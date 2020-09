Kyynelkaasua, tainnutuskranaatteja ja pidätyksiä – poliisi suitsii jälleen ankarin ottein Valko-Venäjän protesteja

Valko-Venäjällä poliisi on ottanut kiinni kymmeniä ihmisiä eri puolilla maata opposition mielenosoituksissa, kertovat paikalliset ihmisoikeusjärjestöt uutistoimisto Reutersille. Ainakin 53 ihmistä on pidätetty.

Pääkaupungissa Minskissä kymmenet tuhannet ihmiset ovat uutistoimisto Tassin mukaan lähteneet marssille sateisesta ja tuulisesta säästä huolimatta. Uutistoimisto AFP:n mukaan tämänpäivänen mielenosoitus olisi "silmin nähden" pienempi kuin aiemmat sunnuntaiset mielenosoitukset.

Tass kertoo, että Minskissä mielenosoittajien ketju on jo yli kilometrin pituinen. Ihmiset kulkevat käsi kädessä välttääkseen poliisin kiinniottoja.

Protesteja on nähty myös muualla Valko-Venäjällä. Toiseksi suurimmassa kaupungissa Homelissa poliisi kertoo käyttäneensä kyynelkaasua ja tainnutuskranaatteja ”tottelemattomien” mielenosoittajien hajottamiseen. Poliisin mukaan mielenosoittajat olivat yrittäneet murtautua läpi poliisin muodostamista ihmisketjuista, kertoo Tass.

Viikkojen mielenosoitukset alkoivat presidentinvaaleista

Mielenosoituksia on järjestetty Minskissä joka sunnuntai sen jälkeen kun Aljaksandr Lukašenka julistautui vilpillisenä pidettyjen presidentinvaalien voittajaksi.

Mutta onko oppositiolla vaikutusmahdollisuuksia? Lue lisää: Miten käy Valko-Venäjän kansannousulle? YK:n ihmisoikeusraportoija Ylelle: "En ole kovin optimistinen"

Mielenosoittaja naistenmarssilla Minskissä Valko-Venäjällä 26. syyskuuta 2020. STR / Epa

Sosiaalisessa mediassa sunnuntaina jaetuissa videoissa näkyy aseistettuja ajoneuvoja sekä vesitykkejä pääkaupungin kaduilla. AFP:n toimittajien mukaan keskeisiä aukioita ja ostoskeskuksia, joista mielenosoittajat ovat aiemmissa protesteissa hakeneet turvaa poliisin kovilta otteilta, on suljettu.

Eilisissä naisten mielenosoituksissa mellakkapoliisit ottivat kiinni 150 ihmistä.

Lukašenka ei luovu vallastaan

Mielenosoittajat vaativat Lukašenkaa luopumaan johtoasemastaan. He tukevat opposition ehdokasta Svjatlana Tsihanouskajaa, joka haki vaalipäivän jälkeen turvaa Liettuasta. Tsihanouskaja on saanut tuekseen useita ulkovaltojen johtajia. Muun muassa Ranskan presidentti Emmanuel Macron on sanonut pitävänsä ilmiselvänä, että Lukašenkan on luovuttava vallasta.

Lukašenka ei ole vaatimuksista piitannut, vaan hän on hakenut tukea Venäjän presidentiltä Vladimir Putinilta. Putin on luvannut sekä huomattavia määriä lainarahaa että tarvittaessa myös sotilaallista tukea.

Lukašenkan niin kutsutut virkaanastujaiset eivät kuitenkaan olleet mahtipontiset. Tilaisuus järjestettiin keskiviikkona ilman ennakkoilmoitusta tai mainintaa presidentin verkkosivuilla, eikä sitä televisioitu.

Valko-Venäjää pitkään itsevaltaisesti johtanut Aljaksandr Lukašenka vannoi virkavalan keskiviikkona salassa pidetyssä tilaisuudessa. Minskin keskusta suljettiin kansalta tilaisuuden aikana. AFP

Monia Tsihanouskajan liittolaisia on vangittu tai pakotettu lähtemään maasta. Liittolaisten tavoitteena on järjestää uudet vaalit ja vaihtaa maan johto.

Valko-Venäjällä 26 vuotta vallassa ollut Lukašenka on varoitellut länsimaita ja sotilasliitto Natoa mielenosoittajien tukemisesta tai maan tilanteen horjuttamisesta. Eurooppalaisjohtajat eivät ole tunnustaneet Lukašenkaa Valko-Venäjän presidentiksi, ja maata vastaan on luvattu asettaa pakotteita sekä vilpillisten vaalien että mielenosoittajien väkivaltaisen kohtelun vuoksi.

Lue myös:

Valko-Venäjän ulkoministeri syyttää länsimaita "anarkian ja kaaoksen" kylvämisestä

Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukašenka vannoi virkavalansa salaa

Ihmisoikeusjärjestöt syyttävät Valko-Venäjän poliisia kidutuksesta – satoja naisia pidätetty tänään Minskissä

Lähteet: Reuters, AFP