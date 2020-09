Ravintoloissa odotetaan ensi viikkoa kauhulla – Ravintoloitsija: Uudet rajoitukset olisivat aivan hyödyttömiä, aivan kuten olivat ne aiemmatkin rajoitukset

Koronapandemian kiihtyminen saattaa johtaa siis uusiin rajoituksiin muun muassa ravintola-alalle. Joka tapauksessa hallituksen on tehtävä ravintoloita koskevia uusia päätöksiä tai suosituksia ensi viikon puoliväliin mennessä.

Ravintola-ala korostaa firmojen taloudellisen tilanteen olevan nyt erityisen tukala.

– Ala ei kestä uusia rajoituksia. Tilanne on kriittinen sekä yrityksille että työntekijöille, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo. Yhdistys on käynyt tilannetta läpi myös hallituksen kanssa.

Koronan takia määrättyjä ravintoloiden aukioloaikoja, anniskeluaikoja ja asiakasmääriä koskevat rajoitukset loppuivat jo heinäkuussa.

– Uudet rajoitukset olisivat aivan hyödyttömiä, aivan kuten olivat ne aiemmatkin rajoitukset, hymähtää Happy Hour Restaurantsin ravintoloitsija Jorma Railonkoski .

Happy Hour Restaurants on perheritys, joka pyörittää Helsingissä jazzklubi Storyvilleä, Rymy-Eetua ja Hampton Bay-ravintolaa.

– Nyt jo on asiakasmäärät pudonneet puoleen. Ja jos samat asiakkaat käyvät ravintolassa lyhyemmän ajan, niin silloinhan ne istuvat tiheämmässä kuin muulloin eli se potkaisee omaan nilkkaan, Railonkoski pohtii.

Rymy-Eetun ja Storyvillen omistaja, ravintoloitsija Jorma Railonkosken mukaan asiakasmäärät ovat jo nyt pudonneet puoleen. Jari Kovalainen / Yle

Tällä hetkellä ravintoloiden toimintaa on rajoitettu tartuntatautilain määräaikaisella muutoksella, joka on voimassa lokakuun loppuun asti. Sen nojalla tehdyllä asetuksella määritellään käytännössä tarkemmin alaa koskevia rajoituksia ja velvollisuuksia. Asetus on voimassa ensi viikon keskiviikkoon asti.

Nyt ravintolan pitää esimerkiksi ilmoittaa asiakkailleen selvästi, ettei koronaan viittaavia oireita potevan ihmisen saa tulla ravintolaan. Samoin kaikilla asiakkailla pitää olla oma istumapaikka pöydän tai tason ääressä.

Asiakkaat pitää myös sijoittaa riittävän väljästi. Baaritiskin ääressä omalla istumapaikalla istuminen on sallittua. Samoin tanssiminen on sallittua.

Ravintoloiden toiminnan rajoituksilla on tarkoituksena estää koronaviruksen leviäminen. Viime aikoina on tullut esiin eri puolilla maata tartuntaketjuja, joiden epäillään lähteneen liikkeelle yökerhoista ja baareista.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi pitää ravintoloiden omaa valvontaa riittävänä. Jari Kovalainen / Yle

– Mielestämme ravintoloiden oma valvonta on toiminut erittäin hyvin. Yöravintoloita ärsyttää se, että nuoret pitävät bileitä mökeissä tai muissa vuokraamissaan tiloissa, joissa korona on levinnyt. Sitten osoitetaan sormella, että yökerhoja pitäisi sulkea, toimitusjohtaja Lappi harmittelee.

Ravintoloitsija Jorma Railonkoski huomauttaa, ettei ravintoloilla ole mielenkiintoa tehdä uudistuksia turvallisuuden parantamiseksi, jos aukioloaikoja supistetaan.

– Eikä ole tietenkään rahaakaan, Railonkoski toteaa.

Ravintoloitsija Jorma Railonkosken mukaan Storyvillen ilmaa pyritään puhdistamaan kuvassa oikealla näkyvällä Genanon valmistamalla laitteella, jonka tulisi puhdistaa ilmasta kaikki yli kolmen nanometrin kokoiset mikrobit. Jari Kovalainen / Yle

Suurin osa ravintoloita ja muita toimialoja koskevista suosituksista on tartuntalain mukaan kuntien käsissä. Aluehallintovirasto on valvojana laatinut ravintoloille oman ohjeensa.

Mahdollisesti tulevissa suosituspäätöksissä sairaanhoitopiireillä on ohjaava rooli. Myös Aluehallintovirastoilla on mahdollisuus tehdä tiettyjä julkisia tiloja ja yleisötilaisuuksia koskevia päätöksiä, mutta kunnan tartuntatautiviranomaiset ovat paikallisia päätöksiä tai suosituksia tehtäessä avainasemassa.

Aluehallintovirasto valvoo ravintoloita, ja voi jopa määrätä ravintolan suljettavaksi enintään kuukauden ajaksi, jos rajoituksia ei noudateta.

Lue myös:

Koronaviruksen uhka on karkottanut asiakkaita ravintoloista – mikkeliläinen ravintolapäällikkö: "olen todella peloissani alan puolesta"

Baareissa pelätään uusia koronarajoituksia, sillä ihmisiä joudutaan jonotuttamaan ulkona jo nyt, vaikka ravintolassa olisi oikeasti väljää