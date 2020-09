Viking Line ottaa puuttuvat vakuudet syliinsä – Amorellan jäljiltä jumissa Ahvenanmaalla olleet rekat kuljettajille

Amorellan lastia on jumissa Ahvenanmaalla, kunnes pelastusyhtiölle on toimitettu sen vaatimat vakuudet.

Viking Line on tehnyt päätöksen ottaa vastuun vakuuksista, joita pelastusyhtiö Alfons Håkans vaatii kuljetusyrityksiltä. Yhtiö tiedottaa asiasta tiedotteella.

Asiasta syntyi pienimuotoinen kohu, kun selvisi, että osa rekkakuljettajista eivät päässeet rekalleen Långnäsin satamassa, koska merilain nojalla meripelastusyhtiö Alfons Håkans vaati vakuuksia rahdista.

Alfons Håkans kertoo tiedotteessa, että yhtiö on tehnyt Viking Linen kanssa meripelastussopimuksen, joka kattaa myös lastin pelastamisen. Sen mukaan merilain nojalla pelastettavasta aluksesta ja sen lastista on asetettava vakuus, jonka asettamisen jälkeen aluksen lasti vapautetaan.

Håkansin mukaan yksikään taho ei ole ottanut vastuuta Amorellan kokonaislastin vakuuksien kattamisesta.

– Näin ollen Alfons Håkansin tehtäväksi on jäänyt kerätä vakuudet rahdin omistajilta yksitellen, mikä on väistämättä hidastanut rahdin vapauttamista. Suurena haasteena on ollut selvittää lastin omistajat, sillä rekat ja lasti eivät ole samassa omistuksessa, yhtiö kertoi tiedotteessaan.

Vakuudet jakautuvat pelastusyhtiön mukaan yhteisvastuullisesti Viking Linen ja rekkojen sekä lastien omistajien tai heidän vakuutusyhtiöidensä välillä.

Viking Linen tiedotteen mukaan Viking Line edellyttää nyt, että Alfons Håkans välittömästi antaa kuljettajille pääsyn ajoneuvoihinsa Långnäsin satamassa.

