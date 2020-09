Vantaalaiskoulun pahoinpitely kuohuttaa somessa, perusopetuksen johtaja tyrmää väitteet: "Mitään etnisiin motiiveihin viittaavaa ei ole havaittu"

Vantaan Kytöpuiston koulun välitunnilla tapahtui tiistaina 15. syyskuuta pahoinpitely, jossa loukkaantui yksi oppilas. Tapaus on herättänyt runsaasti huomiota mediassa ja useat poliitikot, kuten opetusministeri Li Andersson (vas), ovat ottaneet siihen kantaa.

Koulun alueella on tehostettu vartiointia, koska ulkopuolisia ihmisiä on tullut alueelle kertomaan mielipiteitään siitä, miten asiat tulisi hoitaa.

Siitä huolimatta koulun seinään ilmaantui rasistisia töhryjä torstain ja perjantain välisenä yönä.

– KS-nuoret ovat ilmeisesti käyneet sotkemassa. Se on poliisilla tiedossa ja asiaa tutkitaan, sanoo komisario Björn Nase Itä-Uudenmaan poliisista.

KS-nuoret eli Kansallissosialistiset nuoret tiedottaa avoimesti niin sanotusta "Kytöpuiston tempauksesta" omilla nettisivuillaan.

Vantaan kaupunki poisti töhryt eilen perjantaina.

Pahoinpitelyä puidaan somessa

Kytöpuiston koulun nettisivuilla puolestaan kerrotaan avoimesti, että se on noin neljänsadan oppilaan monikulttuurinen alakoulu, jonka oppiaineisiin kuuluu muun muassa suomi toisena kielenä.

Jotkut maahanmuuttoon kriittisesti suhtautuvat tahot ovat saaneet koulun monikulttuurisuudesta yllykkeen liittää pahoinpitely maahanmuuttoon liittyväksi ilmiöksi sosiaalisessa mediassa (siirryt toiseen palveluun), vaikka poliisi ei ole kertonut asianosaisten etnisiä taustoja.

Esimerkiksi Facebookin Maahanmuuttokriittiset -ryhmässä käydään aiheesta vilkasta keskustelua.

– Siellä ovat taas voimat ja vastavoimat liikkeellä sosiaalisessa mediassa, jotka härnäävät toisiaan ja yrittävät saada hämminkiä aikaan, sanoo komisario Näse.

Myös perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho herättää Twitterissä maahanmuuttoon liittyvää keskustelua Kytöpuiston koulun tapahtumien tiimoilta.

Kunnanvaltuutettuna olen tottunut siihen, että vaikka mikään ongelma ei johdu maahanmuutosta eikä liity maahanmuuttoon, kaikkia ongelmia voidaan lääkitä lisäämällä monikielisiä palveluja.https://t.co/iDdXC3oh7i — Jussi Halla-aho (@Halla_aho) 23. syyskuuta 2020

Toiset taas kyseenalaistavat tapauksen kytkemisen maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen, kuten kansanedustaja Aki Lindén (sd), jonka twiitti on saanut aikaan ryöpyn vastauksia.

Kyllä kouluväkivaltatapauksen tapahtumapaikka Kytöpuiston koulu on maahanmuuttajalähiössä ja siten asia on relevantti.#Havukoski. https://t.co/Hvjn5hHQrY — Aki Härkönen 🇫🇮 (@AkiHarkonen) 26. syyskuuta 2020

Perusopetuksen johtaja: "He ovat tavallisia suomalaisia lapsia ja nuoria"

Vantaan perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo toivoo stoppia koko keskustelulle, joka hänen mielestään on lähtenyt hakoteille.

– Mitään etnisiin motiiveihin viittaavaa ei ole havaittu. Tapauksessa ei ole mitään etnisyyteen, uskontoon tai poliittisiin suuntautuneisuuksiin liittyvää, Kalo toteaa.

Hänen mukaansa pahoinpitely ei liity kantasuomalaisten ja etnisten ryhmien väliseen asiaan.

– He ovat tavallisia suomalaisia lapsia ja nuoria, joiden keskuudessa on ollut tällainen erittäin valitettava tilanne, että on tehty väkivaltaa ja kuvattu siitä video. Poliisin ja meidän havaintojemme mukaan on todella ikävä globaali ilmiö, että osa lapsista ja nuorista tekee sellaista.

