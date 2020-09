Hovioikeudessa kuullaan nyt virkarikoksista syytettyjä Kittilän päättäjiä – "En olisi ikinä uskonut, että luottamushenkilö joutuu tällaiseen tilanteeseen"

Kittilän virkarikossyytteiden hovioikeuskäsittelyssä alkoi tiistaina vastaajien kuuleminen.

Ensimmäisenä oli vuorossa Eino Holck, joka on toiminut tapahtumien aikaan keskustan valtuutettuna ja kunnanhallituksen jäsenenä. Holck on jättänyt luottamustehtävät jo useita vuosia sitten ja totesi kuulemisessa miettineensä, miksi ikinä tehtävään edes ryhtyi.

– Seitsemän vuotta tulee tapahtumista ja vieläkin niitä käsitellään. Ei ole oikein, että luottamustehtävästä pannaan päälle tällainen ruljanssi.

Virkarikossyytteet juontuvat loppuvuoteen 2013, jolloin silloinen kunnanjohtaja Anna Mäkelä teki tutkintapyynnön Levin hissiyhtiön toimitusjohtajasta. Vuoden 2014 marraskuussa Mäkelä irtisanottiin, ja Mäkelän sekä syyttäjien mukaan kyse oli tutkintapyynnön kostamisesta häikäilemättömällä tavalla.

Oikeudessa vastaavien entisten ja nykyisten kuntapäättäjien mukaan kyse oli luottamuspulasta. Holck kuvaili Mäkelän pitäneen etäisyyttä valtuutettuihin.

– Luottamuspula tuli pitkältä ajalta, ei sille voinut mitään. Minusta oli outoa, että Mäkelälle piti esittää kysymykset kirjallisena, suoraan saattoi puhua vain säästä. Aloitteet eivät myöskään edenneet, Holck totesi luottamuspulan syistä.

Holck oli itse kunnanhallituksessa päättämässä Mäkelän tekemän tutkintapyynnön perumisesta. Syyksi hän totesi oikeudessa sen, ettei ollut nähnyt tutkintapyyntöä eikä siksi voinut asettua sen taakse.

– En ole myöskään ikinä hyväksynyt tutkintapyyntöjen tekemistä, kyllä asiat pitäisi selvittää muulla tavoin.

"Mäkelän kertomus on lähinnä tunnelmointia"

Tällä viikolla Rovaniemen hovioikeudessa kuullaan myös Aki Maunulaa, Tapani Rantajääsköä, Timo Kurulaa ja Veikko Siitosta. Kolmea ensimmäistä edustava asianajaja Olli Siponen pitää tärkeänä todisteena Mäkelän toimia selvittäneen tilapäisen valiokunnan raporttia. Tilapäinen valiokunta perustettiin toukokuussa 2014.

Raportissa luottamuspulan syyksi esitetään tutkintapyynnön lisäksi myös yhteistyökyvyttömyys ja puutteet valmistelussa.

– Tämä tutkintapyyntöasia on ainoastaan yksi asia siinä tilapäisen valiokunnan raportissa. Se on ollut yksi neljästä perusteesta, joilla luottamus on menetetty.

Anna Mäkelä on kertonut valtuutettujen käyttäytymisen muuttuneen nimenomaan tutkintapyynnön jälkeen.

– Mitä todisteita siitä lopulta on, siitä on Mäkelän oma kertomus, joka on lähinnä tunnelmointia. Näen, että tämän jutun todisteet tulevat pitkälti näistä kirjallisista asiakirjoista, joista näkee miten asiat ovat oikeasti menneet, Siponen toteaa.

Vastaajien kuulemista jatketaan lokakuun loppupuolelle asti. Osa vastaajista esiintyy videoyhteyden päässä, osa on paikan päällä Rovaniemellä.

Lokakuun 29. päivä siirrytään kuulemaan todistajia, joiden joukossa on myös entinen pääministeri Antti Rinne. Loppulausuntoihin siirrytään marraskuun jälkipuoliskolla.

Lapin käräjäoikeus antoi asiassa kesäkuussa 2019 vapauttavan tuomion, mutta syyttäjät ja Mäkelä valittivat asiasta hovioikeuteen.