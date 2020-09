Ateriapalvelujen lakko kutisti Oulun koulujen ruokalistat – paikoin on syöty vettä ja leipää

JHL- ja Jyty-ammattiliittojen päivän mittainen lakko on näkynyt tänään oululaiskoulujen ruokailuissa. Työtaistelun takia lämpimiä eikä oikein kylmiäkään aterioita pystytty tarjoamaan kaikissa kouluissa.

Kaupungin sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilän mukaan jakelujärjestelyissä on ollut ongelmia. Tarjolla on ollut ainakin leipää ja vettä tai mehua.

– Hedelmien ja jugurttien jakelu ei ole kovin hyvin toteutunut, ja kouluateria on ollut varsin vaatimaton eikä täytä minkäänlaisia ravintosuosituksia.

Penttilän mukaan kaupunki on tehnyt parhaansa lyhyessä ajassa, sillä tieto lakosta tuli vasta eilen iltapäivällä.

– Pääasia oli, että saimme päiväkoteihin järjestetty lämpimän ruoan, sivistys- ja kulttuurijohtaja toteaa.

Tänään useissa oululaiskouluissa lähinnä rehtorit ovat hoitaneet lounastauon tarjoilut esille.

Oulun ateriapalvelupäällikkö Pauliina Värtön mukaan näin voidaan poikkeustilanteessa toimia. Hänen mukaansa koulun keittiöissä kuka vaan voi jakaa ruokaa, kunhan se ei ole pakkaamatonta ruokaa, viitaten hygienia-asioihin. Rehtorit ovat siis huolehtineet leipien ja levitteiden esille nostosta.

Tuiran koulun toisen vuosiluokan opettaja Emilia Kannus avaa päivän pelkistettyä menua.

– Meidän koululla oli leipää levitteen kanssa ja juomaa, maitoa tai vettä. Neljäsosalla oppilaista ei ollut eväitä mukana. Osalla oppilaista oli runsaatkin eväät.

AVI: Kunnilla on vahva velvoite järjestää lämmin kouluruoka

Kuntien kouluruokajärjestelyjä lakkotilanteessa on käsitelty esimerkiksi Lounais-Suomen aluehallintovirastossa. Sen mukaan perusopetuslakia on tulkittava niin, että kunnan on tarjottava lämmin ateria oppilaille tavallisena koulupäivänä.

Tuoreimmat AVI:n ratkaisut ovat tältä viikolta. Esimerkiksi Turun kaupunkiin liittyvässä ratkaisussa todetaan, että edellisenä päivänä tullut lakkoilmoitus ei vapauta kuntaa ateriavelvollisuudestaan, koska työtaistelu ei aiheuta valmiuslain mukaista poikkeusoloa opetukseen.

Viranomainen on käsitellyt tilanteita kantelujen perusteella. Oulun kaupungin sivistus- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä kertoo, että he eivät ole olleet tietoisia Lounais-Suomen AVI:n linjauksista, mutta korostaa, että aterioiden eteen on Oulussa tehty kaikki mahdollinen.

– Jos valvova viranomainen haluaa asiasta lausua, niin se on heidän oikeutensa ja me reagoimme sitten siihen.