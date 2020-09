Jemenin sodan osapuolet sopivat vankienvaihdosta – päätös koskee yli tuhatta vankia

Jemenissä sodan molemmat osapuolet ovat päässeet sopuun vankien vaihdosta, kertoi YK:n sovittelija Martin Griffiths sunnuntaina.

Päätös koskee yli tuhatta vankia. Iranin tukemat huthikapinalliset luovuttavat 400 vankia, joista neljä on sudanilaisia ja 15 saudeja. Saudi-Arabian tukeman Jemenin hallituksen on määrä luovuttaa 681 huthikapinallista, kertoo uutistoimisto Reuters.

Griffithsin mukaan vaihdon aikataulusta neuvotellaan vielä tulevina päivinä.

Griffits kertoo Reutersille, että YK tähtää neuvotteluissa tulitaukoon.

YK on luonnehtinut vuosia jatkunutta Jemenin sotaa maailman suurimmaksi humanitaariseksi kriisiksi. Sota on rauniottanut Jemenin, joka jo aiemmin oli arabimaailman köyhin valtio. Yli 100 000 ihmistä on kuollut, ja miljoonia on joutunut pakenemaan kodeistaan.

Lähteet: Reuters, AFP