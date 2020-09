Tanskan sotilastiedustelun epäillään vakoilleen tanskalaisia Yhdysvaltain tiedusteluviranomaisten avustamana

Tanskan sotilastiedustelu on uutistietojen mukaan saanut apua Yhdysvaltain kansalliselta turvallisuusvirastolta NSA:lta. Kuvassa NSA:n päämaja Fort Meadessa Yhdysvalloissa.

Tanskan sotilastiedustelu on uutistietojen mukaan saanut apua Yhdysvaltain kansalliselta turvallisuusvirastolta NSA:lta. Kuvassa NSA:n päämaja Fort Meadessa Yhdysvalloissa. EPA

Tanskan yleisradion DR:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) maan puolustusvoimien tiedustelupalvelu FE on kerännyt tietoja tanskalaisista Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusviraston NSA:n avustamana. Tietoverkkotiedustelun kohteiksi on päätynyt Tanskan kansalaisia ja yhteisöjä, vaikka sotilastiedustelun tulisi keskittyä ulkomaantoimintaan.

Ensimmäiset paljastukset kesällä

Elokuussa kerrottiin, että Tanskan sotilastiedustelu on vakoillut tanskalaisia sääntöjen vastaisesti. Asia tuli ensimmäisen kerran julki tietovuotojen kautta ja siinä yhteydessä sotilastiedustelun kerrottiin myös antaneen väärää tietoa tiedustelupalveluja valvovalle viranomaiselle. Sotilastiedustelun johtajan Lars Findsenin on sanottu aktiivisesti osallistuneen salailuun ja hänet on siirretty syrjään tehtävästään.

Tietojen keruuta Yhdysvaltain NSA:n tuella

Tanskan puolustusvoimat on uusimman paljastuksen mukaan saanut käyttöönsä Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusviraston NSA:n kehittämän Xkeyscore-vakoiluohjelman. NSA on kiinnostunut tanskalaisten keräämistä tiedoista muun muassa siksi, että Tanskan kautta kulkee venäläistä ja saksalaista internetliikennettä. NSA on auttanut tanskalaisia rakentamaan uuden tietokonekeskuksen Amageriin lähellä Kööpenhaminan lentokenttää.

"Vakava käänne"

Tanskan tiedustelupalveluja valvovan viranomaisen raportin mukaan tanskalaisia ja tanskalaisia yhteisöjä koskevien tietojen päätymistä sotilastiedustelun käsiin ei voida pitää sattumanvaraisena. Tanskan yleisradion haastatteleman asiantuntijan mukaan on hyvin vakavaa jos sotilastiedustelu on tietoisesti seulonut kohteikseen tanskalaisia.

Tanskan lakien mukaan puolustusvoimien tiedustelupalvelun tulee keskittyä torjumaan Tanskaan ulkomailta kohdistuvia uhkia. DR:n uutisen mukaan Tanskan sotilastiedustelu on sinänsä yrittänyt kehittää suodattimia, jotka ainakin estäisivät tanskalaisia koskevien tietojen päätymisen yhdysvaltalaisen yhteistyökumppanin käsiin.