Apple antaa yllättäen 30 prosenttia alennusta sovelluskauppa App Storea käyttäville yrityksille

Teknologiajätti Apple antaa maksualennusta sovelluskauppa App Storea käyttäville yrityksille, joiden sen katsoo joutuneen siirtämään liiketoimiaan verkkoon koronapandemian takia.

Alennus on voimassa loppuvuoden, ja se koskee niiden yritysten tuotteita jotka on ostettu iPhone sovellusten avulla. Näitä ovat muun muassa sosiaalisen median jätti Facebook, asumispalveluja välittävä Airbnb ja liikuntasovelluspalvelu Class Pass, kertoo talouslehti Financial Time (siirryt toiseen palveluun)s. Juttu on maksumuurin takana.

Apple ottaa yleensä peruspalkkiona noin kolmanneksen tuotteen hinnasta, kun iPhonen tai iPadin käyttäjät ostavat digitaalisia tuotteita App Storen sovelluksella. Palkkion suuruus on johtanut kiistoihin muun muassa suosittua Fortnite-peliä valmistavan Epic-yhtiön kanssa.

Jos kyseessä on pelkkä asunnon vuokraaminen Airbnb:n avulla tai Class Passin "oikeat" liikuntatunnit, palkkiota ei alenneta. Alennus koskee vain niitä tuotteita, jotka ovat siirtyneet pelkästään verkkoon.

Facebook on ottanut käyttöön oman maksusovelluksen

Applen uusi sääntö on saanut muun muassa suoratoistopalvelu Netflixin ja verkkojätti Amazonin myymään videoitaan tai kirjojaan suoraan omilta verkkosivuiltaan, jotta iPhonen käyttö ja näin palvelumaksut voidaan välttää.

Verkossa toimivilta peliyhtiöiltä Apple perii palkkion, koska ne eivät ole joutuneet lisäämään digitaalisia palvelujaan koronapandemian takia.

Vastalauseena kiistellyille maksuille esimerkiksi Facebook on kehittänyt palveluihinsa oman sovelluksen, jonka avulla yritykset voivat osallistua verkossa sen tapahtumiin. Facebookin mukaan Apple antaa sen käyttää maksuissa myös omaa maksusovellustaan Facebook Payta.

Tällä viikolla useat yritykset Epicin lisäksi perusti erityisen ryhmän ajamaan uudistuksia ja läpinäkyvyyttä erilaisten sovellusten käytössä. Ryhmän nimi on Coalition for App Fairness, ja siinä ovat mukana muun muassa musiikkipalvelu Spotify ja deittisovellus Tinder.

Lopun viimein yrityksiltä perittävät maksut sovellusten käytöstä päätyvät helposti kuluttajien maksettaviksi.

Apple on maailman kallein yhtiö

Apple on markkina-arvoltaan maailman kallein yhtiö. Se ylitti kahden biljoonan dollarin rajapyykin vain kaksi vuotta sen jälkeen, kun siitä tuli maailman ensimmäinen yhtiö, jonka markkina-arvo ylitti biljoonan dollarin rajan. Biljoona dollaria on tuhat miljardia.

Apple ohitti markkina-arvossa Yhdysvaltain toiseksi suurimman yrityksen verkkojätti Amazonin 300:lla miljardilla dollarilla elokuun lopussa.

Toimitusjohtaja Tim Cookin luotsaaman Applen osakkeet ovat kallistuneet yli 50 prosenttia tänä vuonna huolimatta monista koronaviruksen aiheuttamista vaikeuksista.

Lisäksi Yhdysvaltain hallinto on taistelussaan kiinalaista teknojättiä Huaweita, lyhytvideosovellus TikTokia ja viestipalvelu WeChatia vastaan arvostellut Applea sen yhteistyöstä Kiinan kanssa. Applella on kokoonpanotyötä Kiinassa, ja sen tuotteet kärsivät tullimaksukorotuksista Kiinasta Yhdysvaltoihin vietävissä tuotteissa, Financial Times (siirryt toiseen palveluun) kertoo.

Yhdysvaltain kongressin komitea hiillosti Applea yhdessä Amazonin, Googlen ja Facebookin kanssa, kun kongressi halusi tietää niiden valta-asemasta markkinoilla. Niiden yhteen laskettu markkina-arvo on noin 4 000 miljardia euroa.

Presidentti Donald Trumpin hallinto on toivonut Applen siirtävän tuotantoaan kotimaahan, mutta se saattaa siirtää tuotantoaan Kaakkois-Aasiaan tai Intiaan.

Applen pääkumppani on taiwanilainen Foxxcon, joka on sanonut voivansa siirtää iPhonien tuotannon Kiinan ulkopuolelle.

Yhtiön lähes uskomaton arvonnousu on yllättänyt myös teknojätin, sillä vielä helmikuussa ennen koronapandemian kiihtymistä täyteen vauhtiin, se antoi tulosvaroituksen ja poisti yhtiötä koskevan ohjeistuksen. Tulosvaroituksen syy oli Kiinan talouden ennakoitua hitaampi toipuminen koronaviruksesta, jonka pelättiin hidastavan Applen tuotteiden myyntiä ratkaisevasti.

