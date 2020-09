Mitä huppu kätkee alleen? Juha Miedon patsas paljastetaan lauantaina Kurikassa

Juha Miedon veistos paljastetaan lauantaina Kurikassa. Julkistustilaisuus on avoin kaikille.

Veistos on pystytetty Kurikan keskustaan Keskuspuistikolle. Kuvanveistäjä Pekka Jylhän neljämetrinen teos on nimeltään Legenda. Veistos on alaosastaan metsänvihreäksi maalattua metallia, joka on valaistu, sekä yläosastaan hiottua pronssia.

Veistos kuvaa legendaarista kurikkalaista hiihtäjää ja moninkertaista arvokisamitalistia. Lukuisten olympia- ja MM-mitaleiden lisäksi Mieto muistetaan etenkin yhden sadasosasekunnin häviöstään Ruotsin huippuhiihtäjälle Thomas Wassbergille Lake Placidin olympiakisoissa 1980.

Pekka Jylhä on kertonut, että veistos on hyvin uskollinen Juha Miedolle.

Veistoshankkeen ovat toteuttaneet urheiluseura Kurikan Ryhti yhteistyössä Kurikan kaupungin ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Rahat hankkeeseen on kerätty kansalaiskeräyksellä.

Alunperin patsaan paljastustilaisuus piti olla toukokuussa, mutta koronan takia tilaisuus siirrettiin syksyksi.

"Vähän jännittää"

Perjantaina puhelimeen vastaa tutunkuuloinen, rento Juha Mieto. Kysyttäessä Kurikan jätti kuitenkin myöntää, että vähän jännittää.

– Eilen ensimmäistä kertaa, kun h-hetki lähestyy. En oikein ole koskaan jännittänyt hiihtokisojakaan. Toki kroppa on tiennyt, mitä on tulossa, mutta yöni olen aina nukkunut hyvin. Tämä lauantainen on kuitenkin niin erikoinen tapaus, Juha Mieto kertoo tuntemuksistaan.

Mieto sanoo tulevansa juhliinsa hyvillä mielin. Hänen toiveensa toteutui ja veistoskustannukset saatiin kasaan kansalaiskeräyksellä.

– Se oli mun ehto, että veronmaksajien rahaa ei siihen saa käyttää. Vieläkin kilahtelee euroja keräykseen, joten Ryhtikin saa tästä vähän vaivan palkkaa.

Lähetys Yle Areenassa

Kurikassa viikonloppu on vilkas. Urheiluväkeä on paljon liikkeellä, koska patsaan paljastustilaisuuden lisäksi kaupungissa järjestetään myös maastojuoksun SM-kisat.

– Patsaan julkistamistilaisuus kadulla vetää aivan varmasti paljon yleisöä, ja myös kutsuvierastilaisuuteen on tulossa korona-aika huomioon ottaen yllättävänkin paljon kutsuttuja paikalle, iloitsee Kurikan kaupungin liikuntatoimen päällikkö Annukka Siltakorpi.

Myös Yle Pohjanmaa on mukana paljastamassa patsasta. Lähetys Yle Areenassa alkaa kello 14.