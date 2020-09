Herätys: Verotulot kääntyivät laskuun, tutkijat kiinnostuivat isovanhempien roolista, Porissa palo tehdasalueella

Käänne on merkittävä, vaikkei mistään romahduksesta olekaan kyse.

Ensimmäinen kerta 11 vuoteen: verotulot lähtivät laskuun

Viime vuodet on totuttu siihen, että verotulot nousevat vuosittain vähintään puoli tai jopa kuusi miljardia euroa. Tänä vuonna suunta on toinen. Elokuun loppuun mennessä kirstuun oli kilahtanut kaksi miljardia euroa vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Vaikka kyse ei ole romahduksesta, on kasvun taittuminen merkittävä käänne.

Ministerikolmikko vierailee lakkautettavalla bussikoritehtaalla Lahdessa

Scania vahvisti maanantaina lopettavansa bussikorituotantonsa Lahdessa. Samuli Ikäheimo / Lehtikuva

Ainakin 260 ihmistä on menettämässä työnsä, kun raskaita kulkuneuvoja valmistava Scanian tytäryhtiö lopettaa bussikorituotantonsa Lahdessa. Uutinen on kova isku kaupungille, joka kärsii jo valmiiksi korkeista työttömyysluvuista. Minkälaisia tukitoimia valtio lupaa Lahdelle? Ministerit Mika Lintilä (kesk.), Aino-Kaisa Pekonen (vas.) ja Ville Skinnari (sd.) vierailevat bussikoritehtaalla. Yle seuraa vierailua suorana alkaen kello 8.25.

Tutkijat haluavat selvittää, millainen on pappojen ja mummojen nykyrooli

Lasse ja Tuula Virtanen nauttivat lapsenlapsensa Einon seurasta ja haluavat opastaa tätä hyvään elämään. Tapio Termonen / Yle

Isovanhemmuudesta on tullut viime aikoina suosittu tutkimuskohde. Vertailutietoa ei juuri ole nykyisten isovanhempien oman lapsuuden ajalta. Sen verran Turun yliopiston apulaisprofessori Mirkka Danielsbacka uskaltaa kuitenkin sanoa, että isovanhemmuuden merkitys ei ole ainakaan vähentynyt.

Porissa palo tehdasalueella

Porissa Aittaluodon tehdasalueella on syttynyt kasapalo, jossa palaa muun muassa muovi- ja pahvijätettä, Satakunnan pelastuslaitos kertoo. Pelastuslaitoksen mukaan tulipalo on saatu rajattua hyvin ja sammutus- ja raivaustyötä jatketaan todennäköisesti läpi aamupäivän. Palosta annettiin yöllä vaaratiedote runsaan savun takia, mutta se purettiin kello kuuden aikaan aamulla.

Keniassa korkein oikeus suosittelee parlamentin hajottamista

Kenian korkeimman oikeuden johtava tuomari David Maraga (keskellä) on kirjelmöinyt maan presidentille Uhuru Kenyattalle vaatien uusia vaaleja. Dai Kurokawa / EPA

Keniassa on edistyksellinen perustuslaki siinä suhteessa, että se edellyttää, että parlamentissa vähemmistönä olevalla sukupuolella on oltava vähintään kolmannes edustajapaikoista. Siihen ei kuitenkaan nyt ylletä. Asia on ollut viime vuosina oikeudessa useasti, ja nyt korkeimman oikeuden tuomari suosittelee presidentille parlamentin hajottamista ja uusia vaaleja. Keniassa kiistellään suosituksen sanamuodosta ja siitä, onko suositus velvoittava.

Sää pysyy lämpimänä, mutta pilvisenä

Anniina Valtonen / Yle

Sää jatkuu vuodenaikaan nähden tavanomaista lämpimämpänä. Säärintama halkoo Suomea Koillismaalta etelärannikolle. Sen yhteydessä pilvisyys on runsasta ja paikoin sataa vähän vettä tai tihkua. Länsirannikolta Lappiin ulottuvalla alueella sää on suurelta osin poutaista ja laajalti myös aurinkoista. Yöllä ja aamulla on monin paikoin sumuista.

