Tuhansia kokoontunut Lontoon keskustamaan vastustamaan koronarajoituksia

Lontoon keskustaan Trafalgarin aukiolle on kokoontunut lauantaina tuhansia mielenosoittajia vastustamaan koronviruksen leviämiseksi asetettuja liikkumis- ja kokoontumisrajoituksia.

Britannian pääministeri Boris Johnson kiristi rajoituksia viime viikolla pahenevan koronatilanteen takia. Johnsonin mukaan ihmisten tulee nyt työskennellä kotoaan, mikäli se on mahdollista. Pääministeri myös määräsi pubit ja ravintolat sulkemaan ovensa iltakymmeneltä. Myös kasvomaskin käyttöpakkoa on korostettu, ja sääntöjen noudattamatta jättämisestä voi seurata sakot.

Britannian pääministeri Boris Johnson elehti 9. syyskuuta Britannian parlamentissa pääministerin kyselytunnilla. Jessica Taylor / Britannian parlamentti / EPA

Uutistoimisto AP:n mukaan kokoontumisrajoitus on säädetty kuuteen henkilöön, mutta sääntö ei koske protesteja, mikäli mielenosoituksen järjestäjät toimittavat erillisen riskiarvion tapahtumasta ja noudattavat turvavälejä.

Tämä ei silti kaikkien mielestä ole tarpeeksi, esimerkiksi Skotlannin kansallispuolueen puheenjohtaja Nicola Sturgeon kielsi kotitalouksilta vierailut toisiin kotitalouksiin.

Britanniassa valmistellaan paraikaa myös erillistä Covid-19-lainsäädäntöä. Osa lainsäätäjistä on arvostellut Britannian hallintoa rajoitustoimien käytöstä ilman parlamentaarista hyväksyntää.

Tuhansia kokoontui vastustamaan koronarajoituksia Lontoon keskustaan. Viikko sitten vastaavankaltainen mielenilmaus muuttui väkivaltaiseksi ja yli 30 pidätettiin. Andy Rain / Epa

Mielenosoittaja: "Olemme kyllästyneet vapautemme rajoittamiseen"

Lontoossa Trafalgarin aukiolla lauantaista mielenosoitusta seurannut Metropolitanin poliisi on kehottanut mielenosoittajia noudattamaan turvavälejä. Mediatietojen mukaan suurimmalla osalla ei ole yllään kasvomaskia.

Mielenosoituksessa puheenvuoroja pitäneet ihmiset kiistivät olevansa salaliittoteoreetikkoja. He sanoivat puolustavansa sananvapautta ja ihmisoikeuksia.

Yksi heistä, Dan Astin-Gregory, sanoi uutistoimisto AP:lle tiedostavansa pandemian aiheuttamat uhrit. Hän pitää silti vastatoimia ylimitoitettuina taudin aiheuttamaan uhkaan nähden.

– Olemme väsyneitä pelonlietsontaan ja faktojen vääristelyyn. Olemme kyllästyneet vapautemme rajoittamiseen, Astin-Gregory sanoi mielenosoituksessa pitämässään puheessa AP:n mukaan.

Britannian hallitus suunnittelee koronavirustestien säännöstelyä. Työntekijät keskustelivat Lontoossa sijaitsevalla testausasemalla 16. syyskuuta. Andy Rain / EPA

Britanniassa on eniten Euroopassa koronavirukseen kuolleita. Uutistoimisto Reutersin mukaan 41 936 on kuollut tautiin. Keväällä tilanne oli äärimmäisen paha – huhtikuussa kuolemia kirjattiin päivittäin noin 900, nyt vastaava luku on noin 30.

Britannian tilastoviraston datan mukaan kuluneella viikolla uusia tartuntoja on kirjattu päivittäin keskimäärin 9 600.

Lähteet: Reuters, AP