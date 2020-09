Opiskelija, näin käytät maskia koulussa – seitsemän vinkkiä

THL on torstaina antanut uuden maskisuosituksen alueille, jotka ovat epidemian kiihtymisvaiheessa. Tänään kiihtymisvaiheen maskisuositus on annettu esimerkiksi Kanta-Hämeessä.

THL:n uusi kiihtymisvaiheen maskisuositus koskee myös toisen asteen oppilaitoksia (siirryt toiseen palveluun), kuten lukioita ja ammattikouluja, sekä korkeakouluja.

Näin käytät maskia oikein oppilaitoksessasi:

1. Noudata oman oppilaitoksesi antamia ohjeita.

Oppilaitokset antavat oman tulkintansa maskisuosituksen noudattamisesta. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) johtajaylilääkäri Päivi Metsäniemi sanoo, että oppilaitokset ottavat maskisuosituksessaan kantaa myös muihin käytäntöihin, kuten turvaetäisyyden pitämiseen, ketkä ovat lähiopetuksessa ja ketkä etäopetuksessa, mistä ovesta kouluun tullaan sisälle ja mistä ovesta mennään ulos. Metsäniemen mukaan nämä kaikki luovat pohjaa sille, että maskin käytöstä on hyötyä.

2. Jos opiskelupäiväsi oppilaitoksen tiloissa on pitkä, maskia voi olla mahdotonta pitää koko ajan päällä.

Metsäniemen mukaan osa oppilaitoksista on ratkaissut ongelman niin, että maskia ei tarvitse pitää, jos työskennellään oman lähiryhmän kanssa. Tällöin kuitenkin täytyy huolehtia turvaetäisyyksistä.

Jos teet asiakastyötä, kuten kosmetologiharjoittelua tai hoitotyötä, maskia on ehdottomasti pidettävä. Metsäniemen mukaan myös oppilaitoksen yleisissä tiloissa, kuten käytävillä, lukusaleissa, kirjastoissa ja ruokaloissa on ehdottoman tärkeä käyttää maskia.

3. Ota maski pois ruokalassa syömisen ajaksi.

Oppilaitoksissa on kuitenkin Metsäniemen mukaan kiinnitetty jo paljon huomiota siihen, että ruokailutilanteet olisivat turvallisia. Esimerkiksi ruokailuja on porrastettu, jotta turvaetäisyydet on mahdollista pitää.

4. Valitse käytätkö kertakäyttömaskeja vai pestäviä kangasmaskeja.

Mieti oletko valmis pesemään ja säilyttämään maskit ohjeiden mukaisesti. Kertakäyttömaskit voivat taas olla pitkällä aikajaksolla kalliimmat käyttää.

5. Valitset sitten kumman tahansa suojan, on tärkeää, että käytät sitä oikein.

Lue ohjeet, miten päin maski puetaan. Pue maski aina puhtain käsin ja kosketa vain kiinnikkeisiin. Kun maski on aseteltu kerran päälle, siihen ei enää pidä koskea ennen kuin se vaihdetaan uuteen tai ollaan ilman.

6. Vaihda uusi maski aina yhden toiminnon jälkeen.

Tällainen toiminto voi olla vaikka bussimatka tai oppitunti. Metsäniemen mukaan ei ole olemassa tarkkoja aikoja, kuinka kauan maskia voi pitää. Jos on tullut aivastus, maski tuntuu kostealta, tai pitää siirtyä toiseen tilaan, maski tulee vaihtaa uuteen.

Maski riisutaan turhia koskettelematta ja laitetaan roskakoriin. Kangasmaski suljetaan pussiin. Pese kädet heti. Jos käsien pesu ei ole mahdollista, käytä runsaasti käsihuuhdetta.

7. Varaa jo aamulla tarpeeksi maskeja mukaasi.

Laske kuinka monta maskia tarvitset päivän aikana.

Lue lisää:

Koronaviruksen voi saada käytännössä nyt mistä vain: HUSin alueella suositellaan yksityistilaisuuksien koon pitämistä enintään 20 hengessä, maskisuositus entistä vahvempi

Maskien hinnat painuivat jo alle 40 senttiin kappaleelta – tavaraa pitäisi myös riittää sillä tarjonta on parantunut