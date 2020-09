Venäläisestä kivestä odotetaan pelastusta Suomen vesistöille: "Olemme huomanneet mikromuovinkin jääneen siihen kiinni"

Vain viiden kilometrin päässä Lappeenrannan keskustasta vesi lorisee Salpausselän halki kohti Saimaata. Äärellä oleva kaupunginosa on saanut nimensä tämän Saimaan osan eli Sammonlahden mukaan.

Loriseva neste ei kuitenkaan ole täysin puhdasta Salpausselän suodattamaa vettä, vaan se on pääasiassa sadevesikaivoista peräisin olevaa niin sanottua hulevettä.

Läheisen asutusalueen sadevesikaivoihin päätyy monenlaisia epäpuhtauksia, esimerkiksi mikromuovia, autojen renkaista kuminpalasia, eläinten eritteitä, ravinteita tai autojen pesuun käytettyjä pesuainejäämiä.

Sammonlahdessa sadevedet päätyvät puroa pitkin Saimaaseen. Mikko Savolainen / Yle

Jo muutama vuosi sitten Sammonlahteen rakennettiin kosteikko, johon suuri osa epäpuhtauksista jää kahden pienen tekolammikon pohjalle. Kosteikossa hulevedet johdetaan ensin noin 20 metrin päässä rannasta oleviin tekolammikoihin, minkä jälkeen vesi vasta kulkeutuu Saimaaseen.

Tekolammikoiden tarkoitus on hidastaa veden kulkua, jolloin raskas aines saostuu lampien pohjalle, eikä päädy Saimaaseen.

Ennen Saimaaseen päätymistä vesi seisahtuu kahteen pienneen tekolammikkoon. Mikko Savolainen / Yle

Nyt on tarkoitus saada vedestä entistäkin puhtaampaa, kun Lappeenrannassa kokeillaan uutta menetelmää hulevesien suodattamisessa. Uudenlainen suodatin pystyy tutkimusten mukaan poistamaan vedestä sekä raskasmetalleja, ravinteita että jopa mikromuovia.

Lappeenrantalaiset tekevät hulevesitutkimusta yhdessä venäläisten kollegoidensa kanssa. Tutkimuskohteita on Lappeenrannassa kaksi ja Venäjällä neljä.

Pienellä vaivalla iso tulos

Hulevesi kulkee muoviputkea pitkin ennen ensimmäiseen tekolammikkoon saapumistaan yksinkertaisen suodattimen läpi. Itse suodattimessa on kaksi erillistä osastoa.

– Ensimmäinen niistä sisältää shungiitti-mineraalia ja toinen on efektiivinen mikrobi eli EM, kertoo Lappeenrannan seudun ympäristötoimen projektipäällikkö Ville Reinikainen.

Shungiitti-mineraalin tehtävä on poistaa vedestä orgaanisia yhdisteitä ja metalleja. Efektiivinen mikrobi puolestaan tehostaa ravinteiden poistamista.

– Suomeksi sanottuna efektiivinen mikrobi on sieniä, hiivoja ja laktaasinetsyymejä eli hyvin turvalliseksi tunnettuja yhdisteitä.

Suodatinosa mahtuu lyhyeen putkeen, joka kuvausta varten on irroitettu hulevesiputken päästä. Mikko Savolainen / Yle

Mikrobit parantavat tekolammikon vedessä luonnostaan olevaa bakteeritoimintaa.

– Ideana on, että suodattimessa olevaa mikrobia liukenee hiljalleen alempana olevaan lammikkoon, jossa tapahtuu ravinteiden hyväksikäyttö. Efektiivinen mikrobi on ikään kuin turbo tai buusteri ympäristölle, kertoo Reinikainen.

Kun ravinteita on tarpeeksi kasautunut tekolammikon pohjalle, ne poistetaan ruoppaamalla.

Efektiivisen mikrobin käytöstä on saatu jo erittäin hyviä kokemuksia.

– Ensimmäinen lammikoista oli aivan samea. Kahden viikon kuluttua näki pohjaan asti.

Tehokas shungiitti

Lisää suodatustehoa yritetään nyt saada shungiitti-mineraalin avulla.

Projektipäällikkö, kemisti Ville Reinikainen kertoo, että shungiitti on ikään kuin aktiivihiili. Haitta-aineet virtaavat shungiittikivien läpi ja jäävät kiinni shungiittiin.

– Shungiitti on jo 1800-luvulta lähtien ollut tunnettu puhdistusominaisuudestaan. Sitä on käytetty muun muassa terveyskylpylöissä ja Venäjän armeija on käyttänyt sitä juomavesipulloissa puhdistusaineena.

Shungiitti näyttää pieniltä kivirakeilta. Mikko Savolainen / Yle

Shungiittia tuodaan Venäjältä, jossa Suomen itärajan tuntumassa Petroskoissa on maailman kenties suurin shungiitti-esiintymä. Lappeenrannassa se on jo lyhyessä ajassa osoittautunut tehokkaaksi.

– Kun olemme pesseet shungiittia, olemme huomanneet mikromuovinkin jääneen siihen kiinni. Mikromuovin osuus hulevesissä on muutenkin aika pieni, mutta on mielenkiintoinen tieto, että mikromuovi jää shungiittiin kiinni.

Ville Reinikaisen mukaan efektiivistä mikrobia voi jo nyt käyttää vaikka kesämökin lähilammikon puhdistamiseen. Mikko Savolainen / Yle

Jo nyt Ville Reinikainen uskaltaa luvata, että mikäli puhdistusmenetelmä toimii, muuttuu hulevesien puhdistaminen merkittävästi. Tämä on myös luonnonmukainen puhdistusjärjestelmä.

– Tekniikka on hyvin yksinkertaista ja halpaa. Shungiitti on Venäjällä myytävänä paljon ja kustannuksiltaan edullisesti. Aika ajoin shungiitista pestään haitta-aineet pois ja shungiitti on jälleen käytettävissä uudelleen.

Lappeenrannan Sammonlahdessa shungiittia ja efektiivistä mikrobia on yhdessä kokeiltu vasta muutaman viikon, joten tarkempia tutkimustuloksia odotetaan vasta ensi vuoden loppupuolella.

