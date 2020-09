Kirjeenvaihtajalta: Trump löi Jeesus-kortin pöytään – Vaalitaistelu huipentuu nyt senaatissa

WASHINGTON Presidentti Donald Trump vaikuttaa varsin maallistuneelta. Ellei peräti pakanalliselta maailman kristillisimmän kansakunnan johtajalta. On harvinaista, ettei aikuinen yhdysvaltalainen pysty kaivamaan muistinsa syövereistä ainuttakaan Raamatun jaetta. (siirryt toiseen palveluun)

Muun muassa Trumpin sisko (siirryt toiseen palveluun) ja entinen asianajaja (siirryt toiseen palveluun) ovat kummastelleet presidentin ja uskonnollisen oikeiston, varsinkin valkoihoisten evankelikaalisten kristittyjen liittoutumista.

Evankelikaalisista puhuttaessa on syytä tehdä ero ihonvärin mukaan, koska ylivoimainen enemmistö mustista kristityistä (siirryt toiseen palveluun)valitsee marraskuun presidentinvaalissa demokraattien Joe Bidenin, jos ylipäätään äänestää. Biden näyttää olevan myös latinojen suosikki.

Valkoihoiset uskovaiset taas ovat suurin yhtenäinen Trumpia kannattava äänestäjäryhmä. Heitä on useita kymmeniä miljoonia. Trump on viime kuukausina menettänyt hivenen kannatustaan heidän keskuudessaan, mutta se on edelleen vankka. (siirryt toiseen palveluun)

Valkoiset evankelikaaliset saattavat ratkaista vaalin.

Tämä siinsi varmasti Trumpin mielessä, kun hän nimitti Amy Coney Barrettin korkeimman oikeuden tuomariksi. Amerikkalaisten mediatietojen mukaan Trump ei edes haastatellut muita ehdokkaita. (siirryt toiseen palveluun)

Barrett oli konservatiivikristittyjen kärkiehdokas kaikkiaan 46 ehdokkaan listalla, jonka Trump avoimesti esitteli. Yksikään listan nimistä ei ollut heille epämieluisa, mutta Barrett loisti niidenkin joukossa kuin Betlehemin tähti.

Hän on Trumpille niin sanottu Jeesus-kortti.

Republikaanien presidenttiehdokkaiden on jollain lailla osoitettava toteen kristillisinä pidettyjä arvoja, jos aikovat voittaa. Mitt Romney ei mormonina päässyt republikaanien ylipapiston suosioon, vaikka hän on moitteeton konservatiivi. Hän ei tajunnut lyödä oikeaa korttia pöytään.

Barrett on uskoaan tunnustava katolilainen (siirryt toiseen palveluun), mutta tarvittava pikantti yksityiskohtakin löytyy: Hän on ollut mukana People of Praise -ryhmän toiminnassa, jossa on samanlaisia karismaattisia piirteitä kuin helluntailaisuudessa.

Ryhmän tapa ylistää kädet koholla ja puhua kielillä ovat täkyjä, jotka keräävät tykkäyksiä valkoisilta evankelikaalisilta.

Barrett ei itse välttämättä pidä siitä, että hänet yhdistetään julkisuudessa näihin piireihin. Hän on kuitenkin kertonut avoimesti tekevänsä työtään Jumalan valtakunnan edistämiseksi maan päällä (siirryt toiseen palveluun).

Hän on ennen kaikkea arvostettu oikeustieteen ammattilainen. Pitkä ura Notre Damen yliopiston professorina päättyi 2017, kun Trump nimitti hänet vetoomustuomioistumen tuomariksi. Trumpin kerrotaan korvamerkinneen hänet jo tuolloin myös korkeimman oikeuden virkaa varten.

Yhdysvaltain korkeimman oikeuden tuomarit ovat riippumattomia, mutta keskustelu heidän ympärillään on pelkästään poliittista. Tuomareista puhutaan joko konservatiiveina tai liberaaleina, halusivat he itse tällaisen leiman tai eivät.

Mikäli senaatti vahvistaa Barrettin valinnan, korkeimman oikeuden paikkajako on konservatiiveille 6–3. Viime viikolla kuollut Ruth Bader Ginsburg oli liberaali.

Abortin vastustajat näkevät nyt mahdollisuutensa koittaneen. He haluavat mitätöidä Roe vs. Wade -päätöksen eli kieltää abortin liittovaltiotasolla. He luottavat siihen, että Barrett tulkitsee perustuslakia samalla tavalla kuin he itse tekevät.

Tämä on yksi Barrettin valintaan liittyvistä poliittisista riskeistä, jotka Trump epäilemättä tiedostaa. Abortti on mielipiteet voimakkaasti jakava asia, ja niukka enemmistö (siirryt toiseen palveluun)yhdysvaltalaisista kannattaa sitä.

Toinen riski piilee siinä, että mielipidemittausten mukaan (siirryt toiseen palveluun)enemmistö äänestäjistä jättäisi Ginsburgin seuraajan valinnan vaalivoittajille. (siirryt toiseen palveluun)

Tällä hetkellä kuitenkin näyttää siltä, että republikaanit junttaavat Barrettin valinnan ennen vuodenvaihdetta, jolloin vaaleissa valittava uusi senaatti astuu virkaansa. Todennäköisimmän aikataulun mukaan ratkaiseva äänestys pidetään jo ennen marraskuun kolmannen päivän vaaleja.

Demokraateilla ei käytännössä ole mahdollisuuksia jarruttaa valintaa, mikäli republikaanien rivit pysyvät ehjinä, koska republikaaneilla on enemmistö nykyisen senaatin paikoista. Demokraatit pyrkivätkin repimään tilanteesta kaiken muun poliittisen hyödyn irti.

Barrettin julkisesta työhaastattelusta odotetaan nyt samantapaista draamaa kuin edellisen korkeimman oikeuden tuomarin Brett Kavavanaugh’n kuulemiset toissa vuonna olivat. Kavanaugh joutui vastaamaan jopa epäilyihin teini-ikäisenä tekemistään synneistä.

Barrettin taustasta ei ole löytynyt tahroja, mutta niitä kaivetaan täikammalla esiin. Jos menneisyydestä ei likaa löydy, Barrettin vastaukset aborttiin liittyvissä kysymyksissä saattavat nostattaa myrskyn Capitol Hillilla.

Jännitystä lisää se, että yksi kuulustelijoina toimivista senaattoreista on demokraattien varapresidenttiehdokas Kamala Harris. Hän on entinen Kalifornian yleinen syyttäjä, jolta ei armoa helpolla heru. Se nähtiin senaatissa jo Harrisin hiillostaessa Kavanaugh’ta.

Barrett joutuu Harrisin eteen vain pari viikkoa ennen vaaleja. Senaatin kuulemisesta saattaa tulla koko vaalitaistelun huipennus ja Harrisista joko Bidenin voiton tai tappion takuunainen.

Lisää aiheesta:

Trump nimitti odotetusti korkeimman oikeuden ehdokkaakseen konservatiivituomari Amy Coney Barrettin

Trump vieraili Ginsburgin arkulla huutomyrskyn saattelemana – Kuuntele kun yleisö mylvi: ”Äänestäkää hänet pihalle!”

Ginsburgin kuoleman ajankohta oli dramaattinen, sanoo tutkija: "Arvoliberaalien amerikkalaisten kannalta aivan katastrofi"

Kirjeenvaihtajalta: Ruth Bader Ginsburgin kuolema vie Yhdysvaltoja konservatiivisempaan suuntaan jopa vuosikymmeniksi eteenpäin

Yhdysvaltain korkeimman oikeuden tuomari Ruth Bader Ginsburg on kuollut – Toimi 40 vuotta tuomarina, selätti syövän kolmesti