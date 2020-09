Mitä on taloudellinen väkivalta? "Se on jo oireellista, jos ei kehtaa kertoa puolisolle ostoksistaan ja joutuu piilottelemaan niitä"

Onko luksuselämän esittely somessa jo eilistä päivää? "Hiljaiset signaalit osoittavat, että se on jo vähän passé"

Raha-aiheista podcastia toimittava tietokirjailija Julia Thurén saa tavallisestikin paljon yhteydenottoja kuuntelijoiltaan ja lukijoiltaan, mutta erityisen paljon niitä tuli sen jälkeen, kun Thurén käsitteli aihetta taloudellinen väkivalta.

– Niitä tuli kymmeniä ja kymmeniä, joissa ihmiset kertoivat, millä tavalla he olivat kokeneet tätä joko nykyisen tai entisen kumppaninsa kanssa, Thurén kertoi Puoli seitsemän -ohjelmassa.

Taloudellinen väkivalta on yksi henkisen väkivallan muoto ja se voi ilmetä monella eri tapaa.

– Se on esimerkiksi sellaista, että parisuhteessa toinen estää toista käymästä töissä tai ottaa toisen nimiin vaikka pikavippejä. Tai hallinnoi perheen yhteisiä varoja ja käyttää niitä omiin menoihinsa.

Sitä voi esiintyä myös muissakin lähisuhteissa kuin vain parisuhteissa. Thurén kertoo kuulleensa sosiaalityöntekijöiltä tapauksista, joissa taloudellista väkivaltaa on aiheuttanut aikuinen lapsi.

– Lapsi käy eläkkeellä olevan vanhemman luona aina eläkkeen maksupäivänä uhkailemassa, että sun pitää antaa rahat mulle, ja tällaista tapahtuu yllättävän usein.

Mutta miten tunnistaa se, milloin kinastelu rahasta muuttuu taloudelliseksi väkivallaksi?

– Mielestäni se on aika oireellista, jos ei kehtaa sanoa mitä on ostanut. Sehän on ihan tällaisen amerikkalaisen sitcomin hahmo, että nainen ei kehtaa kertoa miehelleen mitä hän ostanut ja nainen piilottelee ostoksiaan.

– Jos pelkäät, että mitä seurauksia siitä syntyy, niin ei se ihan tavalliselta ja hyvältä parisuhteelta vaikuta.

Apua erilaisiin väkivaltatilanteisiin voi hakea esimerkiksi Nollalinjalta. (siirryt toiseen palveluun)

Katso koko haastattelu Yle Areenasta.