Tietovuoto paljastaa uutta tietoa myös suomalaisilta miljoonia huijanneesta OneCoinista – tutkintaa vauhditti yhdysvaltalaispankin rahanpesuilmoitus

OneCoin-pyramidihuijausta on johdettu Bulgarian pääkaupungista Sofiasta käsin. Huijaukseksi paljastuneeseen virtuaalivaluuttaan on yhtiön oman ilmoituksen sijoittanut yli 3,6 miljoonaa ihmistä eri puolilla maailmaa. Nadezhda Chipeva

Rahanpesuepäily johdatti Yhdysvaltain viranomaiset yhden maailmanhistorian suurimman huijauksen jäljille, käy ilmi uudesta tietovuodosta.

Yhdysvaltain viranomaisten tutkintaa oli vauhdittamassa pankin tekemä ilmoitus virtuaalivaluutta OneCoinin perustajaan liittyen.

Olemattoman virtuaalivaluutan eli OneCoinin avulla on huijattu ihmisiltä eri puolilla maailmaa mahdollisesti jopa yli 15 miljardia euroa (siirryt toiseen palveluun). Suomalaisilta sijoittajilta on huijattu vähintään noin 40 miljoonaa euroa. Todennäköisesti summa on vielä tätä isompi.

Rahanpesuilmoitusta koskevat tiedot ovat peräisin laajasta tietovuodosta, jota Ylen MOT-toimitus on tutkinut yhdessä kansainvälisen toimittajajärjestö ICIJ:n kanssa.

Pyramidihuijaukseksi paljastuneeseen OneCoiniin sijoitettiin pelkästään vuosien 2014 ja 2016 välisenä aikana miljardeja euroja. Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan OneCoiniin on sijoitettu mahdollisesti jopa noin 15 miljardia euroa. Riikka Kurki / Yle

Satojen miljoonien tilisiirrot herättivät epäilykset

Yhdysvaltalainen Bank of New York Mellon laati vuonna 2016 viranomaisille kaksi ilmoitusta epäilyttävistä tilisiirroista.

Mistä uudessa tietovuodossa on kyse? • Sisältää yli 2100 pankkien tekemää ilmoitusta epäilyttävistä tilisiirroista. (Suspicious Activity Reports). Pankit ovat lähettäneet ne Yhdysvaltain viranomaisille vuosina 1999–2017. • Vuodossa on tietoja noin 1800 miljardin euron arvoisista epäilyttävistä tilisiirroista. Osa tilisiirroista kytkeytyy kansainväliseen korruptioon ja mahdolliseen rikollisuuteen. • Asiakirjat on kerätty osana Yhdysvaltain kongressin selvitystä Venäjän vaalivaikuttamisesta vuoden 2016 presidentinvaaleissa. • Vuodon on saanut yhdysvaltalainen uutissivusto BuzzFeed News, joka jakoi sen kansainvälisen toimittajaverkosto ICIJ:n kanssa. • Mukana hankkeessa on yli sata mediaa: muun muassa BBC, Le Monde, Süddeutsche Zeitung sekä Suomesta Ylen MOT.

OneCoinin omistamat tai siihen liitetyt yhtiö olivat siirtäneet veroparatiisiyhtiöille lyhyen ajan sisällä lähes 360 miljoonaa dollaria eli yli 300 miljoonaa euroa. Viranomaisille tekemässään ilmoituksessa pankki kytki rahat suoraan OneCoiniin ja sen bulgarialaiseen perustajaan.

”Tilisiirtoihin liittyy muun muassa pöytälaatikkoyhtiö International Marketing Services GmBH, joka on yhdistetty virtuaalivaluuttana markkinoituun OneCoiniin, jota syytetään kuitenkin myös pyramidihuijaukseksi”, viranomaisille lähetetystä raportista selviää.

Pankki piti tilisiirtoja epäilyttävänä myös pöytälaatikkoyhtiöiden käytön takia. Rahojen alkuperää yritettiin pankin arvion mukaan myös häivyttää siirtämällä varoja eri yhtiöiden välillä.

Yhdysvalloissa oikeudelle toimitettujen asiakirjojen perusteella tilisiirtoja oli hoitamassa OneCoinin bulgarialaisen perustajan Ruja Ignatovan palkkaama yhdysvaltalainen asianajaja.

Mittavan omaisuuden pyramidihuijauksella tehnyt Ignatova oli perustanut rahastoyhtiöitä Caymansaarten veroparatiisiin. Näihin yhtiöihin siirrettiin satoja miljoonia euroja OneCoinista saatuja rahoja.

OneCoinin perustaja Ruja Ignatova on ollut kateissa yli kolmen vuoden ajan. Yhdysvaltain viranomaisten mukaan hän katosi sen jälkeen, kun viranomaiset Bulgariassa olivat varoittaneet liittovaltion poliisi FBI:n käynnistäneen rikostutkinnan OneCoinista. Nadezhda Chipeva

OneCoinin perustaja kateissa, veli vankilassa Yhdysvalloissa

OneCoinin perustaja Ruja Ignatova tuli tunnetuksi kalliista elämäntavastaan. Hän järjesti suuria juhlia, joissa esiintyi Tom Jonesin tapaisia maailmantähtiä.

Ignatova matkusti yksityiskoneella, osti kalliita asuntoja muun muassa Lontoossa ja kulutti OneCoin-huijauksesta saamiaan rahoja aktiivisesti.

Rahojen siirtely Yhdysvaltojen kautta osoittautui kuitenkin virheeksi. Tiedot päätyivät vaikutusvaltaiselle yhdysvaltalaiselle viranomaiselle FinCENille, joka luovuttaa talousrikoksiin liittyviä tietoja muun muassa poliisille.

Mikä FinCEN? FinCEN on Yhdysvaltain valtiovarainministeriön alainen virasto, joka kerää tietoja rahanpesusta ja muista talousrikoksista.

Virasto edellyttää pankkien tekevän raportit epäilyttävistä rahansiirroista.

FinCEN valvoo kaikkea rahaliikennettä Yhdysvalloissa ja kerää talousrikosten tutkimista varten tietoja myös ympäri maailmaa.

Viraston keräämiä tietoja käytetään rikos- ja muissa tutkinnoissa Yhdysvalloissa ja muualla maailmassa.

Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI ja New Yorkin alueen syyttäjänvirasto käynnistivät OneCoiniin liittyen rikostutkinnan. Ruja Ignatova sai vihiä tutkinnasta ja hän katosi vuonna 2017. Ignatovan nykyinen olinpaikka ei ole tiedossa, eikä Ylen MOT-toimitus onnistunut tavoittamaan häntä.

OneCoinin johtohenkilöt ovat väittäneet, että Yhdysvalloissa käynnistetty rikostutkinta johtuu OneCoinin vastaisesta salaliitosta. OneCoinin suomenkielisillä Facebook-sivuilla on myös väitetty Yhdysvaltojen olevan huolissaan siitä, että OneCoin uhkaa dollarin asemaa kansainvälisenä yleisvaluuttana.

Maaliskuussa 2019 poliisi pidätti Los Angelesin lentokentällä Ruja Ignatovan veljen Konstantin Ignatovin, joka oli noussut OneCoinin johtoon siskonsa katoamisen jälkeen.

Ignatov joutui tutkintavankeuteen epäiltynä talousrikoksista. Syksyllä 2019 Konstantin Ignatov myönsi OneCoinin olleen huijaus.

Yhdysvallat pitää Ruja Ignatovaa OneCoin-huijauksen päätekijänä, mutta häntä ei ole onnistuttu tavoittamaan.

OneCoinin tilaisuuksissa on viime aikoina esiintynyt Ruja Ignatovan äiti.

OneCoinin edustajat eivät vastanneet kysymyksiin, joita kansainvälinen toimittajajärjestö ICIJ lähetti yhtiön edustajille.

Moni ehti tehdä miljoonaomaisuuden markkinoimalla huijaukseksi paljastunutta virtuaalivaluuttaa. Yksi heistä on suomalainen Kari Wahlroos, jota Ylen MOT-toimitus haastatteli syksyllä 2019. Janne Järvinen / Yle

Huijaus levisi verkostomarkkinoinnin avulla

Bulgarialaisen Ruja Ignatovan perustama virtuaalivaluutta OneCoin kasvoi 2010-luvulla nopeasti. Olemattomaan virtuaalivaluuttaan on sijoittanut vähintään yli kolme miljoonaa ihmistä eri puolilla maailmaa. Suomi oli yksi ensimmäisiä maita, joissa OneCoin alkoi levitä nopeasti.

Useat kriitikot huomauttivat jo pian OneCoinin perustamisen jälkeen, että kyse ei ole oikeasta virtuaalivaluutasta, vaan huijauksesta. OneCoin levisi kuitenkin nopeasti verkostomarkkinoinnin avulla.

Myyntitilaisuuksia oli vetämässä myös esimerkiksi suomalainen verkostomarkkinoinnin ammattilainen Kari Wahlroos, joka teki itselleen useiden miljoonien eurojen omaisuuden OneCoinin avulla. Wahlroos on sittemmin jättänyt yhtiön.

OneCoin jatkaa edelleen toimintaansa.

Katso Ylen MOT-ohjelma jättihuijaus OneCoinista (Julkaistu 18.11.2019)

Nopeasti kasvanut OneCoin on nyt viranomaisten syynissä. MOT penkoi miljardibisneksen käänteitä, joissa suurin osa suomalaissijoittajista on vaarassa hävitä kaiken, mutta osa ehti kääriä valtaisat voitot.

