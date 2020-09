Viruksen voi saada käytännössä nyt mistä vain: HUSin alueella suositellaan yksityistilaisuuksien koon pitämistä enintään 20 hengessä, maskisuositus entistä vahvempi – katso suora lähetys

Koronavirustilanne on kiihtymisvaiheessa pääkaupunkiseudulla etenkin suurten kaupunkien ja Keski-Uudenmaan osalta.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS järjesti tänään perjantaina jälleen koronavirusinfon (siirryt toiseen palveluun). Aiheena on ajankohtainen koronavirusepidemian tilanne, ja puhujina ovat johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi ja apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen.

HUSin alueella koronavirusepidemian tilanne on nyt kiihtymisvaiheessa.

klo 12.24: Markku Mäkijärvi ja Eeva Ruotsalainen ovat seuraavaksi haastattelussa Ylen suorassa lähetyksessä, jota voit seurata tämän jutun pääkuvan kautta.

klo 12.14: Markku Mäkijärvi sanoo, että olemme kiihtymisvaiheessa etenkin suurten kaupunkien ja Keski-Uudenmaan osalta. Eroja on kunnittain, mutta ihmiset liikkuvat paljon yli kuntarajojen. Tilanne on huolestuttava ja tarvitsemme toimenpiteitä, jotta saamme epidemian kuriin. Mäkijärvi luettelee useita näistä toimenpiteistä, esimerkiksi etätyön tekemisen ja korkean ajan käyttää maskia julkisessa liikenteessä ja muissa tilanteissa, missä turvavälejä ei voida pitää. Tämä maskisuositus on nyt vahva suositus.

Kriittisesti tulisi pohtia myös yksityisten tilaisuuksien järjestämistä ja niiden kokoa. Enintään 20 henkeä olisi järkevä, ehkä jopa pienempikin määrä.

Koulujen suosituksia pohditaan vielä kunnittain, sillä Uudenmaan eri alueet eroavat riskin suhteen jonkin verran.

klo 12.10: Joukkoaltistumiset, eli yli 10 henkilöä on saanut altistumisen, ovat olleet hyvinkin työläitä kunnille. Näitä on ollut erityisesti kouluissa, harrastuksissa, ravintoloissa, baareissa ja yksityistilaisuuksissa.

klo 12.09: HUS-alueella 2000 altistunutta per viikko. Oppilaitoksissa ja päiväkodeissa on ollut erityisesti altistumistilanteita, noin 37 prosenttia kaikista altistumistavoista. Toiseksi eniten altistumisia on tapahtunut tilaisuuksissa ja harrastuspiireissä, joista nousevat esille tietyt lajit, kuten esimerkiksi jääkiekko.

klo 12.04: Eeva Ruotsalainen kertoo tilannekuvan ensiksi. Keväällä oli selkeä pandemia, kesällä suvantovaihe erityisesti Euroopassa, nyt olemme muuttuneessa tilanteessa alkusyksystä alkaen. Tapausmäärät ovat viikolla 38 tuplaantuivat, joka tarkoittaa ilmaantuvusluvun nousua. Ruotsalainen sanoo, että tartunnan lähde on tiedossa enää 16 prosentissa tapauksista. Sama ilmiö oli jo elokuussa, mutta erityisesti se huomattiin viime viikolla. Käytännössä viruksen voi siis saada mistä vain.

klo 11.58: Tervetuloa seuraamaan HUSin infoa, joka alkaa kello 12.

