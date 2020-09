Nousevatko EU:n maahanmuuttopaketti, koronatilanne tai koulukiusaaminen esille eduskunnassa? Katso kyselytunti suorana

Eduskunnan jokatorstaisen kyselytunnin vuoro on jälleen tänään. Kansanedustajat kysyvät ja ministerit vastaavat ajankohtaisista aiheista klo 16 alkavan täysistunnon aluksi.

Voit katsoa suoraa lähetystä eduskunnasta klikkaamalla jutun pääkuvaa. Lähetys alkaa klo 16.

Seuraamme kyselytuntia myös tässä jutussa.

Kyselytunnilla kuullaan usein kysymyksiä myös hallituspuolueiden kansanedustajilta, mutta pääpaino on oppositiopuolueiden kysymyksissä.

Paikalla vastaamassa ovat ennakkotietojen mukaan pääministeri Sanna Marin (sd.) sekä tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.), valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.), oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.), perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.), elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.), sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.), opetusministeri Li Andersson (vas.) ja sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.).

Eduskunnassa on nähty kasvomaskeja tänä syksynä useaan otteeseen, mutta niiden käyttö on ollut toistaiseksi edustajasta kiinni. Tänään iltapäivällä eduskunta tiedotti, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja eduskunnan työterveyslääkärin suosituksen mukaisesti eduskunnan täysistunnossa otetaan käyttöön kasvomaskit.

Eduskunnassa on edelleen voimassa myös muita koronarajoituksia. Täysistuntoihin voi osallistua vain 74 kansanedustajaa kerrallaan, ja salissa eduskuntaryhmille on varattu turvaetäisyydet mahdollistavat ryhmäkohtaiset paikat.

Koulukiusaaminen puhutti jo eilisessä täysistunnossa

Viime viikolla kyselytunnin pääaiheeksi nousi hallituksen budjettiriihi, joka oli saatu edellisenä päivänä päätökseen.

Tällä viikolla edustajia saattaa puhuttaa muun muassa koulukiusaaminen. Ajankohtaista Vantaan kouluväkivaltatapausta ja kiusaamista sivuttiin jo eilen ahkerasti, kun eduskunta käsitteli kansalaisaloitetta lasten ja nuorten syrjäytymiseen johtaviin ongelmiin puuttumisesta (siirryt toiseen palveluun).

EU-komissio puolestaan esitteli eilen uuden maahanmuuttopakettinsa, joka pakottaisi jäsenmaat solidaarisuuteen. Myös komission ehdotus ja hallituksen suhtautuminen siihen saattaa puhututtaa opposition kansanedustajia.

Kyselytuntien kestoaihe keväästä alkaen on ollut koronapandemia ja sen hoitaminen. Tänään hallitus päätti palauttaa matkustusrajoitukset esimerkiksi Viroon ja Ruotsiin sunutautuvaan liikenteeseen. Syynä on syyskuun alussa tehty periaatepäätös, jonka mukaan Suomeen on mahdollista saapua maista, joissa koronatartuntoja on ollut korkeintaan 25 sataatuhatta asukasta kohden edellisen kahden viikon aikana.

Hallitus antoi tänään eduskunnalle myös kuluvan vuoden kuudennen lisätalousarvioesityksen. Määrärahoja ehdotetaan korotettavaksi 200 miljoonalla eurolla koronatestauksesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen.

Ensi viikolla hallitus kokoontuu puimaan uusia rajoitustoimia koronan vuoksi.