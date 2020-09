Kaupungin opettajat lomautettiin – 5.-luokkalainen kertoo, että lapset jäivät luokkaan keskenään: "Aluksi oli kivaa, mutta sitten ei tullut tehtävistä mitään"

Kouvolalaisen Summasen perheen neljästä lapsesta kolme on kouluikäisiä. Viidesluokkalainen Salme ja ekaluokkalainen Elsa käyvät Jokelan koulua. Neljäsluokkalainen Viljo puolestaan on liikuntaluokalla Mansikkamäen koulussa.

Lasten äiti Anni Summanen kertoo, että lasten opettajien lomautukset ovat näkyneet kotona.

– Lapset ovat puhuneet, että oppiminen on ollut vaikeampaa ja esimerkiksi koenumerot ovat olleet vähän heikompia. Oma opettaja ei ole ollut aina paikalla ja lapset ovat osan aikaa keskenään. Levottomuus on lisääntynyt ja puhelimella saatetaan olla enemmän, äiti Anni Summanen sanoo.

Salme Summanen käy viidettä ja Elsa Summanen ensimmäistä luokkaa Jokelan koulussa. Pyry Sarkiola / Yle

Peruskoulun opettajat ovat olleet lomautettuna Kouvolassa yhteensä kolmessa jaksossa. Noin parikymmentä kuntaa Suomessa lomauttaa opettajia tämän lukuvuoden aikana. Kouvola on lomauttajista suurin.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ on vastustanut lomautuksia tiukasti ja todennut lomautuksien aiheuttavan muun muassa turvallisuusriskin luokkahuoneissa.

Ensimmäinen lomautusjakso Kouvolassa oli juuri ennen koulujen alkua. Kaksi lomautusjaksoa oli koulutyön ollessa käynnissä. Viimeinen lomautusjakso päättyi keskiviikkona.

Kysyimme muutamalta Kouvolalaiselta vanhempainyhdistykseltä vanhempien kokemuksia lomautuksista.

Jälkiä joudutaan paikkaamaan

Yksittäisten opettajien vastuulla oleva oppilasmäärä on saattanut olla huomattavan suuri lomautusten aikana Kouvolassa. OAJ:n Kouvolan paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Olli-Pekka Hakkarainen kertoi aiemmin saaneensa viestiä, että yhden opettajan vastuulla on lomautusten takia voinut olla jopa kolme opetusryhmää tai jopa 80 oppilasta.

Levottomuuden lisäksi moni vanhempi on huolissaan lomautusten aikana syntyvästä oppimisvajeesta. Vaikka lomautukset ovat päättyneet, niiden vaikutukset jatkuvat.

Valkealan kirkonkylän koulun vanhempainyhdistys korostaa palautetta, jota sille on tullut tehostettua tukea koulunkäyntiin saavien lasten vanhemmilta. Yhdistyksestä kerrotaan, että palautteen mukaan lapset ovat jääneet ilman tukea, kun erityisopettajat ovat paikanneet muita opettajia.

Viljo Summanen neljännellä luokalla Mansikkamäen koulussa. Pyry Sarkiola / Yle

Anni ja Aki Summanen kertovat, että heidän perheensä ekaluokkalaisen luokassa on ollut läsnä juuri erityisopettaja, kun luokan oma opettaja on ollut lomautettuna. He ovat tyytyväisiä, etteivät ekaluokkalaiset ole jääneet yksin, mutta samalla huolissaan, että erityisopettajan perustyö jää tekemättä.

– Monesti uusi asia pohjautuu aiemmin opittuun. Jos lapsille jää aukkoja ja tietyt tiedot hatarammiksi, niin kyllä sen jatkossakin näkee. Lomautusten jälkiä joudutaan varmasti paikkaamaan syksyn ja ehkä keväänkin aikana, sanoo Anni Summanen, joka itse työskentelee opettajana Kotkassa.

Perheiden tilanteet yksilöllisiä

Esimerkiksi Saarento-Jokelan vanhempainyhdistyksen saamat kommentit lomautuksista kertovat myös perheiden yksilöllisyydestä. Yhtä selvää mielipidettä kommenttien pohjalta ei vanhempainyhdistyksessä mukana olevan Juha Kataisen mukaan voi muodostaa. Hänellä itsellään on kaksi lasta alakoulussa ja kaksi yläkoulussa.

– Moni on sitä mieltä, että miksi aina lapsista säästetään. Osa taas on sitä mieltä, että henkilöstön palkkakulut ovat suurin juttu ja sieltä säästö on helpoin ottaa.

Perheiden tilanteet ovat hyvin erilaisia, mikä näkyy varsinkin nyt koronaepidemian aikana. Jotkut ovat menettäneet koko elinkeinonsa ja moni vanhempi on ollut työttömänä puoli vuotta. Katainen sanoo, että tämän rinnalla lomautukset saattavat olla pieni muutos.

– On pitänyt lisäksietäopiskellakeväällä lasten kanssa ja kun on ajatellut, että syksyllä helpottaisi, tulee lomautusjakso. Se on tavallaan entisten päälle vielä lisää. Ymmärrän ihan täysin, että tämä menee tunteisiin. Eikö tätä voitaisi jotenkin toisin hoitaa? Eikö löydy mistään muualta säästökohdetta kuin lapsista?, Katainen sanoo.

Lapset tarvitsevat vanhempien tukea ja apua jatkossakin, kun jokin asia on voinut jäädä lomautusten aikana oppimatta. Kataisen mukaan perheet tarvitsisivat nyt vertaistukea.

– Ensimmäisenä olisi, että joku toinen aikuinen kuuntelisi. Että olisi joku, jolle uskaltaa asian kertoa, että nyt on vähän vaikea tilanne. Koulussa menee vähän huonosti lapsilla ja itse ei jaksaisi oikein keskittyä, että nyt tarvittaisiin vähän apua.

Isolla koululla on etunsa

Summasen perhettä opettajien lomautukset ovat koskeneet myös isän työn kautta, sillä Aki Summanen työskentelee opettajana Hirvelän koulussa Voikkaalla. Hän oli lomautettuna viimeisellä lomautusjaksolla ja puolestaan töissä aiemmalla, elo-syyskuun vaihteen lomautusjaksolla.

Molemmat Anni että Aki Summanen työskentelevät opettajina. Anni työskentelee Kotkassa ja Aki Kouvolassa. Pyry Sarkiola / Yle

– Meillä oli oppitunteja aulassa tai ruokalassa. Välillä neljä luokkaakin oli yhdessä aulatilassa lukemassa esimerkiksi romaaneja. Oppitunteja jäi jonkin verran välistä, Aki Summanen kertoo.

Myös Mansikkamäen koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtajaa Arto Karhua mietityttää lomautusten aikana syntynyt oppimisvaje. Hän kuitenkin kertoo, että hyvien järjestelyjen ansiosta Mansikkamäen koulussa opetus on vanhempien mielestä onnistunut lomautuksista huolimatta.

– Lapset ovat kokeneet, että koulussa on ollut hyvä olla. Järjestely ovat olleet tosi hyvät. Mansikkamäen koulu on iso koulu ja sillä on ison koulun edut. Henkilökuntaa kierrättämällä pystytään tiivistämään toimintaa niin, että luokassa on aina aikuinen paikalla.

Anni ja Aki Summasen uskovat, että jokainen opettaja on tehnyt lomautusten aikana parhaansa, mutta heidän mukaansa on selvää, ettei Kouvolan kouluissa ole pystytty tarjoamaan lomautusten aikana opetussuunnitelman mukaista opetusta.

Nyt Kouvolan kouluissa on lomautusten osalta Kouvolan palattu normaaliin arkeen.

– Toivotaan, että mahdollisimman pian päästäisi kiinni normaaliin koulutyöhön. Mutta varmasti se ottaa aikansa, että päästään rutiineihin kiinni ja saadaan luokkiin työrauha, Anni Summanen toivoo.