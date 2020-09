"Tässä voi heittää vähän pidemmän rundin työpäivän jälkeen", työsuhdepyörällä ajava Veera Luostarinen sanoo – Näin hallituksen kaavailema uusi veroetu toimii

Helsinkiläinen Veera Luostarinen on pyöräillyt työmatkojaan Toukolasta Helsingin keskustaan jo puolitoista vuotta työnantajansa, kiinteistösijoitusyhtiö Spondan vuokraamalla pyörällä. Pyöräedusta hän on joutunut maksamaan veroa muutaman kympin kuukaudessa. Luostarinen urheilee muutenkin paljon.

– Pyöräilen paljon, se oli tärkein syy hankkia työsuhdepyörä. Lisäksi pyöräilen mielelläni hyvällä pyörällä ja minulla oli tarve uudelle pyörälle. Uudessa työpaikassa oli sitten tällainen etu, jonka halusin ehdottomasti hyödyntää, Veera Luostarinen kertoo.

Yksi motiivi oli myös hyötyliikunta työmatkoilla.

– Kynnys lähteä fillarilenkille vaikka illalla töiden jälkeen on ihan toisenlainen. Kun oma työmatka ei ole kovin pitkä, niin sitten siitä on helppo heittää vähän pidempi rundi, Luostarinen naurahtaa.

Viime vuonna kilometrejä kertyi yli 3 000, osin Kilometrikisan (siirryt toiseen palveluun) siivittämänä, johon työporukka osallistui. Tänä vuonna korona vei etätöihin ja kilometrejä on kertynyt vähemmän.

Työnantajan leasingpyörä on huoleton.

– On tosi kivaa ajaa huolletulla pyörällä, koska sopimukseen kuuluu myös pyörän huolto vuosittain.

Luostarisen pyörä on huollettu puolentoista vuoden aikana kaksi kertaa.

Spondan vakituisista työntekijöistä 10 prosentilla eli tällä hetkellä 12 ihmisellä on käytössään työsuhdepyörä. Etu on ollut yrityksessä käytössä jo 10 vuotta, ja osa pyöräilijöistä on lunastanut pyörän itselleen vuokrasopimuksen päätyttyä. Yrityksen tavoitteena on tukea henkilökunnan jaksamista ja terveyttä.

Työmatkalla voi käyttää myös julkisia, esimerkiksi junaa

Ensi vuonna tällainen pyöräetu on yhä useamman ulottuvilla, sillä hallitus sopi budjettiriihessään, että työsuhdepolkupyörästä tulee ensi vuonna veroton etu 1 200 euroon saakka vuodessa. Yksinkertaistettuna se tarkoittaa tätä: Jos kuukausipalkkasi on 3 000 euroa, johon sisältyy sadan euron arvoinen työsuhdepyörä, maksat veroa vain 2 900 eurosta oman veroprosenttisi mukaan.

Pyörä on joko työnantajan liisaama tai firman oma, ei sinun omasi, mutta saat ajaa sillä muitakin kuin työmatkoja.

Voit myös kulkea osan työmatkoistasi julkisilla ja vähentää työmatkakuluja verotuksessa, jos työmatkakulujen omavastuu ylittyy.

Tänä vuonna työmatkakulujen omavastuu on 750 euroa. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla neljän kuukauden lippu ABCD-alueille maksaa reilut 550 euroa, joten talvikauden marras-helmikuun kuukausiliput eivät vielä riittäisi verovähennyksiin. Hinta on laskettu 30 vuorokauden jatkuvasta lipputilauksesta, jonka voi päättää milloin tahansa (siirryt toiseen palveluun).

Sen sijaan polkupyörävähennystä, tänä vuonna 85 euroa, ei saa enää tehdä matkakuluista.

Veroetu tuntuu kiinnostavan pyöräilijöitä

Helsingin keskustassa pyöräileviä uusi veroetu kiinnosti.

– Kuulostaa tosi hyvältä. Minä pyöräilen läpi vuoden töihin, reilun puolen tunnin matkan, ja minulle kyllä kelpaisi pyörä, jolla voisi ajaa läpi vuoden kelissä kuin kelissä, Pauliina Kateisto nauraa.

Hän on liikkeellä perinteisellä naistenpyörällä.

Pauliina Kateisto ajaa nyt työmatkansa perinteisellä naistenpyörällä. Matti Myller / Yle

Valmennusalan yritystään yhdessä miehensä kanssa pyörittävä Sini Koivisto on innoissaan.

– Se on tosi hyvä suunta, että tuetaan työmatkapyöräilyä ja muutenkin liikuntaa ja urheilua. Olemme innostuneita ja kiinnostuneita tästä edusta, Koivisto sanoo.

Koivistojen yrityksessä on 15 työntekijää ja hän uskoo työntekijöiden kiinnostuvan veroedusta.

Sini Koivisto itse on liikkeellä sähköpyörällä, josta on kuitenkin napattu akku pois, jotta työmatkalla syntyy hieman enemmän vastusta.

Yrittäjä Sini Koivisto on innostunut hallituksen esittämästä uudesta veroedusta. Matti Myller / Yle

Henri Hokkanen osti jo pari vuotta sitten sähköpyörän.

– Seurasin keskustelua pyöräilystä ja veroista silloin, kun tätä nykyistä pyörää hankin, ja se näytti siltä, etteivät asiat oikein etene niin sitten päätin ostaa omalla rahalla ja olen ollut tyytyväinen, Hokkanen sanoo.

Hän saattaa harkita työsuhdepyörää, jos työnantajan tarjoama malli olisi kilpailukykyinen nykyiseen omaan pyörään.

Henri Hokkasella on allaan hieno sähköpyörä, mutta hän saattaa harkita uutta, jos työnantaja tarjoaisi kilpakykyistä mallia. Matti Myller / Yle

Terveyshyötyjä ei ole laskettu

Kukaan ei tiedä, kuinka paljon työsuhdepyöriä on jo käytössä, sillä polkupyöräetua ei ole ilmoitettu erillisenä luontoisetuna.

– Jos 10 000 työmatkapyöräilijää hyödyntää täyden veroedun, verotulojen arvioidaan vähenevän 4 miljoonaa euroa vuodessa. Ensimmäisenä vuonna verotulojen menetys jää todennäköisesti pienemmäksi, kertoo neuvotteleva virkamies Timo Annala valtiovarainministeriöstä.

Sen sijaan terveyshyötyjä tai uudesta liiketoiminnasta syntyviä verotuloja ei ole kyetty laskemaan.

Liikenteen verotuksen uudistamista selvittävä työryhmä esitti väliraportissaan (siirryt toiseen palveluun) työsuhdepyörien veroeduksi 750 euroa, mutta hallitus nosti budjettiriihessään edun 1 200 euroon.

Annalan mukaan työnantaja voi hankkia työntekijän käyttöön myös esimerkiksi huippuhyvän sähköpyörän, jonka leasingmaksu on enemmän kuin 1 200 euroa vuodessa, mutta silloin työntekijä maksaa ylimenevältä osalta veroa.

Työntekijä ja työnantaja (ja leasingyhtiö) voivat myös sopia, että työntekijä lunastaa työsuhdepyörän itselleen kahden tai kolmen vuoden päästä. .

– Jos työntekijä maksaa pyörästä senhetkisen käyvän arvon verran, lunastamisesta ei muodostu veronalaista etua, Annala neuvoo.

Hallituksen esitys ensi vuoden tulo- ja menoarvioksi eli tämäkin uudistus etenee eduskunnan päätettäväksi 5. lokakuuta.

Myös työnantaja hyötyy uudesta edusta

Pyöriin liittyvä bisnes joka tapauksessa laajenee ja pyöräilyn suosio kasvaa, siihen uskotaan pyöräilijöiden etujärjestössä Pyöräliitossa.

– Kun myöhemmin alkaa näitä käytettyjä työsuhdepyöriä tulemaan markkinoille, esimerkiksi sähköpyörien saatavuus paranee, iloitsee Pyöräliiton vt.toiminnanjohtaja Vellu Taskila.

Hän vinkkaa, että työsuhdepyörään voi neuvotella myös esimerkiksi varkausvakuutuksen tai nastarenkaiden vaihtamisen. Pyöräliitto on jo koonnut omille sivuilleen kattavan tietopaketin uudesta veroedusta (siirryt toiseen palveluun).

Pyöräilijöiden etujärjestössä Pyöräliitossa ollaan tyytyväisiä uuteen veroetuun, sanoo vt. toiminnanjohtaja Vellu Taskila. Matti Myller / Yle

Pyöräliiton Taskila sanoo, etteivät he ole löytäneet uudesta veroedusta sudenkuoppia, ja se hyödyttää myös työnantajia. Työntekijöiden kunto luultavasti kohenee, työnantajan maine etuja tarjoavana työpaikkana paranee ja kalliita parkkipaikkoja voinee vähentää. Toisaalta suihku- ja säilytystiloihin pitää panostaa.

Veera Luostarinen käy mielellään työpaikalla suihkussa, jos aamulla on tullut poljettua vähänkin kiivaammin.

– Sitten pitää löytyä mahdollisuus säilyttää mekkoja työpaikalla, hän naurahtaa.

Hänen työpaikallaan mekot odottavat jo kaapissa etätöistä palaavaa.

Veera Luostarisen työmatka päättyy Helsingin keskustaan. Usein hän ajaa kotiin palatessaan pidemmän lenkin kuntoilun vuoksi. Matti Myller / Yle

