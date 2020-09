Mies surmasi puolisonsa ja itsensä lauantaina Seinäjoella – sytytetty tulipalo ei edennyt asunnossa

Poliisi ei tiedota asiasta enempää, koska kyseessä on perheen sisäinen asia.

Pohjanmaan poliisi tutkii lauantaina Seinäjoella Sirkankujalla tapahtunutta kahden ihmisen hengen vaatinutta tapausta henkirikoksena sekä kuolemansyyn selvittämisenä.

Tähän mennessä on poliisin mukaan selvinnyt, että asunnosta löytyneistä keski-ikäisistä henkilöistä mies on surmannut puolisonsa ja tämän jälkeen itsensä. Taloa oli yritetty sytyttää palamaan, mutta palo ei ollut edennyt. Koska kyseessä on perheen sisäinen asia, ei poliisi tiedota asiasta enempää.

Poliisi sai myöhään lauantai-iltana ilmoituksen murtohälytinäänestä. Paikan päällä poliisi totesi omakotitalossa savua. Pelastuslaitos sammutti talon sisälle rajoittuneen tulipalon ja aineelliset vahingot jäivät vähäisiksi.

Savusukeltajat kuitenkin löysivät talossa asuneet miehen ja naisen kuolleina. He olivat päivistyvän rikoskomisarion mukaan noin 45-vuotiaita.

