Taistelut jatkuvat Kaukasuksella – Azerbaidžan käy Turkin tuella lennokkisotaa Armenian panssareita vastaan Vuoristo-Karabahissa

Armenian ja Azerbaidžanin väliset taistelut alkoivat Vuoristo-Karabahin alueella jälleen sunnuntaiaamuna, ja ne ovat jatkuneet maanantainakin. Kumpikin puoli näyttää paitsi tuhonneen vastapuolen kalustoa, myös ampuneen tykistöllä siviilikohteita.

Armenialainen osapuoli sanoo noin kuudenkymmenen sotilaansa kuolleen maanantai-iltapäivään mennessä. Azerbaidžan ei ole kertonut tappiolukuja. Siviilejä on menehtynyt kymmenkunta.

Armenialaismies tutkii azerien tykkitulen aiheuttamia vaurioita kodissaa Martunissa Vuoristo-Karabahissa. Vahram Baghdasaryan / EPA

Propagandasota alkoi saman tien kuin muukin yhteenotto. Kumpikin puoli on levittänyt videoita iskuista vastustajaa vastaan.

Azerbaidžanin puolustusministeriö on julkaissut lennokeista kuvattuja videoita, joista on kooste tämän jutun alussa. Videoilla tuhotaan ilmasta erilaisia sirpalesuojiin kaivettuja panssariajoneuvoja, esimerkiksi kolme Armenian hankkiman venäläisen Osa-ilmatorjuntajärjestelmän vaunua.

Yksi video näyttää, kuinka tieltä suistuneen ja ilmeisesti vaurioituneen armenialaisen T-72-panssarivaunun avuksi tullut toinen T-72 tuhotaan tielle ensimmäisen viereen.

Azereille lennokkeja Turkista

Azerbaidžan päätti tämän vuoden alussa ostaa Turkista uudenaikaisia aseistettuja lennokkeja. Asiasta kertoo Caspian News (siirryt toiseen palveluun) -nettijulkaisu.

Turkista on tullut merkittävä lennokkien käyttäjä ja viejä viime vuosina. Tänä vuonna Turkin asevoimat ovat käyttäneet aseistettuja lennokkeja taisteluissa Syyriassa ja Libyassa. Viimemainitussa Turkin lennokki-iskut käänsivät keväällä sotaonnen kansainvälisesti tunnustetun Libyan hallituksen eduksi.

Turkki on jo pidempään aseistanut ja kouluttanut Azerbaidžanin asevoimia. Moderneja aseita, esimerkiksi lennokkeja ja ohjuksia, azerit ovat hankkineet myös Israelista.

Joko turkkilaiset tai israelilaiset lennokit ja lennokkiosaaminen ovat ilmeisesti olleet käytössä laajasti ensimmäisenä sotapäivänä eli sunnuntaina. Armenia sanoo pudottaneensakin toistakymmentä Azerbaidžanin lennokkia.

Turkin tuki azereille vahvaa

Azerit ovat turkinsukuisia muslimeja, ja Turkki on tukenut jälleen leimahtaneessa konfliktissa Azerbaidžania heti alusta asti. Maanantaina Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan vaati Armeniaa vetäytymään sen miehittämiltä Azerbaidžanin alueilta.

Vuoristo-Karabah, vaikka onkin armenialaisten ikivanhaa asuinaluetta, kuuluu Azerbaidžaniin. Tosin vain teoriassa. Siellä hallitsevat armenialaiset, ja 1990-luvun alun sodassa Armenia miehitti myös Vuoristo-Karabahin ja varsinaisen Armenian välisen siivun Azerbaidžanista.

Armenian pääministeri Nikol Pašinjan syytti jo sunnuntaina Turkkia suoraan Vuoristo-Karabahin konfliktiin sekaantumisesta. Hänen mukaansa Turkki rohkaisi Azerbaidžania sotatoimiin.

Armenian mukaan rintamalla on Azerbaidžanin armeijan apuna myös turkkilaisia sotilasasiantuntijoita.

Venäjä myynyt aseita molemmille

Venäjällä on sotilasliitto Armenian kanssa, ja Armeniassa on Venäjän joukkoja ja lentotukikohta.

Venäjä on kuitenkin myynyt runsaasti raskasta aseistusta sekä Armenialle että Azerbaidžanille. Kummallakin on venäläisiä panssarivaunuja, tykkejä, rakentinheitinjärjestelmiä ja taisteluhelikoptereita. Näistä kertoo mm. The National Interest (siirryt toiseen palveluun) -nettijulkaisu.

Azerbaidžanin mukaan Venäjä on toimittanut Armenialle lisää aseita sen jälkeen, kun Armenia ja Azerbaidžan viimeksi kahakoivat rajallaan viime kesänä.

Armenialaisia vapaaehtoisia sunnuntaina Jerevanissa lähdössä sotimaan Vuoristo-Karabahin rintamalle. Melik Baghdasaryan / EPA

Armenialla ei selvästikään ole yhtä paljon ja yhtä hyviä lennokkeja kuin Azerbaidžanilla, eli se ei pysty samalla tavoin uhkaamaan vastustajaansa ilmasta. Varsinaiset ilmavoimat ovat kummallakin maalla melko vaatimattomat.

Viime talvena Armenia hankki Venäjältä Osa-AK (siirryt toiseen palveluun)- lyhyen kantaman ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä. Juuri näitä Azerbaidžanin lennokit näyttävät ensi töikseen tuhonneen.

Armenia on myös hankkinut muutama vuosi sitten Venäjältä maakohteisiin ammuttavia Iskander-ohjuksia. Näitä ei ole ainakaan vielä käytetty Azerbaidžania vastaan. Azerbaidžan on ostanut vastaavanlaisia ohjuksia Israelista.

Armeniakin tuhonnut panssareita

Myös Armenian puolustusministeriö on jakanut videoita, joilla tuhotaan vastustajan panssarikalustoa. Se näköjään tehdään "perinteisemmillä" tavoilla eli miinoilla ja panssarintorjuntaohjuksilla.

Armenian armeijan video Azerbaidzhanin panssarivaunujen tuhoamisesta

Armenia syyttää Azerbaidžania täysimittaisesta hyökkäyksestä Vuoristo-Karabahiin, ja taistelut ovat olleet kovimpia moneen vuoteen. Mutta toistaiseksi ne ovat rajoittuneet Vuoristo-Karabahin ja Azerbaidžanin rajavyöhykkeelle, läpimurtoa ei ole nähty.

Azerbaidžan sanoo "vapauttaneensa" puolen tusinaa kylää ja saaneensa haltuunsa strategisesti tärkeän kukkulan. Vuoristo-Karabahin edustajat kiistävät, että kyliä olisi vallattu.

Vuoristo-Karabah on sitkein Neuvostoliitosta periytyvä aluekiista. Armenia ja Azerbaidžan kävivät alueesta sotaa 1990-luvun alussa ja ovat sen jälkeenkin kahakoineet silloin tällöin. Itse kriisin ratkaisu ei ole edennyt mihinkään.

Nyt ovat taistelujen lopettamista jälleen vaatineet melkein kaikki ulkopuoliset paavista, Venäjästä ja EU:sta lähtien.

Lähteet: AP, Reuters