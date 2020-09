Vastavoima kiusaamiselle – kouluissa kasvaa uusi sukupolvi, joka ei vain puhu rauhasta: Oskari Santalahti tarttui puhelimeen ja paikkasi välit isänsä kanssa

Yhdeksäsluokkalainen Oskari Santalahti kertoo, että hän on vihdoin päättänyt mitä tehdä peruskoulun jälkeen. Sittenkin lukioon, ja siitä edelleen poliisikouluun.

15-vuotiaalla espoolaisnuorella on kieltämättä hyvät emmeet sovittelijan taitoja vaativaan ammattiin, mutta palataan siihen tuonnempana.

Yläkoululaiset ympäri maan ovat jo kolmen vuoden ajan päässeet yhdistämään ongelmanratkaisukykynsä löytääkseen ratkaisuja oman ympäristönsä epäkohtiin.

Gutsy Go on Suomessa kehitetty (siirryt toiseen palveluun) pedagogiaa, mediaa ja rauhantyötä yhdistävä malli. Se on tuottanut koululaisten tekeminä jo yli 200 ratkaisuideaa kopioitavaksi missä päin maata tahansa.

Käytännössä, yhden viikon aikana nuoret päättävät itse oman rauhantekonsa, toteuttavat sen ja tekevät siitä videon, jotta ratkaisuidea olisi myös muiden kopioitavissa.

Esimerkiksi tänä syksynä Keravalla 400 kasiluokkalaista loi viikossa 40 tekoa kaupunkilaisten hyväksi: nuoret korjasivat maksutta pyöriä, kokkasivat vuorostaan koulun keittäjille ja jakoivat ensiapupakkauksia kodittomille.

Oskari Santalahti halusi toimia oman elämänsä rauhanvälittäjänä

Oskari Santalahden puserossa lukee "Make peace visible", tee rauha näkyväksi.

Santalahti osallistui Gutsy Go -viikkoon omassa Tiistilän koulussaan viime syksynä.

– Se oli ihan uusi juttu ja en edes osannut odottaa, että kyseessä olisi rauhanteko. Olin ihan mahtavassa tiimissä ja tutustuin uusiin ihmisiin.

Yhdeksäsluokkalainen Oskari Santalahti toivoo, että uutisissa kerrottaisiin myös nuorten elämän hyvistä puolista. Nina Svahn / Yle

Rauhantekoja ideoidessa hänen ryhmänsä alkoi pohtia läheisiään ja sitä, onko heillä huonoja suhteita läheistensä kanssa.

– Minulla ja isälläni on ollut aika huonot välit ja päätin, että voisin soittaa hänelle ja antaa hänelle toisen mahdollisuuden.

– Hän oli siitä tosi iloinen, se oli tosi mahtavaa. Itsellenikin tuli siitä iloinen mieli ja moni muukin vaikuttui tästä mun teosta, Santalahti lisää.

Oskari Santalahden mielestä jo se, että hyviä tekoja pohdittiin yhdessä vaikutti ryhmähenkeen koulussa.

– Ujotkin oppilaat uskalsivat sanoa jotain. Ja tyypit, jotka ovat vähän koviksia uskalsivat avautua omista kaverisuhteistaan tai sopia riidat. Se oli mun mielestä tosi siistiä nähdä.

Oppilaiden eriarvoinen kohtelu voi purkautua kiusaamisena

16-vuotiaan Pihla Miettusen askel on reipas, kun hän saapuu haastattelupaikalle.

Peruskoulu on taakse jäänyttä elämää, kuten myös siellä hänen kokemansa kiusaaminen.

– Sellaista huhujen levittämistä, naureskelua selän takana ja joku loukkauskin huudettiin perään koulun käytävällä.

Tällä viikolla uutisoitu kouluväkivaltatapaus vantaalaisessa alakoulussa kuitenkin pysäytti Miettusen.

– Kyllä ensimmäinen reaktio oli, että vieläkö tällaista täytyy tapahtua. On kyllä kauheaa, että niin pienet [lapset] joutuvat kokemaan tällaista.

Videolla 16-vuotias Pihla Miettunen kertoo mitä hän toivoo opettajilta kiusaamisen estämiseksi

Pihla Miettunen tietää omasta kokemuksestaan, että kiusaamisesta kertominen opettajalle tai vanhemmalle voi olla kova pala.

– Tulee syyllinen olo, että olenko jotenkin heikko, kun en kestä "vähän rankempaa läppää". Ja samalla tulee olo, ettei edes kannata kertoa, koska siitä voi tulla enemmänkin kiusaamista.

Tuliko sinun kohdallasi lisää kiusaamista, kun kerroit opettajalle?

– Tuli, Miettunen naurahtaa sarkastisesti.

– Silloin tuntui, että jatkossa en sitten enää ehkä kerro.

Pihla Miettunen heittää pallon opettajille. Hän toivoo, että opettaja näkisi jokaisen oppilaan tasavertaisena ihan alusta asti.

Hänen mukaansa oppilaiden eriarvoinen kohtelu johtaa pahaan oloon, mikä puolestaan voi purkautua muiden kiusaamisena.

Miettunen sanoo, että nuoret ovat todella eteviä piilottamaan kiusaamiskokemuksensa omilta vanhemmiltaan niin halutessaan.

Hänen kohdallaan tilanne tuli lopulta ilmi, sillä tytön äiti vaistosi ettei kaikki ole kunnossa ja jaksoi kysellä asiasta.

– Kyllähän se oli aika vapauttavaa. Se oli eka steppi siihen, että asiat voivat ratketa, Pihla Miettunen sanoo.

Gutsy Go'n visio on, että nuorista koulutetaan rauhantekijöitä

Ensi viikolla Gutsy Go rantautuu jo toistamiseen Ouluun. Mittakaava on suurempi kuin koskaan aiemmin, tapahtumaviikkoon osallistuu 1 000 nuorta, jotka saavat viikon aikaa tehdä 100 rauhantekoa.

Kasiluokkalaiset kuvaavat tekonsa videoiksi ja vaikuttavimmat niistä julkaistaan elokuvina koko kaupungin ensi-illassa.

Viime vuonna oululaisnuoret kehittivät Gutsy Heroes -rohkeusvalmennuksen (siirryt toiseen palveluun) koulunsa aloittaville ekaluokkalaisille. Sen ideana on nimenomaan ehkäistä koulupelkoja ja kiusaamista. Nuorten kehittelemän idean otti käyttöönsä toistakymmentä koulua eri puolilla Suomea.

Ryhmässä tekeminen on palkitsevaa, 16-vuotias Pihla Miettunen sanoo. Oppilas, jota muutoin oudoksutaan voikin olla ryhmän kannatteleva voima. Nina Svahn / Yle

Pihla Miettunen on toiminut Gutsy Go -viikoilla vertaisvalmentajana eli tsempannut kasiluokkalaisia rauhantekojen totetuttamisessa. Hän on nähnyt miten muille hyvän tekeminen tekee hyvää myös koulun sisällä.

– Se rauhanteko, mikä yhdessä tehdään, on todella hieno asia. Ryhmässä tekeminen on palkitsevaa. Oppilas, jota muutoin oudoksutaan voikin olla ryhmän kannatteleva voima ja hänet voidaan nähdä sankarina. Hänestä aletaan nähdä positiivisia puolia.

Suomen suurimman ideakilpailun voittanut Gutsy Go kouluttaa tuhansia yläkoululaisia kehittämään rauhaa lisääviä ratkaisuja oman kaupunkinsa epäkohtiin. Toimintaa ovat tukeneet mm. suomalaiset säätiöt, Oikeusministeriö, Eduskunta, Finnkino, Tradeka, Yle ja metodin vaikuttavuutta tutkiva Lääkäriseura Duodecim.

Lue myös:

Harvinainen väkivallanteko Vantaan Kytöpuiston koulussa – yksi alakoululainen loukkaantui välitunnilla

Vanhempien mielestä väkivaltaan puututaan kouluissa liian myöhään – Entinen kiusattu: "Voi olla yksi ainoa hetki, kun uhri mainitsee tunteistaan"

Väkivaltavideo kuudesluokkalaisen pahoinpitelystä Vantaalla leviää netissä – poliisi: loukkaavien videoiden jakaminen on rikos

Tilastot todistavat: ilmoitukset alle 15-vuotiaiden tekemistä pahoinpitelyistä lisääntyneet – poliisilla jälleen uusi tutkinta, yläkoululaiset ottivat yhteen Espoossa