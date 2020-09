Raja meni taas kiinni, mutta Sedu Koskinen aikoo silti avata ravintolan Tallinnaan – kritisoi Suomen päätöstä, myös laivayhtiöt turhautuneita tilanteeseen

Suomen valtion asettamat matkailurajoitukset näkyvät välittömästi Tallinnassa.

Yrittäjä Seppo "Sedu" Koskinen on loppuviikosta avaamassa ravintolan Tallinnaan, vaikka myöntää, että turisteja on turha odottaa. Koskisen mukaan on tehtävä muita ratkaisuja.

– Minun plan B on se, että kontaktoin niitä suomalaisia, jota asuvat täällä Tallinnassa. Tunnen täältä paljon suomalaisia ja täällä on myös opiskelijoita Suomesta. Kyllä täällä asiakkaita on, vaikka turisteja on vähän, Koskinen sanoo.

Koskinen remontoi tiloja tällä viikolla ja avaa ravintolansa ovet tulevana viikonloppuna. Hän aikoo myös olla yhteydessä laivayhtiöihin yhteistyöstä ja mahdollisista erikoistarjouksistaan.

Matkustusrajoitukset palautuivat maanantaina Suomen ja Viron, Ruotsin, Saksan, Norjan, Islannin ja Slovakian väliseen liikenteeseen, koska näissä maissa on ylittynyt Suomen hallituksen asettama raja-arvo. Suomenlahden merivartiosto palautti maanantaina sisärajavalvonnan Helsingin satamassa Virosta ja Saksasta saapuvalle liikenteelle.

Koskinen sanoo olevansa positiivisella mielellä, mutta on turhautunut viranomaisten ja Suomen hallituksen toimiin. Hänen mukaansa koronan toista aaltoa ei edes vielä ole, mutta jo nyt siihen reagoidaan järein toimin.

– Keväällä oli Suomessa huoli tehohoitopaikkojen ja sairaalapaikkojen riittävyydestä. Ne riittivät hyvin, varmaan vain noin vajaa kolmannes mitoitetuista oli käytössä. Nyt tämä tilanne muistuttaa normaalia kausiflunssaa, ei ole vakavia sairastumisia. Missä ovat potilaat? Missä ovat kuolleet? Koskinen kysyy.

Koskisen mukaan ylireagointia on niin Suomessa kuin Virossa. Kummassakaan maassa ei ole kuollut juuri kukaan viime kuukausina koronaviruksen seurauksena, eikä potilaita ole tehohoidossakaan.

– Kun testataan enemmän, niin tartuntoja löytyy enemmän, mutta ne eivät ole olleet vakavia. Jos Suomessa olisi satoja tehohoidossa niin ymmärtäisin, mutta nyt panikoidaan ja vouhotetaan ihan suhteettomasti, Koskinen sanoo.

Seppo Sedu Koskinen kritisoi viranomaisten linjauksia ja pitää niitä koronatilanteeseen nähden ylimitoitettuna syksyn osalta. Gavin Hardie

Virossa matkailuala on huolestunut tilanteesta. Ala toivoo Suomen rajan avaamista nopeasti, uutisoi Viron yleisradioyhtiö ERR (siirryt toiseen palveluun).

– Jos Suomen raja sulkeutuu, se on erittäin vaikeaa. Hotellien liikevaihto Tallinnassa on jo nyt 75 prosenttia pienempi kuin vuosi sitten, ja selviytyminen on erittäin vaikeaa, sanoi Viron Hotellien ja ravintoloiden liiton toimitusjohtaja Ain Käpp Aktuaalne kaamera -ohjelmassa viime torstaina.

Virossa matkailuala toivoo, että työmarkkinoiden tukitoimenpiteitä jatketaan kevääseen saakka ja että hallitus keskustelee lähipäivinä matkailun tukisuunnitelmasta.

Laivayhtiöissä toivotaan pitkäaikaisia ohjeistuksia

Laivayhtiö Tallink Silja on keskeyttänyt Latviaan suuntautuvat Helsinki–Riika-risteilyt toistaiseksi ainakin lokakuun loppuun asti Latvian rajoitusten vuoksi. Myös Helsinki–Tallinna-reitillä vähennetään lauantaista 3. lokakuuta alkaen toisen laivan viikonloppuvuoroja.

– Muutoin nyt liikenteessä olevat laivat jatkavat normaaliin tapaan liikennöintiä ainakin tämänhetkisen tiedon mukaan. Tilannetta seurataan jatkuvasti ja muutoksia voidaan tehdä nopeastikin, sanoo Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjd.

Reittien uudelleen avaaminen on yrityksen mukaan reiteistä kiinni. Esimerkiksi Helsinki–Tallinna-reitin Starin perutut viikonloppuvuorot voidaan lisätä aikatauluun saman tien, kun laiva on joka tapauksessa muutoin jo liikenteessä. Helsinki–Riika-reitin käynnistäminen voisi tapahtua joidenkin viikkojen sisällä, mutta esimerkiksi Helsinki–Tukholma-reitin käynnistäminen kestäisi kuukauden, jopa useita.

– Pitkään pysähdyksissä olleen reitin käynnistäminen vaatii sekä laivan tekniseltä puolelta toimenpiteitä, mutta myös matkavarauksien saaminen ei tapahdu viikossa eikä kahdessa. Tyhjää laivaa ei tietenkään kannata operoida, Nöjd selventää.

Nöjdin mukaan laivayhtiöt ovat tehneet paljon toimenpiteitä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

– Vaikka laivoilla on ollut muutamia matkan jälkeen ilmenneitä koronatapauksia, niin ei ole tiedossa, että näistä olisi seurannut yhtään jatkotartuntaa. Pystymme hyvin tehokkaasti ja täsmänä viestimään asioita suoraan kyseisellä matkalla olleille ihmisille, Nöjd sanoo.

Tallink Silja toivoo, että Pohjoismaissa ja Baltian maissa olisi käytössä EU:n linjaama tartuntalukuraja eli 50. Tämä mahdollistaisi pitkäjänteisemmän liikennöinnin jatkamisen.

Viking Linella on reittiliikennettä tällä hetkellä Baltian maista vain Helsingin ja Tallinnan välillä ja Ruotsiin Turun ja Tukholman välillä sekä Ahvenanmaan ja Kapellskär–Tukholman välillä.

– Rajoitukset vaikuttavat kielteisesti. Tällainen rajoitusten huopaaminen ja soutaminen ei tällä alalla toimi, asiakkaat eivät pysy ajan tasalla, emmekä pysty vaihtamaan aikatauluja viikoittain, sanoo Viking Linen tiedotusjohtaja Johanna Boijer-Svahnström.

Koskisella uusia yrityssuunnitelmia Tallinnaan ja Suomeen

Tallinnaan on nyt suomalaisten turistien vaikea päästä, mutta toimettomana Sedu Koskinen ei kuitenkaan ole. Hän suunnittelee parhaillaan erilaisia kansainvälisiä hankkeita Tallinnassa. Kolme kärkihanketta ovat primitiivinen kylpylä, konteista rakennettu edullinen luksustalo sekä geoöljy, jota käytetään esimerkiksi shampoissa ja lisäravinteissa.

– Sijoittaja-rahoittajia hankitaan näille tällä hetkellä. Kaikki täysin suomalaisia tuotteita, mukana on suomalaisia asiantuntijoita ja keksijöitä, Koskinen sanoo.

Suunnitelmia on myös Helsinkiin ja Turkuun, joissa Koskisella on vuokrasopimukset Aino ja Onni -konseptiin kuuluvista ravintoloista. Helsingin ja Turun ravintoloiden toteutuminen ja aikataulut riippuvat kuitenkin viranomaisten koronapäätöksistä ja -rajoituksista.

– Ei ole järkevää avata, jos heti toimintaa rajoitetaan, Koskinen sanoo.

Koskisen mukaan viime kevään osalta hallituksen toimet auttoivat. Yrittäjille työntekijöiden lomautusten helpottaminen ja yritystukien saaminen Business Finlandin ja ely-keskusten kautta olivat hyviä ja nopeita ratkaisuja. Koskisen mielestä vastaavia tukia tarvitaan myös syksyllä, mikäli yrittäjien toimintaa rajoitetaan.

– Jos viranomaiset lopettavat ihmisten elinkeinon, niin sitten se on korvattava yrittäjille jollakin tavalla. Jos rajoituksia tulee, jonkun täytyy ne korvata, Koskinen painottaa.

Iltalehden mukaan Sedu Koskisella on yli miljoonan euron ulosottovelat (siirryt toiseen palveluun).

Lue myös:

Viron yleisradioyhtiö, ERR: Tourism sector hopes for rapid reopening of Finnish border (siirryt toiseen palveluun)

Raja aukeaa tänään muun muassa ruotsalaisille, mutta tunnelma on odottava: viranomaiset seuraavat tautitilannetta, lento- ja laivayhtiöt kysyntää

Tallink Silja irtisanoo 300 työntekijäänsä – joukossa 69 suomalaista

Laivamatkustajat halutaan pitää jatkossakin lähellä Helsingin keskustaa – Tuore selvitys puoltaa keskustasatamia, mutta ratkaistavana on vielä liikenneruuhkat

Hallitus esittää 25 miljoonan euron tukea laivaliikenteelle – saajina niin rahti- kuin matkustaja-alukset