseman seudulla on ollut levotonta. Saara Hirvonen / Yle

Yhtenä huolenaiheena kaupunkilaisilla on Soldiers of Odinin jäsenten liikkuminen Keravan keskustassa. Huhtela on tietoinen asiasta ja on nähnyt kuviakin Odinin väen liikkumisesta. Poliisille heistä ei kuitenkaan ole tullut tehtäväpyyntöä tai tehtävää.

Huhtelan mukaan poliisi voi puuttua ja poistaa henkilöt paikalta, jos he aiheuttavat pelkoa ja se on yleisen turvallisuuden ja järjestyksen vuoksi tarpeen.

– Meillä on poliisilaissa ihan hyvät keinot puuttua, vaikka ei mitään rikosta olisikaan tapahtunut. Kyllä tällainen porukka voidaan sieltä paikaltakin poistaa, jos he aiheuttavat pelkoa.

– Meidän viesti on, että minkäänlaisia katupartioita ei täällä eikä missään Suomessa tarvita. Mitään ääriajattelua ei hyväksytä. Sitä ei ole syytä hyväksyä yhteiskunnassa eikä poliisin sisällä.

Vaikka haastellut keravalaiset kertovat turvallisuushuolistaan, kaikesta huolimatta väki myös viihtyy ja pitää Keravasta, eivätkä he halua muuttaa sieltä pois.

Eija Karvonen ja Juhani Vakela ulkoilevat lähinnä päiväsaikaan. Ali-Keravan reitin he ovat jättäneet toistaiseksi väliin, koska siellä on ollut heidän kokemuksensa mukaan rauhatonta. Saara Hirvonen / Yle

Eija Karvosen ja Juhani Väkelän mukaan Keravalla on pääsääntöisesti rauhallista, mutta iltaisin ja öisin on rauhattomuutta. He lenkkeilevät ja liikkuvat vain päivisin.

– Tiukka paikka pitää olla, että lähdetään illalla liikkeelle, Karvonen sanoo.

Yksi ulkoilureiteistä, Alikeravantien reitti jäi kokonaan tauolle, koska siellä kohdattu mies käyttäytyi pari kertaa uhkaavasti. Karvosen ja Väkevän tiedon mukaan levottomimmat paikat ovat asemanseutu ja Jaakkola.

– Vanhuksilta halutaan rahaa. Ikäihmiset ovat ainoita, joilla on nykyään käteistä. Muut käyttävät kortteja, Väkevä sanoo.

Pariskunta on asunut kymmenen vuotta Keravalla. He viihtyvät ja pitävät kaupunkia siistinä, hyvin hoidettuna ja luonnonläheisenä. Heidän mielestä Keravalla liikkuu poliiseja ja valvontakameroitakin on lisätty.

Abe Al-Sadani on asunut koko ikänsä Keravalla. Hän on pahoillaan, että tilanne kaupungissa on muuttunut rauhattomampaan suuntaan. Saara Hirvonen / Yle

Koko ikänsä Keravalla asunut Abe Al-Sadani ei ole kokenut, että paikkakunnalla olisi erityisen turvatonta tai epävakaata. Häntä kuitenkin huolestuttaa keskustelun lisääntyminen, sillä hän on perustamassa perhettä ja tarkoituksena olisi asua edelleen Keravalla.

– Keravan some-kanavilla keskustelu on lisääntynyt vuoden aikana. Ei ole kiva lukea, että ihmiset kokevat turvallisuustilanteen huononevan, kun sen pitäisi mennä toiseen suuntaan.

Al-Sadani kuitenkin ihmettelee, miksi Keravan huumekauppaan ei puututa.

– Huumeiden myyntiä ja kaupankäyntiä näkee livenä joka viikko keskustassa ja Prisman luona. Se on tiedossa, että kauppa käy, mutta siihen ei puututa, hän sanoo.

Al-Sadani toivoisi poliisiasemaa takaisin Keravalle.

– Jos satunnaisesti partiot pyörivät täällä ja on pitkät vasteajat, niin eihän se vaikuta juuri kehenkään.

Keravalainen Päivi Partanen on huolestunut kaupungin tilanteesta erityisesti poikansa vuoksi. Hän miettii, mihin aikaan voi antaa pojalleen luvan liikkua keskustassa. Saara Hirovnen / Yle

Päivi Partanen on myös asunut koko ikänsä Keravalla, samoin hänen miehensä ja molemmat lapsensa. Aikuinen tytär on jo muuttanut pois kotoa. Partanen kertoo olevansa hieman huolestunut turvallisuustilanteesta.

– Meillä on 12-vuotias kotona, niin huolestuttaa, jos hän haluaa tuonne keskustaan pyörimään. Ei ainakaan tällä hetkellä ole mahdollisuutta mennä yksinään, Partanen sanoo.

Partanen itse käy keskustassa lähinnä kauppareissuilla. Hän on kuitenkin toiveikas ja luottaa, että nykyinen tilanne rauhoittuu, kun osa ilkivallan tekijöistä on jo saatu kiinni.

Timo Muhonen on asunut ja viihtynyt vuosikymmeniä Keravalla. Hän tulee mielellään lukemaan ulos kirjaston läheiseen puistoon, jossa on rauhallista. Muhosen mukaan kirjaston lähellä on paljon valvontakameroita. Saara Hirvonen / Yle

Timo Muhonen on asunut Keravalla vuodesta 1980. Hänestä muutos kaupungissa näkyy, mutta omilla valinnoilla voi vaikuttaa.

– Asemanseutu ja Prisman luona vanha Anttilan rakennus, siellä en viihdy. En koe oloani turvalliseksi, sillä siellä on isoja porukoita, jotka häiritsevät ohikulkijoita.

Muhosen tiedossa ei ole tappelunujakoita suurempia levottomuuksia. Hänen mukaansa poliisin valvonta partioautoista käsin on tehostunut, mutta jalkautuvia poliiseja saisi olla enemmän.

– Kun ne, jotka haluavat hankaloittaa muiden elämää, näkevät partioauton lähtevän, niin meno jatkuu. Sitten kun partio taas tulee, niin rauhoitutaan. Jalkautuminen olisi tehokas keino.

Muhonen kertoo tuntevansa monia itseään vanhempia ihmisiä, jotka eivät uskalla lähteä illalla kävelylle.

– Sellaista toimintaa, että he pelkäävät. Huonojalkaiset eivät uskalla lähteä auringonlaskun jälkeen, lähinnä päivällä käyvät tässä keskustassa. Keskustassa asuvat eivät uskalla liikkua, vaikka tuolla ulompana olisi rauhallisia reittejä.

Laura Tuomenoja on ulkoilemassa lastensa 8-vuotiaan Linnean ja 2-vuotiaan Niilon kanssa. Hän on huolestunut Keravan turvallisuustilanteesta ja kaipaa lisää poliisin partiointia. Saara Hirvonen / Yle

Laura Tuomenoja on asunut Keravalla perheensä kanssa nyt nelisen vuotta. Hän pitää kaupunkia lapsiystävällisenä ja harrastusmahdollisuuksia parempina kuin aiemmin Vantaalla, mutta iltaisin ja viikonloppuisin on hänestä rauhatonta.

– Vuoden aikana tilanne on huonontunut ja siitä on keskusteltu enemmän. Saa miettiä, onko auto turvassa vai mitä tapahtuu.

Perhe asuu lähellä keskustaa, mutta radan toisella puolella. Tuomenoja listaa rauhattomiksi paikoiksi Jaakkolassa Lidlin takana olevan alueen, Asemansillan Nesteen sekä aseman vieressä Tapulikadun urheilupuiston.

– Toivoisin, että saataisiin poliisilaitos takaisin Keravalle ja vartiointia lisättäisiin iltoihin ja viikonloppuihin. Asuinalueille ei kuitenkaan voi ripotella valvontakameroita samalla tavalla kuten täällä keskustassa, hän sanoo.

Oskari Airila pyöräilee Keravalla, hän ei yleensä liiku kaupungilla kello 22 jälkeen iltaisin. Saara Hirvonen / Yle

16-vuotias Oskari Airila on asunut Keravalla 14 vuotta. Hänestä Kerava on kiva paikka, kaikki palvelut ovat lähellä ja pääsee liikkumaan pyörällä kätevästi. Hän palaa yleensä iltakymmeneen mennessä kotiin.

– Joskus koulussa kuulee, että jonkun pyörä pöllittiin tai semmosta, mutta ei tämä ole niin paha kuin ihmiset yleensä sanoo. Vanhemmat ovat joskus sanoneet, että älä mene yöllä keskustaan. Jos jossakin on isompi porukka, joka messoo, niin kierrän yleensä vähän kauempaa ohi.

Keravalla 15 vuotta asunut Virpi Leinonen ei ole huolestunut kaupungin turvallisuudesta. Hän käy töissä Helsingissä ja kokee Keravan mukavan pienenä. Kaikki palvelut ovat kävely- ja pyöräilymatkan päässä.

– Pikkuisen iltaisin lenkillä on tullut vilkuiltua aiempaa enemmän ympärilleen. Somesta on tullut paljon viestiä, osittain sen vuoksi, mutta ehkä muutenkin itsesuojeluvaisto menee iltaisin päälle, hän toteaa.

Leinosella ei ole omakohtaisia kokemuksia levottomuuksista. Hän kertoo näkevänsä välillä poliiseja partioimassa kaupungin keskustassa ja myöntää sen tuovan turvallisuuden tunnetta.

– Poliisilaitos poistettiin täältä vuosia sitten, sen takaisin saaminen voisi rauhoittaa.

Keravan kirjaston läheistä aluetta puistoineen pidetään rauhallisena. Alueella on asukkaiden mukaan paljon valvontakameroita. Saara Hirvonen / Yle

Poliisi ei pidä Keravaa turvattomana

Itä-Uudenmaan poliisista sektorinjohtaja Jussi Huhtelan mukaan Keravan tilanne on aika tyypillinen kaupungistuvalle ja radan varren kasvukeskukselle. Hän ei pidä tilannetta huolestuttavana, kaupungin tilanne ei poikkea Järvenpäästä tai Vantaasta asukasmäärään suhteutettuna.

Huhtelan mukaan Keravan turvallisuuskeskustelu lähti somesta.

– Fakta on, että tilastojen mukaan viime ja tänä vuonna on ollut rypäs automurtoja. Tänä vuonna niitä on tapahtunut puolet enemmän, kymmeniä enemmän, kuin viime vuonna. Tämä näkyy ihmisille. Se harmittaa auton omistajia, kirjoitetaan somessa ja mielikuva tilanteesta suurenee, Huhtela sanoo.

Keravalla asuva Huhtela ei koe kaupunkia turvattomaksi, mutta hänestä tilanne pitää ottaa vakavasti.

– Jos joku muu niin kokee, meidän on kuunneltava ihmisiä ja mietittävä keinoja, hän sanoo.

Keravan kaupunki ja poliisi aikovat yhdessä järjestää keravalaisille tilaisuuden vielä tämän syksyn aikana, jossa kaupunkilaiset voivat kysyä ja kertoa huolistaan.

