Kiina lupasi tehdä ison käänteen ilmastopolitiikkaansa: hiilineutraaliksi 40 vuodessa – EU-komission puheenjohtaja: "Rohkaisevaa"

Kiina on luvannut tehdä valtavan muutoksen ilmastopolitiikkaansa. Kiinan presidentti Xi Jinping ilmoitti keskiviikkona YK:n videoyhteyden välityksellä käydyssä yleiskokouksessa, että Kiina aikoo olla hiilineutraali vuoteen 2060 mennessä.

Ilmoitus tarkoittaa siis, että Kiinan ilmastopäästöt ovat nettotasolla nollassa 40 vuoden kuluttua.

Xi ei kertonut tarkemmin, miten valtava muutos on määrä toteuttaa. Kiinan politiikan asiantuntijat uskovat, että yksityiskohtaisempi suunnitelma kerrotaan maaliskuussa, jolloin Kiina julkistaa seuraavan taloutensa 5-vuotissuunnitelman.

Kiina aiheuttaa tällä hetkellä maailman suurimmat ilmastopäästöt. Vaikka maa on investoinut huomattavan paljon päästöttömään energiaan, sen ilmastopäästöt ovat olleet kasvussa. Kiina käyttää edelleen erittäin paljon runsaspäästöistä hiilivoimaa.

Ennen Xin ilmoitusta Kiinan ilmoittama ilmastotavoite oli kääntää päästömäärä laskuun noin vuonna 2030. Tässä tavoitteessa Kiina on ilmastoasiantuntijoiden mukaan pysymässä, mutta ilmastonmuutoksen estämisen kannalta tavoite vaikuttaa riittämättömältä.

Xi totesi YK:n yleiskokoukselle maansa olevan tietoinen ongelmasta.

– Ihmiskunnalla ei ole enää varaa jättää luonnon antamat jatkuvat varoitukset huomiotta ja jatkaa polulla, jolla riistetään luonnonvaroja ja haetaan kehitystä luonnonsuojelun kustannuksella, Xi sanoi.

Innostunut vastaanotto

Xin ilmoitus on otettu mielihyvällä vastaan maailman johtajien piirissä.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on todennut, että seuraava vuosi tulee olemaan ratkaiseva, pysyvätkö Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet ilmastonmuutoksen estämiseksi voimassa.

Von der Leyenin mukaan Kiinan ilmoitus oli rohkaiseva.

– Ihmiskunta nukkui, kun koronavirus tuli. Mutta tässä asiassa, ilmastonmuutoksessa, kukaan ei voi sanoa, etteikö meitä olisi varoitettu. Kukaan ei myöskään voi sanoa, etteikö meillä olisi kykyä tehdä muutoksia, totesi Britannian pääministeri Boris Johnson.

Yhdysvallat, joka on presidentti Donald Trumpin johdolla irtautunut Pariisin sopimuksesta, näyttää nyt jäävän yhä enemmän yksin, toteaa Financial Times -lehti pääkirjoituksessaan (siirryt toiseen palveluun).

Intia, joka saattaa lähivuosikymmeninä nousta Kiinan ohi maailman suurimmaksi saastuttajaksi, alkaa jatkossa kokea entistä suurempaa painetta muuttaa talouttaan vihreämpään suuntaan, lehti toteaa.

Valtavat investoinnit

Kiinan aie muuttua ilmastoneutraaliksi 40 vuodessa vaatii huikeat investoinnit puhtaaseen energiaan.

Talousanalyysejä tekevä Sanford C. Bernstein & co -yhtiö on arvioinut, että jos Kiina haluaa saavuttaa tavoitteen jo vuoteen 2050 mennessä, sen tulisi käyttää rahaa kaikkiaan 5 500 miljardia dollaria, eli 180 miljardia dollaria vuodessa, kertoo talousuutistoimisto Bloomberg (siirryt toiseen palveluun).

Kymmenet maat, joiden joukossa Suomi, ovat ottaneet tavoitteekseen hiilineutraaliuden vuosisadan puoliväliin mennessä.

Muutos ei koske pelkästään Kiinan energiankulutusta, vaan päätös säteilee laajemminkin ympäri maailmaa, toteaa Bloombergin energia- ja ilmastotietoyksikön johtaja Richard Black.

– Kiina ei ole vain suurin päästöjen aiheuttaja, mutta myös maailman suurin energia-alan rahoittaja ja suurin markkina.

Financial Times toteaa pääkirjoituksessaan Kiinan antavan nyt selvän viestin fossiilienergian - hiilen, öljyn ja kaasun - tuottajille, että niiden suurimpiin kuuluva markkina-alue on supistumassa.

Ilmastoasiantuntijat puolestaan voivat joutua tyytyväisinä muuttamaan ennusteitaan ilmastonmuutoksen etenemisestä. Jos Kiina pitää lupauksensa, se yksin vähentää maapallon ilmaston lämpenemistä 0,2 - 0,3 astetta, mikä on hyvin merkittävä muutos.

Ilmastonmuutoksen estämisessä Kiinalla onkin ratkaiseva rooli. Kiinan osuus globaaleista ilmastopäästöistä on 28 prosenttia. Jos Kiina ei ripeästi muuta toimintaansa ja pidä lupaustaan, ilmastonmuutoksen estäminen on mahdotonta, sanoo Financial Times.

