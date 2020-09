Trumpin esikunnasta tihkuneiden tietojen mukaan presidentille ei ole järjestetty varsinaisia harjoitusväittelyjä. Trumpin on kuitenkin kerrottu tutustuneen Bidenin esiintymisiin.

Trumpin leirissä uskotaan, että vaaliväittelyillä on ratkaiseva merkitys vaalien tulokselle. Presidentin apuna valmistautumisessa on ollut muun muassa New Yorkin entinen pormestari Rudy Giuliani.