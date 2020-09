HUSin Lehtonen: Rokotetta odotettava vielä vuosi – hyviä ehdokkaita on kuitenkin useita

Jännitettävää on myös siinä, kuinka hyvän tehon rokotteesta saa, Lehtonen muistuttaa.

Suomessa kannattaa varautua koronaepidemian jatkumiseen vielä pitkään. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen uskoo, että koronarokotetta on odotettava vielä vuosi.

Yle Radio 1:n Ykkösaamussa perjantaina haastateltu Lehtonen arvioi, että myyntilupia rokotteille haettaneen vuoden vaihteessa, mutta sen jälkeen on vielä odotettava ennen kuin rokote on käytössä. Hyviä ehdokkaita rokotteeksi on kuitenkin useita.

– Meillä on monta hyvää kandidaattia rokotteeseen olemassa. Arviot on sellaisia, että vuoden vaihteen paikkeessa näille haetaan myyntilupaa ja siitä kestää jonkun aikaa, että ne on kaupallisesti saatavissa ja että väestöä voidaan rokottaa, Lehtonen arvioi.

Rokotetta odottaessa riittää vielä jännitettävää niiltäkin osin, millainen on käyttöön otettavan rokotteen teho.

– Nyt on suuri jännitys siinä, että kuinka tehokkaita nämä rokotteet ovat, antavatko ne suojan 60 vai 90 prosentille rokotetuista, kuinka monta piikkiä tarvitaan ja kuinka kauan tämä rokotteen antama suoja kestää, Lehtonen kommentoi.

– Vuosi vielä täytyisi kärvistellä tässä koronavaikeuksissa, Lehtonen muistuttaa.

