Lieksan koronaryppäässä altistuneiden kartoitus on yhä kesken, toistaiseksi ei uusia tartuntoja – katso suoraa lähetystä Lieksasta klo 13

Lieksassa on voimassa kokoontumisrajoitus sekä maskisuositus julkisilla paikoilla.

Lieksan koronaryppään altistusten selvittely on kesken, eikä kaikkia altistuneita ole vielä tavoitettu.

Lieksassa Pohjois-Karjalassa paljastui laaja koronarypäs tiistai-iltana. Sairastuneita on tähän mennessä yhdeksän. Altistuneita on jopa satoja.

Virus on levinnyt erityisesti Binderholz Nordicin Lieksan sahalla. Sahalla työskentelee noin 160 työntekijää. Heistä mahdollisesti kaksi kolmasosaa on altistuneita. Sahan toimintaa on toistaiseksi keskeytetty.

Lieksassa on tiukennettu väliaikaisesti kokoontumisrajoituksia tartuntojen vuoksi. Kaikki yli 50 hengen kokoontumiset on kielletty viikon ajaksi. Tilannetta arvioidaan uudelleen ensi viikolla.

Jäähalli, liikuntahalli, uimahalli ja koulujen liikuntasalit on suljettu viikoksi.

Lisäksi Lieksassa on voimassa kasvomaskisuostus yli 15-vuotiaille julkisilla paikoilla ja tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista. Vierailukäytäntöjä terveyskeskussairaalaan ja palveluasuntoihin on tiukennettu.

Koulut pysyvät toistaiseksi auki

– Etenkin riskiryhmään kuuluvien on syytä välttää massatapahtumia, muistutti infektioylilääkäri Jennifer Sieberns Siun sotesta tartuntaryppään paljastuttua. Siun sote vastaa julkisista terveys- ja sosiaalipalveluista Pohjois-Karjalassa.

Lieksan varhaiskasvatus ja perusopetus jatkavat lähiopetuksessa. Tartuntaketjujen seuraamisen perusteella koulujen sulkemiselle ei ole tällä hetkellä tarvetta, mutta tilannetta seurataan jatkuvasti.

Lukio-opetus jatkaa myös lähiopetuksessa, lukuun ottamatta abiturientteja, jotka siirtyvät etäopetukseen syksyn ylioppilaskirjoituksiin saakka.

