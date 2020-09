Yhä useampi kiipeilijä saavuttaa Mount Everestin huipun: "Seuraa vain roskapolkua, karttaa ei tarvita"

Tarunhohtoisen Mount Everestin huipun saavuttivat vuoristoturismin alussa uskaliaimmat ja taitavimmat kiipeilijät.

1950-luvulta ajat ovat muuttuneet, nyt 8 848 metrin korkeuteen yltää kaksi kolmannesta alpinisteista. 1990-luvulla huipulle pääsi vain kolmasosa ensiyrittäjistä.

The Economist-lehti kertoo (siirryt toiseen palveluun) (maksumuurin takana), että onnistuneiden nousujen määrä on viime vuosikymmenellä kaksinkertaistunut. Aiemmin kiipeilijöiden henki oli omien kykyjen ja taitavien oppaiden, šerpojen neuvokkuuden varassa.

Nyt kymmenet kaupalliset yritykset tarjoavat palvelupakettia asiakkaan maksu- ja kiipeilykyvyn mukaan.

Nepalin hallitus tukee Himalajan matkailua työllistämällä paikallisia kiipeilijöitä. Myös Kiinan puolella Tiibetissä vuorenrinteen vaaroja vähennetään etukäteisvalmisteluin.

Palveluiden lisääntyminen on taannut myös heikkokuntoisemmille ja kokemattomammille kiipeilijöille mahdollisuuden elämykseen. Yli puolet kaikista kiipeilijöistä on yli 40-vuotiaita Tyypillinen ensikävijä on kuusissakymmenissä oleva yhdysvaltalaislääkäri.

Paremmat varusteet ja sääennusteet apuna

Huipulle pääsyä helpottavat huippuvarusteet ja teknologia. Teltat ja varusteet ovat kevyempiä ja suunniteltu ankariin oloihin.

Myös sääennusteet ovat tarkentuneet. Normaalisti nousu perusleiristä huipulle kestää noin neljä päivää. Kiipeämisen haastavuus ja kesto riippuu tuulista ja lumimyrskyistä. Sääennusteiden perusteella voidaan löytää "ikkunoita", joiden aikana nousuyritykset voidaan tehdä.

Ruuhkaisessa jonossa "kuolemanvyöhykkeelle"

Mount Everestin ja maailman katoksi kutsutun Himalajan liikaturismista on puhuttu vuosia (siirryt toiseen palveluun). Tänä vuonna kiipeilykausi on peruttu koronan vuoksi. Viime vuoden toukokuussa huipulle pyrki lähes 400 yrittäjää vuorokaudessa. Ruuhka oli yksi syy 11 kiipeilijän kuolemaan (siirryt toiseen palveluun) samaisen toukokuun aikana.

Mount Everestin huiputtaminen on edelleen riski parantuneesta välineistöstä huolimatta. Äkilliset säänmuutokset, vaikeakulkuinen maasto ja vuoristotauti vaativat veronsa. Vajaa prosentti maailman korkeimmalle vuorelle pyrkineistä jää vuorelle, eikä palaa viimeiseksi jääneeltä matkalta.

Törkyvuori ja hautausmaa maailman katolla

Mount Everestillä kuolleiden jäänteitä löydetään kirjaimellisesti jätteiden seasta.

ABC-televisioyhtiön mukaan (siirryt toiseen palveluun) Everestillä on jopa 50 tonnia jätettä ja parisataa vainajaa. Himalajaa kutsutaan maailman kruunuksi. Sen kiilto on vuosien varrella himmentynyt jäteongelman vuoksi.

Reitiltä löytyy muun muassa tyhjiä happisylintereitä, säilyketölkkejä, telttoja, kaasukanistereita, särkyneitä kännyköitä, kiipeilyvarusteita, ja myös virtsaa ja ulostetta.

Roskat eivät haittaa selfiensä saaneita turisteja, mutta sulavat jäätiköt tuovat ihmisten jätöksiä ja rojua alemmas vuoristokyliin niin, että juomavesi saastuu.

Kiipeilijäpiireissä tunnetun sanonnan mukaan kokeneet kiipeilijät eivät tarvitse perille päästäkseen karttaa, sillä reitti perille on roskien viitoittama.

Kalleimmilla, jopa 100 000 euron hintaisilla luksusvaelluksilla hintaan sisältyy muutaman tuhannen euron jätevero. Siivoamisurakka on kuitenkin kiipeämistäkin haasteellisempaa. Operaatioon osallistuneita vapaaehtoisia on kuollut hankalissa oloissa.

Himalajan huipun on saavuttanut yli 5 000 kiipeilijää.

