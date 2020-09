The New York Timesin kovimmat väitteet Trumpin rahatilanteesta ja veronvälttelystä

Yhdysvaltalainen sanomalehti The New York Times (siirryt toiseen palveluun) on paljastanut kovia väitteitä presidentti Donald Trumpin yritystoiminnasta.

Lehden tiedetään suhtautuvan Trumpiin hyvin kriittisesti. Trumpilla on silti vaalikampanjansa loppusuoran aikana kova työ kumota lehden väitteet.

Väitteet eivät ilmennä mitään suoranaista talousrikosta. Trumpin bisneyhteyksistä ei myöskään ole löytynyt mitään epäilyttävää Venäjä-kytköstä.

Lehden väitteet heikentävät kuitenkin Trumpin mainetta upporikkaana ja menestyksekkäänä liikemiehenä.

New York Times: Trump maksoi edellisenä vaalivuotena vain 750 dollaria liittovaltion tuloveroja

1. Trumpin yritykset ovat tappiollisia

The New York Timesin antama kuva Donald Trumpin liiketoimista on synkkä.

Trumpin komeimmat yhtiöt, kuten golfkentät ja hotellit vaikuttavat tuottavan tappiota. Golfkentät, joiden joukossa hänen "kruununjalokivensä", Trump National Doral -golfkenttänsä Floridassa, ovat vuoden 2000 jälkeen aiheuttaneet 315 miljoonan dollarin tappiot.

Vuonna 2016 avattu Trump Hotel Washingtonissa on ollut 55 miljoonaa tappiollinen.

Poikkeuksensa on Trump Hotel New Yorkissa, joka on antanut vuosittain noin 20 miljoonan liikevoiton.

2. Iso velka niskassa ja lisäksi mahdolliset mätkyt

The New York Times kertoo, että Trump on vastuussa 421 miljoonan dollarin lainasta, joka on maksettava muutaman seuraavan vuoden aikana. Tämän lisäksi maksuun on kahden vuoden sisällä tulossa sadan miljoonan dollarin laina New Yorkin Trump Towerista.

Trump käy samaan aikaan kamppailua veroviranomaisia vastaan Atlantic Cityn kasinohankkeesta, joka epäonnistui.

Liittovaltion lain mukaan liiketoiminnan tappiot voi vähentää verotuksessa kokonaisuudessaan, jos sijoittaja on menettänyt koko sijoituksensa. Näin Trump ilmoittaa tapahtuneen.

Lehden tietojen mukaan Trump on kuitenkin saanut viiden prosentin osuuden kasinohankkeen raunioille perustetusta uudesta kasinoyhtiöstä. Enimmillään kyse on 72,9 miljoonasta dollarista väärin perustein tehdyistä veronvähennyksiä, lehti kertoo.

3. Mitätön verojen määrä

Donald Trump on koko elämänsä ajan pyrkinyt antamaan vaikutelmaa, että hän olisi upporikas liikemies, jonka bisnekset sujuvat loistavasti.

The New York Times tutki Trumpin verotietoja 18 vuoden ajalta. Niistä yhtenätoista hän ei maksanut liittovaltion veroa lainkaan. Vuosina 2016 ja 2017 veron määrä oli 750 dollaria.

Verovähennysten jälkeen hän maksoi 18 vuoden aikana liittovaltion veroja kaikkiaan 1,4 miljoonaa dollaria.

Lehden arvion mukaan Trumpin pitäisi kuulua Yhdysvaltain varakkaimpaan tuloluokkaan, johon kuuluu vain yksi promillen sadasosa kaikista veronmaksajista. Tämä veronmaksajaryhmä maksoi kyseisenä aikana veroja joka vuosi keskimäärin 25 miljoonaa dollaria.

Trumpin yritysryppääseen, Trump Organizationiin kuuluu noin 500 yhtiötä. Niistä monet ovat erittäin kannattamattomia. Koska yrittäjä voi vähentää tappiollisten yritystensä kulut voitollisten yritysten veroista, lopputulos oli, ettei Trump Organizationilla ollut useinkaan juuri mitään verotettavaa.

Hän myös kärsi valtavan liiketappion 1990-luvulla. Tätä tappiota hän kykeni hyödyntämään seuraavina vuosina verovähennyksenä.

4. Taitavaa verovähentelyä

The New York Timesin mukaan Trump käyttää luksus-elämäntapaansa hyödyksi verovähennyksissä. Hän esimerkiksi listaa eri asuntojensa välillä tekemänsä lentomatkat liiketoiminnan kuluiksi.

Diili-ohjelmaa tehdessään hän merkitsi verovähennyksiin 70 000 dollaria kampaajan kuluja. Samoin on tehnyt hänen tyttärensä Ivanka Trump kampaus- ja meikkikulujen osalta 100 000 dollarin arvosta.

Lähes kaikissa Trumpin projekteissa "konsulttikuluja" on merkitty 20 prosenttia. Vaikka kuluja ei ole yksilöity, ne on voinut vähentää verotuksessa.

Esimerkiksi Azerbaidzhanin ja Dubain hotellihankkeissa konsulttikulujen osuus oli miljoonia dollareita.

Eräänä yksityiskohtana The New York Times mainitsee, että hänen yhtiönsä on maksanut nimettömälle taholle 747 622 dollaria konsulttipalkkioita Hawaijin ja Vancouverin hotellihankkeista. Ivanka Trumpin tiedoista ilmenee, että hän on saanut täsmälleen saman summan konsulttiyhtiöltä, jonka hän itse omistaa osittain.

5. Presidenttiys tuo tuloja

The New York Timesin mukaan Trump on käyttänyt presidentin asemaansa tuomaan tuloja yrityksilleen.

Lukuisat lobbarit, poliitikot ja ulkomaiset virkamiehet tulevat asumaan hänen omistamiinsa hotelleihin ja ostavat pääsyn hänen klubeilleen päästäkseen puhumaan presidentin kanssa. Tämän lisäksi tulevat valtionhallinnon virkailijat, turvahenkilöstö jne. jotka käyttävät hänen tilojaan.

Esimerkiksi Mar-a-Lagon golfklubi on saanut viisi miljoonaa dollaria lisätuloja vuodessa

