Herätys: Maahantulon rajoitukset tiukentuivat, Suomeen tuodaan organisoidusti riistotyövoimaa, ilmastonmuutos uhkaa myös kaupunkien puita

Maahantulon rajoitukset tiukentuivat

Maahantulon rajoitukset ovat tiukentuneet keskiyöllä. Maahantulon rajoitukset palautuivat Suomen ja Islannin, Norjan, Ruotsin, Saksan, Slovakian ja Viron välisessä liikenteessä koronatilanteen takia. Suomeen saa tällä hetkellä matkustaa vapaasti vain maista, joissa on ollut enintään 25 tautitapausta sataatuhatta asukasta kohti kahden viikon aikana. Kyseisissä maissa tämä raja on ylittynyt. Maahantulon rajoitukset sisärajaliikenteessä ovat voimassa myös usean muun maan ja Suomen välillä.

Yle-selvitys: Suomen työmaille tuodaan organisoidusti riistotyövoimaa köyhistä maista

Rakennusalan riistoa tulee vähän ilmi osittain siksi, että stereotyyppinen karski “raksaäijä” ei näytä lähtökohtaisesti ihmiskaupan uhrilta. Hän ei ehkä koe itseään uhriksi, vaan haluaa vain saada palkkansa. Antti Haanpää / Yle

Jopa satoja ukrainalaisia on työskennellyt Suomessa laittomasti viime vuosina. Heitä tuodaan rakennustyömaille esimerkiksi Viron kautta hyödyntämällä EU-lain porsaanreikää. Ukrainalaiset lähtevät Suomeen paremman palkan toivossa, mutta saattavatkin palata kotiin tyhjin käsin.

Työhyvinvointi jäänyt korona-aikana yksilön vastuulle

Tauot ja kevyt liikunta työpäivän aikana ylläpitävät työhyvinvointia. Kuvituskuva. Susanne Salin / Yle

Työterveyslaitokselta arvioidaan, että työhyvinvoinnista huolehtiminen on jäänyt korona-aikana entistä enemmän yksilön vastuulle. Työterveyslaitoksen mukaan koronan myötä on nähtävissä, kuinka työyhteisöltä ja esimieheltä saadaan vähemmän tukea ja taukoja pidetään vähemmän. Työpaikoilla erillisten virkistyspäivien sijaan nyt kehitetään esimerkiksi etäkahvihetkiä, taukoliikuntaa ja työergonomiaan kannustamista.

Britanniassa tartuntakäyrä kääntyi jälleen nousuun

Lontoolainen Sam Cole pelkää, että Britannian hallitus toistaa kevään epidemian aikana tehdyt virheet. Pasi Myöhänen / Yle

Britanniassa uusien koronatartuntojen määrä on jyrkässä kasvussa. Todettujen koronavirustartuntojen määrä on nyt korkeampi kuin koskaan. Osasyy on kohentunut testauskapasiteetti, mutta myös kuolemantapausten määrä nousee. Kevään epidemian aikana viivyttelystä syytetty Boris Johnsonin hallitus on reagoinut uusiin koronalukuihin tähän mennessä pienillä muutoksilla. Lähes puolet kansasta kuitenkin uskoo, että uudet toimet eivät riitä.

Ilmastonmuutos uhkaa myös kaupunkien puita – parhaillaan etsitään vaihtoehtoisia lajeja tuhojen varalle

Koreanvaahteran syysväritys on iloinen väriläiskä viherrakentamisessa. Anne Savin / Yle

Kadunvarsilla ja puistossa pitäisi kasvaa monia eri puulajeja, jotta tuholaisista ja myrskyistä ei tulisi laajoja vahinkoja. Tuhoriskeihin kuuluvat Ilmatieteen laitoksen selvityksen mukaan tautien ja tuholaisten lisäksi muun muassa tuulituhot sekä kuivuus. Esimerkiksi Tampereella on tarkoitus monipuolistaa puustoa ja kokeilla uusia puulajeja.

Alkavalla viikolla tavanomaista lämpimämpää

Yle

Lapissa maanantai on pilvinen ja ajoittain sataa tihkua. Maan keskiosissa on monin paikoin aamusumuja, joiden vuoksi lämpötila jää alle 15 asteen. Muuten maanantai on maan etelä- ja keskiosissa aurinkoinen ja lämmin.

