THL:n ylimääräinen tiedotustilaisuus koronavirustilanteesta – Katso suorana klo 10.25

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) järjestää tänään ylimääräisen tiedotustilaisuuden koronatilanteesta. Tilaisuus alkaa klo 10.30.

Yle seuraa ja vetää tiedotustilaisuuden antia yhteen erikoislähetyksessä, joka alkaa klo 10.25 Yle Areenassa sekä tässä jutussa. Päivitämme myös tätä juttua uusilla tiedoilla tilaisuuden edetessä.

Tilaisuudessa esiintyvät THL:n johtaja Mika Salminen ja ylilääkäri Taneli Puumalainen. He kertovat ajankohtaisesta epidemiatilanteesta, mahdollisista kehityskuluista ja toimista, joilla viruksen leviämistä voidaan nyt ehkäistä.

Uusien koronatapausten määrä on kääntynyt viime aikoina nousuun. THL antoi jo viime torstaina epidemian leviämisen varalta uudet laajemmat maskisuositukset. Jos epidemia on alueellisesti ns. kiihtymisvaiheessa, maskeja suositellaan korkeakouluihin ja toisen asteen oppilaitoksiin. Jos epidemia on edennyt pidemmälle, ns. leviämisvaiheeseen, suositus koskee myös muun muassa yläkouluja.

Maahantulon rajoitukset Suomeen tiukentuivat jälleen maanantain vastaisena yönä, kun maakohtaiset taudin ilmaantuvuusluvut ylittivät monessa maassa raja-arvona pidetyn 25 uutta tautitapausta 100 000:ta henkilöä kohden edellisen 14 päivän aikana. Esimerkiksi Ruotsin ja Viron sisärajaliikenteen valvonnasta ehdittiin luopua vasta noin viikkoa aiemmin.

