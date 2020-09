Keihäslegenda Tero Pitkämäki on tarkka lastensa nukkumaanmenoajoista ja kokkaa lähes tulkoon aina perheensä ruuat: "Meillä ei juuri eineksiä syödä"

Keihäslegenda Tero Pitkämäellä on meneillään kiireinen syksy. Viime sunnuntaina julkaistiin hänestä kertova elämäkertakirja, joka on vienyt häntä tilaisuudesta toiseen. Mies on myös uuden kynnyksellä, sillä hän on palannut koulun penkille.

– Eli suoritan valmentajan ammattitutkintoa. Se on ex-huippu-urheilijoille suunnattu ja siellä on samalla kurssilla muun muassa Jauhojärven Sami, Petra Olli, Olli Kunnari ja muita, että varmasti tulee hyviä keskusteluja, Pitkämäki tuumaili Puoli seitsemän -ohjelmassa.

Kyseessä on jo toinen tutkinto, jota Pitkämäki suorittaa, sillä taskussaan hänellä on jo sähköinsinöörin paperit. Pitkämäki muistelikin aikoja, jolloin opiskeli sähköalan tutkintoa Vaasan ammattikorkeakoulussa.

– Muutin kotoa Vaasaan solukämppään 19-vuotiaana. Siellä sattui kämppäkaveriksi sellainen kurikkalainen rokkari. Ei meillä kamalasti yhteistä ollut, mutta yhteiselo sujui oikein hyvin.

"Perunoiden keittäminenkin oli vähän niin ja näin"

Nykyään Pitkämäestä on kehkeytynyt suvereeni kokkailijia, mutta kotoa omilleen muuttaessa tilanne oli aivan toinen.

– Ruokaa en osannut laittaa ja perunoiden keittäminenkin oli silloin vähän niin ja näin, Pitkämäki nauraa.

Pitkämäki asuu nyt Ilmajoella puolisonsa Niina Kelon kanssa ja heillä on kolme alle kouluikäistä lasta. Kahden huippu-urheilijan perheessä halutaan pitää kiinni terveellisistä elämäntavoista. Pitkämäki kertoo olevansa erityisen tarkka lasten nukkumaanmenoajoista.

– Toivoisin, että nukkuisivat sen kymmenen tuntia yössä. Lapsi kehittyy sillä lailla hyvin.

Huippu-urheiluvuosista on jäänyt jäljelle myös selkeät ruokailurutiinit.

– Kotona minä olen se yleisin henkilö, joka kokkaa ja urheilu-uran aikana perehdyin aika paljonkin siihen, mitä kannattaa syödä.

Mieluiten Pitkämäki tarjoilee perheelleen grillattua ruokaa. Eineksiä ei juurikaan syödä.

– Lihaa, kalaa, kasviksia, se on minun bravuurini.

Tero Pitkämäestä paljastui myös romantikko, katso koko haastattelu Yle Areenasta.