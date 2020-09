Merivoimat avustaa onnettomuustutkintakeskusta Amorellan pohjakosketuksen tutkinnassa

Onnettomuustutkintakeskus saa apua matkustaja-alus M/S Amorellan karilleajon tutkintaan merivoimilta.

Kyse on erikoiskalustosta ja henkilöstöstä, jotka keskittyvät onnettomuuspaikan vedenalaisten olosuhteiden selvittämiseen ja dokumentointiin.

Pohjankartoituksessa käytetään muun muassa viistokaikumittausta, tunnistusrobottia ja sukeltajia.

Tukialuksena on öljyntorjunta-alus Halli. Sunnuntaina haveriin joutunut Amorella on hinattu korjattavaksi Naantaliin. OTKES on aloittanut onnettomuuden tutkinnan telakalla.