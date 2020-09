Tällaista on opiskelija-asuntolassa nyt: sairaana kotiin, maskit päähän, ei kavereita kylään – "Aina voi tavata ulkona", kuittaa Mikael Huttunen, 16

Harjun asuntolassa Jyväskylässä on toistaiseksi vältytty koronatartunnoilta, vaikka Keski-Suomen tautitilanne on synkkä.

Kia Vinqvist, 17, pyyhkii biljardipelin mailaa desinfiointiaineella jyväskyläläisen Harjun asuntolan vapaa-ajan tilassa.

Asuntolassa majoittuu tällä hetkellä noin sata Gradian ammattikouluopiskelijaa. Monet heistä jakavat huoneen toisen opiskelijan kanssa, vapaa-ajan tilat ovat yhteisiä ja elämä yhteisöllistä.

– Olemme aika paljon vapaa-ajan tilassa, pelaamme biljardia, korttia ja dartsia porukalla. Vietämme yhdessä aikaa muutenkin, juttelemme ja pelaamme koripalloa pihalla, kuvaa toista vuotta vaatetusalaa opiskeleva Vinqvist tavallista arkea asuntolassa.

Asuntolaohjaaja Markus Niska ja opiskelija Kia Vinqvist huolehtivat hygieniasta yhteisissä tiloissa. Jaana Polamo / Yle

Tavallisesti nuoret myös muun muassa laittavat ruokaa yhteisessä keittiössä tuutoreiden johdolla, mutta nyt korona-aikaan se ei onnistu.

Silti asuntolassa on toistaiseksi vältytty koronatartunnoilta, vaikka Keski-Suomen tautitilanne on tällä hetkellä Suomen synkin.

Maskit päähän myös asuntolassa

Koronaa torjutaan Harjun asuntolassa erilaisin suosituksin ja rajoituksin.

Nyt asuntolassa suositellaan kasvomaskin käyttöä kaikissa muissa tiloissa paitsi opiskelijoiden omissa huoneissa. Ohjaus seurasi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (siirryt toiseen palveluun) sekä Jyväskylän kaupungin torstaisia linjauksia.

Nuorten täytyy lähteä kotipaikkakunnilleen pientenkin flunssaoireiden takia, ja väkimäärää yhteisissä tiloissa rajoitetaan. Lisäksi käsiä pestään ahkerasti ja pidetään turvavälit.

Kia Vinqvistin mukaan säännöt ja suositukset eivät juuri ole muuttaneet elämää asuntolassa. Jaana Polamo / Yle

Ulkopuoliset, kuten nuorten kaverit, eivät saa vierailla asuntolassa. Perheenjäsenet voivat kuitenkin käydä kylässä.

– Meillä lähestulkoon kaikki asukkaat ovat alaikäisiä, joten on ymmärrettävää, että vanhemmat ja sisarukset ovat halunneet tulla ja pääsevätkin käymään, asuntolaohjaaja Markus Niska sanoo.

Niska ymmärtää, että erityisesti ensimmäisen vuoden opiskelijat esittelisivät asuntolaa mielellään kavereilleenkin, koska ovat muuttaneet omilleen ensimmäistä kertaa. Konflikteilta on kuitenkin vältytty.

– Pakko sanoa, että nuoret ovat fiksuja. He ovat pyrkineet noudattamaan ohjeita osaamisensa mukaan. Kaikki ymmärtävät sen, että ei rajoiteta vain rajoittamisen takia vaan ihan oikeasta syystä, Niska kehuu.

Koronan leviäminen ei pelota nuoria

Kia Vinqvist ja toisen vuoden ICT-alan opiskelija Mikael Huttunen, 16, suhtautuvat kaverikieltoon tyynesti.

– Aina voi nähdä ja touhuta asioita ulkona. Tehdään vain erilailla asioita kuin ennen, sanoo Huttunen.

Rajoituksista ja suosituksista huolimatta arki ei ole nuorten mielestä muuttunut kovin paljoa eikä yhteisöllisyys kadonnut.

– Toki jos on oikein suuria porukoita, kun järjestämme pelejä tai leikkejä, me tuutorit joudumme rajoittamaan tai vähän porrastamaan tai mitä nyt ikinä keksimmekään, kuvaa Mikael Huttunen.

Mikael Huttusella ei ole kämppistä, mutta suurimmalla osalla muista asukkaista on. Jaana Polamo / Yle

Koronan leviäminen asuntolassa, kämppiksen kanssa asuminen ja yhteisten tilojen jakaminen pandemia-aikaan ei pelota nuoria.

– Luotetaan siihen, että kaikki pesevät käsiään ja hoitavat kunnon hygienian, sillä pärjää, sanoo Mikael Huttunen.

– On tosi kiva, että on kämppis. En koe sitä mitenkään ahdistavana. Hyvästä kämppiksestä tulee aikalailla hyvä kaveri monille, ainakin minulle on tullut, Kia Vinqvist kertoo.

Elämä asuntolassa on yhteisöllistä. Nuoret muun muassa pelaavat paljon erilaisia pelejä yhdessä. Jaana Polamo / Yle

Asukkaita yhä jonoksi asti

Asuntolassa on tällä hetkellä tavallista vähemmän asukkaita, sillä paikka on parhaillaan remontissa. Remontin päätyttyä asuntolassa on 92 huonetta, joihin mahtuu 177 asukasta.

Korona ei ole laskenut Gradian opiskelijoiden intoa asuntolassa majoittumiseen, vaan halukkaita on aiempien vuosien tapaan enemmän kuin paikkoja.

Asukkaat ovat pääasiassa pitkämatkalaisia, keskimäärin noin sadan kilometrin päästä, osa vieläkin kauempaa.

– Ilmainen asuminen on kuitenkin se paras vaihtoehto, Niska sanoo.