Kirjeenvaihtajalta: Ruotsi on mahdollisen toisen aallon äärellä – äänessä on nyt aiempaa varovaisempi valtionepidemiologi Anders Tegnell

“Tämä virus on jatkuvasti yllättänyt meidät arvaamattomuudellaan”, sanoo Tegnell ja vastaa myös siihen, mitä hän olisi voinut tehdä toisin, kirjoittaa Ylen Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja Kirsi Heikel.

TUKHOLMA Ruotsissa ehdittiin viettää elo-syyskuussa muutama huoleton pandemiaviikko.

Koronavirustartuntojen määrä nousi monissa Euroopan maissa jyrkästi. Jopa Tanskassa ja Norjassa mitattiin tartuntoja enemmän kuin Ruotsisssa, mikä uutisoitiin täällä näyttävästi.

Niin kotimaiset kuin ulkomaiset mediat alkoivat ounastella, voiko maan hyvä tilanne johtua Ruotsin koronastrategiasta, joka on perustunut enemmän suosituksiin kuin kieltoihin.

Tämä viikko on tuonut kylmää vettä ruotsalaisten niskaan. Tartuntojen määrä on lähtenyt kasvuun.

Tukholmassa oltiin pitkään ilman koronavirustartuntoja vanhainkodeissa, mutta tällä viikolla niitä on jälleen löydetty. (siirryt toiseen palveluun)Tartuntoja on neljässä yksikössä 20 asukkaalla.

Reilu viikko sitten Ruotsi alitti Suomen raja-arvon vapaalle matkustukselle eli 25 tartuntaa sataa tuhatta asukasta kohti, mutta luku oli eilen torstaina jo 39, Tukholmassa 42.

Torstain tiedotustilaisuudessa kuultiin valtionepidemiologi Anders Tegnelliltä kaunistelematon tilannekuva.

– Tilanne menee hitaasti, mutta varmasti väärään suuntaan, hän varoitti. (siirryt toiseen palveluun)

Keväällä ruotsalaisten edessä oli usein valtionepidemiologi, joka totesi päivän luvut ja toisti tuttua lausuntoa kasvavasta ja laajasta tartuntatilanteesta maassa.

Nyt Tengellin sanoihin on tullut enemmän varovaisuutta ja huolestuneisuutta.

– Meillä voi olla muutaman viikon kuluttua samanlainen tilanne kuin Madridissa nyt, hän sanoi espanjalaiselle toimittajalle torstain tiedotustilaisuudessa.

– Tartunnat laskivat meillä myöhemmin kuin monissa muissa maissa ja ehkä ne siksi nousevat viiveellä, hän lisäsi.

Tukholmassa Kuninkaanlinnan edustalla on ollut turisteja korona-aikaan vain vähän. Ali Lorenstani / EPA

Tegnellin varovaisuutta selittää se, että Ruotsin tilanne oli hyvin vaikea kuukausien ajan.

Tilanteen parantuminen kesän aikana on antanut mahdollisuuden varautua toiseen aaltoon. Tätä aikaa on käytetty muun muassa testikapasiteetin nostoon ja virusjäljityksen parantamiseen.

Missään kirkossa ei ole kuitenkaan kuulutettu, etteikö Ruotsi voisi olla vaikeassa tilanteessa uudelleen. Siksi nyt on parempi varoa kuin katua.

– Virus on yllättänyt meidät jatkuvasti arvaamattomuudellaan, sanoi Tegnell Ruotsin radiolle. (siirryt toiseen palveluun)

Tegnell arvioi keväällä omia ja kansanterveysviranomaisen valintoja vain toteamalla, että Ruotsin olisi ehkä kannattanut ottaa koronalinjaksi jokin Ruotsin ja muiden maiden väliin asettuva malli.

Radiohaastattelussa hän antoi esimerkin siitä, missä hänen olisi itse pitänyt toimia toisin.

– Meidän olisi pitänyt pystyä olemaan kuntien ja hoivakotien tukena paremmin. Siinä kesti liian kauan, hän sanoi.

Ruotsissa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuolleista noin puolet on ollut hoivakotien asiakkaita.

Ruotsin suurena puutteena Tegnell piti sairaalatarvikkeiden varastojen puutetta ja vanhusten hoivayksiköitä, jonne tartunnat levisivät helposti.

Selväksi on käynyt myös se, että Tegnell ei laske enää laumasuojan varaan. Hän sanoi jo heinäkuussa Aftonbladetille, (siirryt toiseen palveluun) että immuniteetin mittaaminen on niin vaikeaa, että parasta on vain seurata uusien tartuntojen määrää.

Nyt syksyllä Tegnell on korostanut virusjäljitystä ja uusien rajoitusten käyttöönottoa tarvittaessa paikallisesti.

Tulossa on mahdollisesti karanteeni koko sairastuneen perheelle, koulujen, työpaikkojen, ravintoloiden väliaikaisia sulkemisia tai kasvomaskien käyttösuosituksia. Uusista rajoitusmahdollisuuksista kerrotaan jo lähiaikoina.

Koronaviruspandemiassa tilanteet ovat muuttuneet nopeasti.

Syksy näyttää, onko Anders Tegnellin varovaisuus tilapäistä vai pysyvämpää.