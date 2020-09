Tiukentunut maskisuositus sai kansalaisilta kiitoksia Helsingissä, mutta lisää on tulossa: suositus oppilaitoksille jo valmisteilla, HUS lupaa perjantaina lisätietoja

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tänään antama tiukennettu maskisuositus herätti positiivisia kommentteja iltapäivällä kauppakeskus Triplassa asioineilta ihmisiltä.

– Mielestäni se kuulostaa hyvältä tässä tilanteessa. Tartuntamäärät ovat kuitenkin kasvussa. Oman järjen käyttö, se on ihan hyvä homma, sanoo maskia käyttävä Juha Kilpelä Helsingistä.

Myös Mirja Viherlaiho suhtautuu suositukseen suopeasti.

– Pidän sitä hyvänä asiana. Kaikki keinot käyttöön, että saataisiin korona pois leviämästä. Vaikka eivät nämä maskit niin miellyttäviä ole aina pitää, mutta kuitenkin. Tärkeä asia.

THL suosittaa jatkossa kasvomaskien käyttöä joukkoliikenteen lisäksi myös julkisissa sisätiloissa, mikäli epidemia on alueella kiihtymisvaiheessa. Alueellisista rajoituksista päättävät alueen kunnat ja sairaanhoitopiirit.

Alueellisista suosituksista tiedotetaan lisää huomenna

Koronavirusepidemian tilannetta kuvataan Suomessa kolmiportaisesti: perustaso, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella koronavirusepidemian tilanne on nyt kiihtymisvaiheessa.

HUSin infektioklinikan apulaisylilääkärin Eeva Ruotsalainen mukaan HUSin alueella viime viikolla kahden viikon ilmaantuvuusluku oli 20 positiivista koronatapausta sataa tuhatta asukasta kohden.

– Tämä täyttää ilman muuta hybridistrategian kiihtymisvaiheen kriteerit, Ruotsalainen sanoo.

Tarkalleen ottaen vakaassa kiihtymisvaiheessa on oltu jo useampi viikko. Elokuun 10. päivästä alkaen kahden viikon ilmaantuvuus on ollut 13–14 koronatapausta sataatuhatta asukasta kohden, mutta viime viikolla ilmaantuvuus nousi selkeästi.

– Viime viikolla, eli viikolla 38 tapausmäärät tuplaantuivat ja se näkyy selvästi ilmaantuvuuden nousussa.

HUSin seuraava koronavirusinfo on tulossa huomenna perjantaina. Tilaisuudessa käydään Ruotsalaisen mukaan tarkemmin läpi HUSin koronapandemian kiihtymisvaiheen suositukset.

Ylen tietojen mukaan tilaisuudessa tullaan antamaan suositus, että yli 10 hengen yleisötilaisuuksia ei tulisi järjestää.

Oppilaitosten maskisuositus valmisteilla

Toisen asteen oppilaitosten ja korkeakoulujen maskisuositusta ei ole vielä annettu, mutta siihen liittyvät valmistelut ovat jo käynnissä. Ruotsalaisen mukaan kunnat päättävät koulujen maskisuosituksesta itsenäisesti, koska laajaan sairaanhoitopiiriin mahtuu suuria alueellisia eroja.

– Kunnilla on myös päävastuu tartuntatautien torjunnasta. Koska kyseessä on kuntien velvoitteet ja ohjeistus, on järkevää, että kunnat tekevät myös ne päätökset, toki sairaanhoitopiirin tukemana.

Suositusta ei voi kuitenkaan antaa ennen kuin on olemassa suunnitelma siitä, miten se toteutetaan. Sairaanhoitopiiri eli HUS aloittaa ohjeistuksen laatimisen ensi viikon alussa.

Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren (kok.) mukaan Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit analysoivat tänään yhdessä HUSin ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston kanssa uuden maskisuosituksen ja siitä seuraavat jatkotoimet.

Twiitissään (siirryt toiseen palveluun)Vapaavuori luonnehtii THL:n uutta suositusta yllättäväksi.

Yksi leviämisvaiheen kriteereistä täyttyy jo

Nyt HUS-alueella ollaan siis epidemian kiihtymisvaiheessa, mutta yksi leviämisvaiheen kriteereistä täyttyy jo, HUSin infektioklinikan apulaisylilääkärin Eeva Ruotsalainen sanoo.

– Meidän alueen tautitapauksista vain 20 prosenttia tietää, mistä he ovat tartuntansa saaneet ja 80 prosenttia ei tiedä. Virusta siis liikkuu väestön keskuudessa.

Leviämisvaiheen määritelmä on hybridistrategian mukaan, että kahden viikon ilmaantuvuus on yli 18–50 tapausta sataatuhatta asukasta kohden ja tartunnan lähde on tuntematon yli puolessa tapauksista.

Positiivisten näytteiden osuus on yli kaksi prosenttia, tapausten kasvunopeus on yli 10 prosenttia per vuorokausi ja sairaalahoidossa tehohoidon tarve kasvaa voimakkaasti.