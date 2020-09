50 000 nimeä täynnä – Kansanäänestystä EU:n elvytysrahastosta vaativa kansalaisaloite etenee eduskuntaan

Kansanäänestystä EU:n elvytysrahastosta vaativa kansalaisaloite etenee eduskunnan käsittelyyn.

Asiaa koskeva aloite on rikkonut 50 000 allekirjoituksen rajan. Raja meni rikki myöhään lauantai-iltana.

Perussuomalaisten nuorisojärjestön Perussuomalainen nuoriso ry:n vireille laittaman kansalaisaloitteen mukaan elvytysrahasto on ”kansallisesta näkökulmasta hyvin merkittävä kokonaisuus, jonka taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset edellyttävät kansan laajaa hyväksyntää.”

EU-maat sopivat heinäkuussa jättimäisestä elvytyspaketista, jolla halutaan nostaa jäsenmaiden koronakriisin runtelemaa taloutta jaloilleen.

750 miljardin euron paketti rahoitetaan komission jäsenmaiden nimissä rahoitusmarkkinoilta ottamalla lainalla. Paketissa on 390 miljardia avustuksia ja 360 miljardia lainoja. Rahaa ohjataan jäsenmaille budjettiohjelmien kautta.

Suomen maksuosuus avustusmuotoisesta tuesta on 6,6 miljardia euroa, ja maan odotetaan saavan noin kolme miljardia euroa.

Suomen kokonaisvastuu elpymisvälineestä on yhteensä 13 miljardia euroa, josta osa on takausvastuita.

Elvytysrahasto on aiheuttanut kiivasta poliittista väittelyä pitkin syksyä. Oppositiosta erityisesti perussuomalaiset on kritisoinut pakettia voimakkaasti. Puolue on ilmoittanut, että sen tavoitteena on kaataa paketti.

Hallituksen esitys paketista saataneen eduskuntaan näillä näkymin loppuvuodesta.

Aloite (siirryt toiseen palveluun) on avoinna ensi vuoden maaliskuun loppuun asti.

