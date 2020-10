Ylöjärvellä syanidiyhdisteitä ja arseenijäämiä – Suljettujen kaivosten ympäristöriskeistä halutaan eroon

Ylöjärven Haverin kultakaivoksen kaivannaisjätettä on läjitetty Kirkkojärven lahteen.

Valtio haluaa eroon vanhojen kaivosten aiheuttamista ympäristöriskeistä. Kauan sitten suljettujen kaivosten jätealueiden kunnostaminen on kuitenkin vaikeaa ja kallista.

Lisäksi puuttuu tietoa siitä, mitä ja miten paljon haitta-aineita alueilla on. Pirkanmaan ely-keskus kerää parhaillaan lisätietoja mahdollisia kunnostustöitä varten. Samalla etsitään maksajia.

– Vastuukysymykset ovat vaikeita. Ympäristöhallinnossa on alkanut hanke, jossa selvitetään näiden kaivannaisjätealueiden vastuukysymyksiä, sanoo Pirkanmaan ely-keskuksen projektipäällikkö Kari Pyötsiä.

Suljettujen kaivosten kunnostamattomia kaivannaisjätealueita on Pirkanmaalla kolme: Ylöjärven Haverin ja Parosjärven sekä Akaan Kylmäkosken kaivoksen jätealueet. Matias Väänänen / Yle

Haverissa tutkimukset alkoivat jo

Vanhojen kaivosten kunnostamattomia jätealueita on eri puolilla Suomea parikymmentä. Pirkanmaalla niistä sijaitsevat Ylöjärven Haverin ja Parosjärven kaivokset sekä Akaan Kylmäkosken kaivos.

Ylöjärven Haverissa tutkitaan jo maaperän koostumusta. Suljetun kultakaivoksen jätealueella kairattiin maata syyskuussa.

– Haverin kaivannaisjätealueella suurin riski on pintavesiriski läheiseen Kirkkojärveen, Pyötsiä sanoo.

Kairaaja Aku Maikola otti maaperänäytteitä Ylöjärven Haverin kaivannaisjätealueella syyskuussa. Matias Väänänen / Yle

Haverin kaivosta pyöritti aikanaan Vuoksenniska Oy. Kaivos suljettiin vuonna 1960.

Kaivoksen rikastushiekkaa on läjitetty Kirkkojärven lahteen. Alueelta valuu järveen happamia, metallipitoisia vesiä. Aiempien tutkimusten mukaan jätealueelta purkautuvat pintavedet sisältävät myös muun muassa syanidiyhdisteitä.

Jätealueen ympäristövaikutukset näkyvät metallikertyminä Kirkkojärven pohjasedimenteissä.

Ylöjärven Haverin kaivoksen jätealueelta kulkeutuvien pintavesien arseenipitoisuudet pysyvät korkeana Kirkkojärveen saakka. Matias Väänänen / Yle

Ei enää motocrossia

Aiemmin rikastushiekka-aluetta on käytetty muun muassa motocross-ratana. Ylöjärven kaupungin mukaan ajorataa ei pitäisi enää käyttää, jotta haitta-aineiden leviäminen vähenisi.

Rikastushiekassa näkyy silti tuoreita pyöränjälkiä. Jätealuetta ei ole aidattu. Alue toimii myös puutavaran säilytyspaikkana.

Ylöjärven kaupunki on peittänyt osan rikastushiekasta maamassoilla, jotta pölyäminen vähenisi. Sopivien maa-ainesten löytäminen on vaikeaa. Ostaminen taas tulisi kalliiksi.

Puolustusvoimat tekee koeräjäytyksiä jätealueella

Ylöjärvellä sijaitsee toinenkin riskikohde, Parosjärven kaivos. Kaivosalueella toimii nykyään Puolustusvoimien tutkimuslaitos. Valtio osti alueen Outokummulta 1960-luvun lopulla.

Puolustusvoimat käyttää rikastushiekka-aluetta koeräjäytyksiin.

Koska Parosjärven vanhaa kaivosaluetta käyttää Puolustusvoimat, sivulliset eivät pääse liikkumaan rikastushiekka-alueella. Matias Väänänen / Yle

– Emme myllää maata tai tee sellaisia räjäytyksiä, jotka liikuttaisivat maa-ainesta. Niin kauan kuin tämä alue on Puolustusvoimilla, ympäristökuormitus ei ainakaan lisäänny, sanoo Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen johtaja Marko Laaksonen.

Osa vanhan kaivoksen rikastushiekasta on jäänyt veden alle, kun avolouhos on täyttynyt vedellä. Vesi on hapanta ja arseenipitoista – myös järvestä laskevassa purossa.

Avolouhos ja kaivostunneleiden suuaukot ovat jääneet pinnan alle. Matias Väänänen / Yle

Aluetta hallinnoi Metsähallitus, jonka mukaan pikaista tarvetta kunnostuksille ei ole.

– Tilanne on kai aika vakiintunut, eikä akuuttia tarvetta toimia ole, sanoo Metsähallituksen palvelupäällikkö Pekka Perttilä.

Pirkanmaan ely-keskuksen projektipäällikkö Kari Pyötsiä kertoo, että myös Parosjärven alueella on tarkoitus tehdä lisätutkimuksia.

– Ei ole vielä priorisoitu, missä järjestyksessä kohteita lähdetään tutkimaan, mutta kyllä se lähivuosina on työlistalla.

Vanha kaivostorni on nykyään Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen käytössä. Matias Väänänen / Yle

Akaan jätealueesta tiedetään vähiten

Myös Akaan Kylmäkosken kaivos kuului aikanaan Outokumpu Oy:lle. Toiminta päättyi 1970-luvulla.

Kaivos sijaitsee muutamia kilometrejä Kylmäkosken kirkonkylästä länteen, Lumijoen pohjoispuolella. Alue on yksityisomistuksessa.

Rikastushiekka-alueelle on istutettu metsää, ja alue on kasvanut melkein kokonaan umpeen. Noin puolen hehtaarin kokoinen sivukivialue on paljas.

Alueen omistaja suhtautuu myönteisesti ajatukseen mahdollisista kunnostustoimista, kunhan kulut maksaa joku muu.

Jätealueelta kulkee vesiä muun muassa läheiseen jokeen. Ympäristövaikutuksista ei ole tarkkaa tietoa. Mahdollisten kunnostustöiden suunnittelemiseksi tarvitaan lisätutkimuksia.

Muun muassa se pitäisi selvittää, mikä osuus jätealueella on jokeen vuotavan veden kohonneisiin nikkelipitoisuuksiin.