Parkkipaikka vai äänioikeus? Washingtonin asukkaita sorsitaan edelleen vaaliuurnilla ja se pännii pääkaupunkilaisia erityisesti tänä syksynä

– Olisihan se hirveän kiva, jos voisin äänestää samalla tavalla kuin muutkin amerikkalaiset, tuhahti ystäväni hiljattain puhelimessa.

Keskustelu oli hetkeä aiemmin kääntynyt siihen, miten kaverini aikoi äänestää. Kesällä paikallisissa esivaaleissa postiäänestyslappu oli jäänyt saapumatta.

Liioitteleva kommentti ei kuitenkaan koskenut korona-ajan äänestysongelmia, kuten vaikeuksia saada postiäänet perille. Ystäväni puhui paljon vanhemmasta epäkohdasta: pääkaupunkilaisten puutteellisesta edustuksesta valtion päätöksenteossa.

Washington, paikallisten suussa “D.C.”, ei ole osavaltio vaan piirikunta. Kaupunkilaiset äänestävät muiden tapaan presidentinvaaleissa, mutta alueella ei ole lainkaan edustusta Yhdysvaltojen senaatissa.

Kongressissa kaupungilla on yksi edustaja, jolla ei ole täyttä äänioikeutta kongressin äänestyksissä.

Käytännössä se tarkoittaa sitä, että pääkaupungin noin 700 000:lla asukkaalla ei ole ollenkaan vaikutusvaltaa lainsäädäntöön. Samaan aikaan väkimäärältään pienemmillä Vermontin ja Wyomingin osavaltioilla on kummallakin yksi kongressiedustaja ja kaksi senaattoria.

Tilanteesta tekee surkuhupaisan se, että monen washingtonilaisen elämä pyörii täysin politiikan ympärillä. Kaupunki on täynnä poliittisia avustajia, virkamiehiä ja lobbaajia.

Suosittua ajanvietettä olivat ennen koronaa milloin mitkäkin väittelyt ja paneelit päätöksenteon yksityiskohdista.

Kun esimerkiksi korkeimman oikeuden tuomari Ruth Bader Ginsburg kuoli, washingtonilaiset tulvivat korkeimman oikeuden eteen sadoittain heti uutisen kuultuaan. Mutta kun tuomarilegendalle valitaan seuraajaa, senaatti äänestää ja DC:n asukkaat seuraavat sivusta.

Ei siis sinänsä ihme, että vaalipäivää on DC:ssä kutsuttu historian saatossa esimerkiksi “nöyryytyksen päiväksi”.

Kaikista turhautuneimpia ovat ne, jotka ovat muuttaneet Washingtoniin jostain vaa’ankieliosavaltiosta.

Floridasta Washingtoniin muuttanut Karina kuvailee vaihtaneensa äänioikeutensa parkkilupaan. Tai siltä ainakin tuntui.

Niin kutsuttujen vaa’ankieliosavaltioiden äänestäjät ratkaisevat usein presidentinvaalit. Florida on yksi tärkeimmistä.

Teoriassa Karina olisi voinut jatkaa äänestämistä floridalaisena ainakin hetken, ellei olisi tarvinnut autolleen parkkilupaa. Sen saadakseen kirjat piti vaihtaa Washingtoniin.

Floridalainen ajokortti mitätöitiin ja Floridan kilvet vaihdettiin DC:n rekisterikilpiin. Niissä lukee numeron alla “_End taxation without representation_”, lopettakaa verotus ilman edustusta.

Washingtonin standardikilvissä on ollut joku versio samasta ajatuksesta jo kaksikymmentä vuotta, ja sloganilla varustettuja autoja näkee harva se päivä. Jos se olisi washingtonilaisista kiinni, kaupunki olisi osavaltio.

“Verotusta ilman edustusta” oli DC:n osavaltiutta ajavien iskulause jo 1800-luvulla. Sitä ennen lausahdus oli Yhdysvaltojen pääperusteita Britanniasta irtautumiselle. Kuten yhdysvaltalaisia silloin, washingtonilaisia verotetaan nyt ilman, että he pääsisivät vaikuttamaan verojen suuruuteen tai käyttöön.

Poliitikot ovat vastustaneet ajatusta 51 osavaltiosta aina. Yhdysvaltojen alkuaikoina pääkaupungin ei haluttu kuuluvan yhteenkään osavaltioon, jottei yksittäisellä osavaltiolla olisi valtaa keskeyttää valtiollista päätöksentekoa.

Sittemmin taistelu DC:n osavaltioasemasta on liittynyt tiiviisti myös taisteluun mustien asemasta yhdysvaltalaisessa demokratiassa.

Washington oli vuosikymmeniä niin kutsuttu enemmistö-vähemmistö-kaupunki, jossa enemmistö asukkaista on afroamerikkalaisia. Nykyäänkin heitä on melkein puolet asukkaista – DC:n demokratiavaje on siis vaikuttanut, kuinka ollakaan, kaikista eniten vähemmistöäänestäjiin.

Tänä kesänä tapahtui historiallinen käänne, kun demokraattien kontrolloima kongressi äänesti DC:n osavaltioaseman puolesta.

Senaatti ei kuitenkaan suostu siihen. Republikaanijohtaja Mitch McConnell on sanonut suoraan vastustavansa DC:n edustuksen lisäämistä, koska se tarkoittaisi kahta uutta senaattoria, jotka olisivat todennäköisesti demokraatteja.

Republikaanit eivät halua menettää etulyöntiasemaansa, joka johtuu siitä että kaikilla osavaltioilla on sama määrä senaattoreita väkiluvusta huolimatta. Tällä hetkellä puolue kontrolloi senaattia, vaikka edustaa demokraatteja pienempää määrää amerikkalaisia.

Pääkaupunki ei tietenkään ole ainoa alue ilman edustusta senaatissa; esimerkiksi Yhdysvaltoihin kuuluvalla saarella Puerto Ricolla ei ole lainkaan paikallista valtiollista edustusta.

Jos demokraatit pääsevät valtaan, tavoite voi olla, että DC:stä tulee osavaltio. Jos ei muuten, niin vastavetona republikaanien viime hetken tuomarinimityksestä.