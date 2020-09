Syyskuun viimeisen viikon lämpimin päivä vuosikymmeniin mitattu Kokemäellä: 23,5 astetta

Kaakosta tullut poikkeuksellisen lämmin ilmavirta on lämmittänyt eteläistä ja keskistä Suomea. Syksyn ennätyslukema on mitattu Satakunnassa Kokemäellä, Tulkkilan mittausasemalla myöhään sunnuntaina iltapäivällä. Se oli 23,5 astetta, ja lukema on historiallinen.

– Se on viimeisen viidenkymmenen vuoden ajalta syyskuun viimeisen viikon lämpimin lukema, kertoo Ylen meteorologi Anne Borgström.

Hän sanoo, että sään lämpeneminen on näkynyt hyvin jo alkuviikosta, jolloin nähtiin että kaakosta virtaa lämmintä ilmaa.

Sunnuntai on syyskuun lopun lämpimin päivä ja maanantainakin menee vielä 20 lämpöastetta rikki, ja senkin jälkeen on tavanomaista lämpimämpää. Ensi viikko näyttää Borgströmin mukaan Suomessa enimmäkseen poutaiselta.

Tänään sunnuntaina on Pohjanmaan rannikolla ja Pohjois-Pohjanmaalla ollut hyvin sankka sumupilvi ja sää sen myötä viileää. Sumupilvi hälvenee kuitenkin maanantaiksi ja sää lämpenee myös siellä.

Pohjois-Pohjanmaalla on myös satanut vettä ja Lapissa on ollut huomattavasti viileämpää. Sateet ovat leviämässä maanantaina Lappiin, mutta heikkenevät samalla. Sää lämpenee Lapissa vähitellen.

Vieläkin korkeampiin lämpötiloihin on syyskuussa ylletty yli viidenkymmenen vuoden takaa niin ikään Satakunnassa: Raumalla mitattiin 6. 9. 1968 peräti 28,8 astetta.

Suomessa myöhäisin hellepäivä (yli 25 astetta) on mitattu Tampereelta vuonna -47, jolloin syyskuun 17. päivä mitattiin 25,2 astetta.

