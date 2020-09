Lahden bussikoritehtaalta irtisanottaville tarjotaan heti muuntokoulutusta – pääluottamusmies: toivo heräsi, mutta luottamus ei

Lahden kaupunki on valmis käynnistämään nopeasti Scanian tytäryhtiön bussikoritehtaalta irtisanottavien uudelleenkoulutuksen. Koulutukseen ja muihin työllistämistoimiin tarvitaan kuitenkin tukea valtiolta.

Kaupunki esittelikin tänään toimenpiteensä elinkeinoministeri Mika Lintilälle (kesk.) , sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekoselle (vas.) sekä kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnarille (sd.), kun he vierailivat perjantaiaamuna lakkautettavalla bussitehtaalla.

Lahteen sähköautoihin liittyvää yritystoimintaa bussikoritehtaan tilalle? Katso video: Millaista tukea ministerikolmikko lupaa lakkautettavan bussikoritehtaan työntekijöille

Scanialta on jäämässä työttömäksi ainakin 260 henkilöä, kun Jokimaan tehdas ensi vuoden alussa suljetaan. Irtisanottaville halutaan tarjota heti mahdollisuus muuntokoulutukseen, jota kautta töitä voisi löytyä heti muutamille kymmenille. Koulutuksen järjestäisivät Koulutuskeskus Salpaus ja LAB-ammattikorkeakoulu.

Lahti haluaa myös sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörikoulutusta LAB-ammattikorkeakouluun sekä sähkötekniikan tutkimusprofessuurin LUT-yliopistolle.

– Koulutukseen tarvitaan valtion rahaa. Mutta melko pienellä investoinnilla saataisin täydellinen koulutusketju tänne, jossa on valmiksi tarvetta ja potentiaalisia koulutettavia. Ja meillä on LUT-yliopisto, joka on maan johtava yliopisto näissä asioissa, listaa Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen.

Lisäksi Lahti esittää valtiolle nipun muitakin toimenpiteitä, jotka edistävät työttömyyskurimuksessa painiskelevan alueen elinvoimaa. Isona tavoitteena on kasvattaa Lahdesta sähköisen liikenteen osaamiskeskus, valtakunnallisesti ja jopa kansainvälisesti.

– Nämä suunnitelmat perustuvat yritysten ja koulutusorganisaatioiden panotukseen ja yhteistyöhön. Tämä tehdään yhdessä valtion kanssa. Suunnitelmathan sopivat erinomaisesti hallitusohjelmaan, mutta myös Lahden ensi vuoden ympäristöpääkaupunkihankkeeseen, Timonen perustelee.

Ainakin 260 ihmistä on menettämässä työnsä, kun raskaita kulkuneuvoja valmistava Scanian tytäryhtiö lopettaa bussikorituotantonsa Lahdessa. Juha-Petri Koponen / Yle

Timosen mukaan Lahti haluaa vastata nopeasti työvoiman kysyntään, jota on sekä liikenteen että koko yhteiskunnan sähköistämisessä.

– Kysyntää on työvoimalle aina sähköasentajista korkeakoulutasolle asti. Sähköisen liikenteen kokonaisuus kiinnostaa yrityksiä, olemme saaneet useita yhteydenottoja. Ei ole kyse akkutehtaasta tai sähköbusseista, vaan koko järjestelmästä. Meillä on alueella esimerkiksi Kempower, joka on kasvava yritys. Lisäksi on joukko muita toimijoita, jotka valmistavat esimerkiksi pienempiä osia tai applikaatioita.

Timosen mukaan valtion tukea tarvitaan myös yritystoiminnan kehittämiseen.

– TEM:in rahaa tarvitaan yritysverkoston luomiseen. Meidän pitää vauhdittaa yritysneuvontaa ja start up -toimintaa. Pippo–Kujala-alueen yritystontit pitää saada nopeammin liikkeelle, ja sen haluamme mukaan Lahden MAL-sopimukseen.

Pääluottamusmies: Valtion tukea toivotaan, mutta siihen ei uskalleta luottaa

Scanian Lahden bussikoritehtaan pääluottamusmies Tommi Vanhala toivoo henkilöstölle valtion tukea uudelleentyöllistymiseen. Ministerikolmikon aamuinen vierailu herätti Vanhalan mukaan toivoa, mutta ei selkeää luottamusta.

– Aika nopeahan se tilaisuus oli, vähän pidempäänkin olisi voitu keskustella. Toivottavasti asiat, mistä puhuttiin, myös toteutuvat, pohtii Vanhala.

Vanhalan mukaan tulevien viikkojen aikana henkilöstöä pyritään auttamaan ja tukemaan työnhaussa. Pitkät työurat SOE Busproduction Finlandilla voivat kuitenkin kääntyä työntekijöitä vastaan työnhakuvaiheessa.

– Itsellänikin on se tilanne, että työura on pitkä ja oma osaaminen on kehittynyt aika kauaksi alkuperäisestä koulutuksesta. Täällä on opittu työn ohessa, eikä sellainen laaja osaaminen näy paperilla. Miten silloin erottaudut muiden työnhakijöiden joukosta? Tähän pitää saada tässä loppuvaiheessa vielä kaikille tukea, muistuttaa pääluottamusmies.