Kymenlaaksossa astuu voimaan etätyösuositus – myös tapahtumanjärjestäjien ohjeet tarkentuvat

Kymenlaakson terveysviranomaiset suosittelevat, että alueella siirryttäisiin mahdollisimman kattavasti etätyöhön ja etäkokouskäytäntöihin.

Sote-kuntayhtymä Kymsote on myös tarkentanut ohjeistustaan tapahtumajärjestäjille.

Yli 50 hengen tapahtumien järjestäjien tulee laatia suunnitelma koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Suunnitelma tulee pyydettäessä toimittaa kirjallisesti Kymsoten tartuntatautiyksikölle.

Yli 500 hengen tapahtuman järjestäjän tulee aina toimittaa suunnitelma ennakkoon Kymsoten tartuntatautiyksikölle.

Alueellisen tartuntatautitilanteen muuttuessa tartuntataudeista vastaava lääkäri voi asettaa alueellisia rajoituksia tapahtumiin.

Tartuntatilanne edelleen rauhallinen

Kymsoten mukaan koronaepidemian tilanne on Kymenlaaksossa edelleen rauhallinen.

Viime viikkojen yksittäinen tartuntarypäs nosti Kymenlaakson kiihtymisvaiheen maakunnaksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen luokituksessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL julkaisi torstaina koronaepidemiaan varautumiseen liittyvän tilannearvion, jossa todettiin Kymenlaakson epidemiatilanteen täyttävän kiihtymisvaiheen kriteerejä.

Kymenlaaksossa kriteereistä täyttyy tartuntojen määrä 100 000:ta asukasta kohti viimeisten 14 vuorokauden ajalta. Se on Kymenlaaksossa 13.

– Kymenlaaksossa on ollut yksittäinen tartuntaketju, jonka takia tapausten esiintyvyys on noussut viimeisten kahden viikon aikana. Tämäkin tartuntaketju on hallinnassa, sillä se on pystytty jäljittämään ja siihen liittyviä tartuntoja ei viime päivinä ole enää ilmennyt, toteaa johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa Kymsoten tiedotteessa.

– Kokonaistilannetta kun katsoo, niin epidemiatilanne on meillä rauhallinen, ja tartuntaketjut yleisestikin on pystytty selvittämään hyvin.

Kymsote suosittelee suu-nenäsuojuksen käyttöä silloin, kun vähintään 1,5 metrin turvavälejä ei ole mahdollista noudattaa esimerkiksi julkisessa liikenteessä, kauppakeskuksissa ja muissa yleisissä tiloissa ja tilaisuuksissa.

Kymsote myös suosittelee harkitsemaan tarkoin osallistumista isoihin yleisökokoontumisiin.