Maahantulorajoitukset Suomeen tiukentuvat keskiyöllä – Ruotsin ja Viron osalta matkustaminen ehti olla vapaata vain viikon

Suomessa asuvan on mentävä koronatestiin heti Suomeen saavuttuaan lentokentällä tai satamassa ja toiseen testiin kotipaikkakunnalla aikaisintaan 72 tunnin jälkeen ensimmäisen testin otosta.

Omaehtoista karanteenia on mahdollista lyhentää lokakuun alusta alkaen kahdella koronatestillä.

Maahantulon rajoitukset Suomeen tiukentuvat jälleen keskiyöllä, kertoo sisäministeriö (siirryt toiseen palveluun).

Maahantulorajoitukset astuvat uudelleen voimaan vuorokauden vaihtuessa maanantaiksi Suomen ja Islannin, Norjan, Ruotsin, Saksan, Slovakian ja Viron välisessä liikenteessä sekä Georgian, Kanadan ja Tunisian asukkaille, jotka matkustavat kotimaastaan Suomeen.

Esimerkiksi Ruotsin ja Viron sisärajaliikenteen valvonnasta luovuttiin vasta noin viikko sitten lauantaina.

Suomessa voi kuitenkin käydä töissä Ruotsista ja Virosta ilman omaehtoista 14 vuorokauden karanteenia. Myös rajayhteisöjen välinen liikenne on sallittua Suomen, Ruotsin ja Norjan välisellä maarajalla.

Suomen ja muiden Schengen-alueeseen kuuluvien maiden sisärajaliikenteessä maahantuloa ei tällä hetkellä rajoiteta Latviasta, Liettuasta, Liechtensteinista ja Puolasta Suomeen.

Myöskään huvialusliikennettä EU- ja Schengen-maista Suomeen ei rajoiteta.

Maahantulorajoituksia tarkistetaan tästä lähtien viikoittain

Suomen ja Schengen-alueeseen kuulumattomien (siirryt toiseen palveluun) maiden välisessä ulkorajaliikenteessä maahantulon rajoitukset on poistettu Vatikaanista, San Marinosta ja Kyprokselta Suomeen saapuvassa liikenteessä sekä Suomen ja Australian, Japanin, Ruandan, Etelä-Korean, Thaimaan, Uuden-Seelannin ja Uruguayn välisessä liikenteessä.

Andorrasta, Bulgariasta, Irlannista, Kroatiasta, Monacosta, Romaniasta, ja Yhdistyneistä Kuningaskunnista voi tulla Suomeen työmatkalle tai muusta välttämättömästä syystä. Maahan tulijoille suositellaan 14 vuorokauden omaehtoista karanteenia.

Muiden Schengen-alueeseen kuulumattomien maiden osalta maahantulon rajoitukset mahdollistavat vain paluuliikenteen Suomeen ja muihin EU- ja Schengen valtioihin, kauttakulkuliikenteen Helsinki-Vantaan lentokentällä sekä muun välttämättömän liikenteen.

Maahantulorajoituksia tarkistetaan viikoittain ja muutoksista päätetään torstaisin valtioneuvoston istunnossa.

Raja-arvo on 25 uutta tautitapausta 100 000:ta henkilöä kohden edellisen 14 päivän aikana.

Lokakuun alusta saakka omaehtoista karanteenia voi lyhentää kahdelle koronatestillä

Korkeamman ilmaantuvuuden maasta palatessaan Suomessa asuva voi lyhentää omaehtoista karanteenia lokakuun alusta alkaen kahdella vapaaehtoisella koronatestillä.

Koronatestiin on hakeuduttava heti Suomeen saavuttuaan lentokentällä tai satamassa ja toiseen testiin kotipaikkakunnalla aikaisintaan 72 tunnin jälkeen ensimmäisen testin ottamisesta.

Muille maahan tulijoille, kuten turisteille ja työmatkalle Suomeen tuleville suositellaan ensimmäistä koronatestiä enintään 72 tuntia ennen Suomeen saapumista. Toiseen koronatestiin tulisi mennä aikaisintaan 72 tuntia Suomeen saapumisen jälkeen.

Toisen testin tulokseen saakka maahan saapujan tulisi olla omaehtoisessa karanteenissa majapaikassaan. Omaehtoinen karanteeni päättyy, jos testitulos on negatiivinen. Jos testitulos on positiivinen, lääkäri määrää henkilön karanteeniin, kunnes tämä on parantunut.

Jos matkustaja oleskelee Suomessa alle kolme alle 72 tuntia, hänen ei tarvitse olla karanteenissa eikä mennä toiseen koronatestiin.

