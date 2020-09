Valinnat veivät taiteilija Yli-Mäyryn kotikylästä maailmalle – ihmissuhteet ovat sivuseikka, kun hän saa puhua väriensä kanssa

Yli-Mäyry on tehnyt yli 40 vuotta kestäneen kansainvälisen uran. Menestys on vaatinut työlle omistautumista ja riskien ottamista.

Kuvataitelija ja valtiotieteiden tohtori Soile Yli-Mäyryllä on hänen omien sanojensa mukaan ruuhka suussa, ja hän puhuu paljon elämästään ja ajatuksistaan. Aihe saattaa vaihtua kesken ajatuksen toiseksi, kun asiat tuovat mieleen uusia mielleyhtymiä. On kuin hän haluaisi ottaa takaisin sen, ettei lapsena juuri uskaltanut avata suutaan.

Puhuessaan Yli-Mäyry kulkee halki Orimattilassa sijaitsevan Taidelinnan huoneiden, joihin on aseteltu hänen lukuisia töitään eri vuosikymmeniltä. Värikkäiden töidensä avulla hän on luonut yli neljäkymmentä vuotta kestäneen uran, joka vei hänet pienestä kylästä maailmalle.

Yli-Mäyry uskoo, että hänen menestynyt uransa on syntynyt valinnoista. Ne eivät ole aina olleet helpoimpia, mutta mahdollistaneet hänelle taiteen tekemisen.

– Olen uhrannut paljon. Tai valinnut. Ihminen on valintojensa näköinen.

Yli-Mäyry on elänyt julistuksensa mukaan ja näyttänyt, miten omilla valinnoilla vaikutetaan omaan elämään.

Työhön verrattuna kaikki muu on sivuseikkaa

Soile Yli-Mäyryn mielestä moni taiteilija ei tee tarpeeksi työtä. Hän korostaa, ettei pelkkä lahjakkuus riitä, vaan tärkeämpää on intohimo tehdä työtä riskiä kaihtamatta.

– Taiteen tekniikoita on paljon, mutta palavaa kättä vähän. Ei tänne haaveilemaan muutenkaan ole tultu.

Orimattilassa sijaitsevan Taidelinnan peilisalissa rakennuksen vanha sisustus kohtaa taitelijan modernit teokset. Etualalla on Venetsiassa valmistettu lasitoteemi. Mika Halme / Yle

Soile Yli-Mäyry Syntyi vuonna 1950 Kuortaneella Mäyryn kylässä. Opiskeli Vapaassa taidekoulussa Helsingissä vuosina 1971-1972 ja Stuttgartin taideakademiassa Saksassa vuosina 1972-1975. On hankkinut viittomakielen opettajan ja tulkin pätevyyden. On Suomen Tademaalariliiton jäsen. Rakennutti Soile Yli-Mäyryn Taidehallin Mäyryyn vuonna 1992. Taidehalli on avoinna kesäisin. Hankki Orimattilassa sjaitsevan Taidelinnan pysyviä näyttelyitä varten (siirryt toiseen palveluun) vuonna 1993. Toimi valtion kuvataidetoimikunnan jäsenenä 2001-2003. Väitteli valtiotieteiden tohtoriksi Helsingin yliopistossa vuonna 2011. Tuli tunnetuksi suurista lasiveistoksista ja palettiveitsellä maalatuista värikäistä tauluista. Tehnyt lasiveistosksia Venetsian Muranossa 14 vuoden ajan. Perusti Soile Yli-Mäyryn taidesäätiön vuonna 2017 tukeakseen muun muassa taitelijoita apurahoin. Pitänyt uransa aikana yli 320 yksityisnäyttelyä gallerioissa ja museoissa kolmessakymmenessä maassa.

Kun Yli-Mäyry oli päättämässä valtion taidetoimikunnan apurahojen jakamisesta taidetoimikunnassa, hän ehdotti yllätystarkastusta taiteilijoiden luokse. Apurahan saisi ne, joiden värituubit eivät ollut kuivuneet. Näin päätökseen ei vaikuttaisi poliittiset intressit vaan taitelijoiden ahkeruus. Ehdotus ei kuitenkaan saanut tukea.

Yli-Mäyry itse on tehnyt paljon työtä jo ennen kuin hänen teoksensa tulivat tunnetuiksi. Opintojen aikana hän ylipuhui itsensä mukaan restauroimaan saksalaista Rastattin linnaa. Patsaiden kunnostus oli fyysistä työtä, jossa korkeuksissa olevilta patsailta täytyi irrottaa vaurioituneet raajat, ja muovailla tilalle uudet.

– Jo lapsena ja sittemmin opiskellessa huomasin, että oma apu, paras apu. Eivät ne väritkään taivaasta pudonneet.

Valmistumisensa jälkeen nuori taiteilija toimi pitkään viittomakielen opetajana ja tulkkina, jotta pystyi toteuttamaan varsinaista kutsumustaan.

Teoksissaan Yli-Mäyry käyttää vahvoja värejä. Moni on ihmetellyt, miten pimeästä Suomesta tuleva taiteilija käyttää kirkkaita värejä. Yli-Mäyryn mielestä pimeydessä täytyy itse luoda aurinkoja. Mika Halme / Yle

Taitelija kokee olevansa yksinäinen erakko. Jo varhain hän tunnisti itsessään ulkopuolisuuden ja erilaisuuden tunteet, joita hän on halunnut varjella elämässään.

Uran rakentaminen on vaatinut lukemattoman määrän tunteja sulkeutuneena ateljeehen. Ihmissuhteet ovat saaneet väistyä värien tieltä.

– En pidä läheisiini juuri yhteyttä, mutta puolisoni Pentti Koivusen tuki on ollut minulle erittäin tärkeä. Minusta on tullut taiderajoitteinen: kun aamulla herään, mietin utelijaana, että mitähän tänään tapahtuu ateljeessa. Tällä kädellä olen tehnyt työtä neljäkymmentä vuotta, ja kaikki muu on sivuseikkaa.

Jos uskoo itsensä, ottaa vaikka apurahaa pankista

– Olen ollut jästipää, enkä tehnyt kompromisseja. Jos olisin tehnyt, olisin vieläkin restauroimassa patsaita saksalaisissa linnoissa. Se työ olisi ollut turvattu.

Yli-Mäyry itsekin ihmettelee jälkeen päin, miten hänellä on ollut aina niin suuri luottamus omaan itseensä. Uraansa hän vauhditti hankkimalla itse apurahaa pankista lainan muodossa.

– Jos uskot omiin töihin, niin otat riskin, otat lainaa. Kuka puolellasi on, jos et ole itse vakuuttunut itsestäsi?

Ja isoja taloudellisia riskejä Yli-Mäyry tosiaan on ottanut. Lainan avulla hän rakensi entiseen synnyinkyläänsä Taidehallin, jossa hän pitää kesäisin näyttelyitä. Rakennusvaiheessa hän ei vielä halunnut kertoa utelijoille suunnitelmistaan.

– Kun tuli lama, minulla oli pankkilainaa enemmän kuin lääkäri määrää. Kaikki oli varmoja, että menen vuodessa konkurssiin, ettei taiteilija tiedä talouspuolesta. Huomasin, että tässä täytyy olla ideaa, kun puukkoja tuli joka puolelta.

Osa ihmisen korkuisesta lasitoteemista. Toteemin rinnassa on koodia, joka on toistuva elementti Yli-Mäyryn teoksissa. Mika Halme / Yle

Ensimmäinen Taidehallin kesä meni lopulta hyvin, ja näyttely keräsi yleisöä. Taidehallin kesänäyttelyt ovat olleet suosittuja, vaikka se sijaitseekin pienessä Kuortaneen kunnassa. Hallin avulla Yli-Mäyry pystyi toteuttamaan taas yhden etapin urallaan: hän luopui muista kotimaan näyttelyistä ja keskittyi entistä vahvemmin ulkomaille.

Ihminen tarvitsee epätoivosta syntyvää kitkaa

Taidelinnan seinällä on iso maalaus, jossa keppiin nojautuva vanhus tuijottaa katsojaan. Maalauksessa on käytetty tummia värejä: sinistä, violettia, vihreää.

1980-luvulla Yli-Mäyry ajautui taiteensa tekemisessä umpikujaan ja tunsi olevansa kuin tuo Palava tuhka -maalauksessa oleva vanhus. Hän oli kokeillut monia ilmaisutapoja lapsuudesta lähtien, kuten piirtämistä, maalaamista, saven muovaamista ja grafiikan painamista, mutta omalta tuntuvaa ilmaisutapaa ei löytynyt.

Maalaus nimeltä Palava tuhka vuodesta 1984. Työssä on käytetty maalin seassa lankaa, joka tuo työhön kolmiulotteisuutta. Palavaa tuhkaa hän ei ole halunnut myydä "koska se on kuin laittaisi omaan ruumisarkkuunsa hinnan". Mika Halme / Yle

Tilanne oli vaikea. Miten luopua ammatista, joka oli valinnut hänet?

Yli-Mäyry uskoo, että elämässä tarvitaan kitkaa. Kitka synnyttää uusia asioita. Niinpä hän lähti synnyttämään kitkaa pyrkimällä opiskelemaan Helsingin yliopistoon valtiotieteelliseen tiedekuntaan. Hänen tarkoituksena ei ollut vaihtaa alaa, vaan tehdä jotain, jotta saisi etäisyttä luovaan työhön.

– En kiinnostunut silloin humanistisista aineista, puhumattakaan taidehistoriasta. Ne ovat vain viisastelua taiteesta. Valtiotiede oli ja on elämänmittainen luovuuskurssi.

Epätoivostakin kummunnut valinta oli oikea, sillä opintoihin keskittyminen auttoi löytämään oman tien taiteilijana. Yli-Mäyry myös väitteli lopulta valtiotieteen tohtoriksi.

Pitkän ajan päästä Yli-Mäyry ihmettelee, oliko ilmaisukielen löytäminen lopulta niin helppoa. Sitten hän katsoo Palavaa tuhkaa ja muistaa, ettei aika tosiaan ollut helppo.

Vuosikymmenten jälkeen taiteilija löysi oman äänensä

Koronaepidemia pysäytti nopeasti taidemaailman, ja monet näyttelyt siirtyivät myöhempään ajankohtaan. Ensimmäistä kertaa elämässään Yli-Mäyry ei ole päässyt omien näyttelyiden avajaisiin ulkomaille. Myös hänen matkansa Venetsia Muranoon tekemään lasitöitä on siirretty ensi vuoteen.

Yli-Mäyry toteaa, että tilanne on hankala erityisesti nuorille taiteilijoille. Hänelle itselleen maailman pysähtyminen on kuitenkin tarkoittanut työrauhaa. Nyt ei ole kiire minnekään, sillä hänen luomansa kontaktit ovat pitäneet huolta, että näyttelyitä riittää.

Yli-Mäyryn lasityön päätä pystyy pyörittämään. Mika Halme / Yle

Lahden ateljeessa Yli-Mäyryllä on oma rytmi. Työt syntyvät öisin, sillä silloin on tarpeeksi hiljaista. Silloin on mahdollista keskustella kuunnella värejä.

– Ne on minulle kuin ihmisiä. Minä keskustelen niiden kanssa: "keltainen ole sinä hiljaa, sinä et nyt pääse päärooliin. Nyt on sinisen vuoro ja sinä saat vaan pienen roolin." Värit inhimillistyvät: niillä on oma luonne, ne kuivuvat eri tavoin, toiset ovat aktiivisesti tyrkyttämässä itseään. Tämä on huumoria niin, ettei siellä ateljeessa ihan yksin ollakaan.

Yli-Mäyrystä tuntuu, että hän on viimein löytänyt oman äänensä. Hän käyttää maalaamisessa työkalunaan palettiveistä, jolla hän "viiltää yhä syvemmälle ihmisten sisuksiin". Mika Halme / Yle

Kuvataiteilija on ollut aina valmis tekemään työtä taiteen eteen. Kuitenkin vasta nyt taiteilija kokee, että hän on löytänyt oman äänensä.

– Tajuan, että elämä on lyhyt. Rakastan niin paljon tätä työtä. Kun kaikkien taiteilijoiden, runoilijoiden, säveltäjien tavoite on löytää oma ääni, se on minulla löytynyt. Se on tämä palettiveitsi. 40 vuoden jälkeen voin sanoa, että veitsi alistuu tahtooni. Minusta tuli visuaalinen miekkailija. Se tekee mitä minä haluan, ja nyt tämä on yhtä juhlaa.

Haastattelun lisäksi lähteenä on käytetty Soile Yli-Mäyryn kirjoittamaa kirjaa Palava Tuhka.

