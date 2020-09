Stressaavatko ylioppilaskirjoitukset? Tässä vinkki "mielen harhautukseen" ja neljä muuta niksiä koetilanteeseen koulupsykologeilta

Moni abiturientti saattaa joutua tähänastisen elämänsä stressaavimpaan tilanteeseen, kun osa heistä astelee tällä viikolla syksyn viimeisiin ylioppilaskokeisiin.

Kokosimme tähän juttuun 5 vinkkiä stressinhallintaan jokaiselle ylioppilaskokeisiin osallistuvalle.

Vinkit on koottu yhdessä Vuosaaren lukion psykologin Aki Puolakan sekä Eiran aikuislukion ja Etu-Töölön lukion psykologin Eija Rannan kanssa.

Tähän juttuun kootut vinkit toimivat muihinkin stressaaviin elämäntilanteisiin. Vinkkeihin kannattaakin palata, kun yo-kirjoitukset jatkuvat ja mahdolliset korkeakoulujen pääsykokeet koittavat ensi keväänä.

1. Usko itseesi – osaat varmasti jotain

Puolakan mukaan on hyvin tavallista, että kirjoituksiin asteltaessa moni kokee lukeneensa ja valmistautuneensa liian vähän.

Tällöin on tärkeää muistaa, että pohjatyö on tehty edellisten vuosien aikana ja päähän on varmasti jäänyt tietoa.

– Se on täysin inhimillinen tunne. Olet kuitenkin valmistautunut kirjoituksiin huomaamattasi jo aiempina vuosina, joten luota tekemääsi pohjatyöhön, Puolakka sanoo.

Kannattaa kuitenkin olla realisti ja hyväksyä se, jos valmistautuminen on jäänyt liian lyhyeksi.

– Läpi voi päästä hyvinkin lukematta, mutta pitää muistaa realismi, Eija Ranta muistuttaa.

– Jos tähtäimessä on laudatur, niin voi olla melko epärealistista olettaa, että sen voisi saada lukematta.

2. Hyväksy se, että yo-kokeet stressaavat

Stressi myös kuuluu koetilanteeseen, Puolakka muistuttaa. Sitä on lähes mahdotonta välttää ja lähes kaikki kokevat sitä muodossa tai toisessa.

– Mitä nopeammin hyväksyy sen, että kaikkea stressiä ei voi päästä pakoon, niin sitä vähemmän stressi on työntävää, Puolakka toteaa.

"Työntävyydellä" Puolakka tarkoittaa sitä, että jos rupeaa stressaamaan itse stressaamista, niin stressaaminen voi vain pahentua.

– Yo-tilanne on pelottava ja stressaava, mutta sitten kun se on tehty, se on tehty. Kärsimyksellä on siis selkeä deadline.

3. Harhauta mieltäsi – tee hengitysharjoitus tai syö eväitä

Joskus koetilanteessa voi kuitenkin käydä niin, että ajatukset menevät lukkoon ja muisti ei pelaa. Tästäkin selviää.

– Silloin kannattaa siirtää kokonaan huomio pois kokeesta ja sulkea silmät muutamaksi minuutiksi. Sen verran aikaa on aina, Puolakka ohjeistaa.

– Voit myös syödä eväitäsi tai tehdä hengitysharjoituksen.

Hengitysharjoituksen tarkoituksena on esimerkiksi tasata sykettä. Tämä taas rauhoittaa mieltä ja auttaa aivoja toimimaan paremmin.

– Tärkein viesti itsellesi näissä hengitysharjoituksissa on, että sinulla on aikaa, Eija Ranta sanoo.

Hengitysharjoituksia löydät helposti netistä. Vinkkejä rentoutumiseen ja stressin selättämiseen löydät myös koulupsykologien ylläpitämältä Toisen asteen yhteys -sivustolta (siirryt toiseen palveluun).

4. Muista liikkua ja pitää yhteyttä ystäviin ennen kirjoituksia

Vaikka lukeminen yo-kirjoituksia varten on tärkeää, ei viimeisiä päiviä ennen koetta kannata käyttää ainoastaan armottomaan lukemiseen ja pänttäämiseen.

– Lukemisen tasapainottamiseksi on tärkeää, että pidät huolta itsestäsi nukkumalla riittävästi, liikkumalla ja näkemällä tai olemalla yhteydessä ystäviisi, Ranta muistuttaa.

Liikkuminen ja ystävien kanssa oleminen siirtävät ajatuksia pois yo-kokeista ja rauhoittavat mieltäsi. Näin opettelemasi asiatkin jäävät todennäköisesti paremmin mieleen.

5. Loppuelämäsi ei ole kiinni yhdestä kokeesta

Koetilanteessa tätä voi olla vaikea sisäistää, mutta muista, että tämä on vain yksi koetilanne. Elämässäsi ei ole tapahtumassa mitään peruuttamatonta.

– Oman mielen sisäisen puheen täytyy olla lempeää. Muistuta itseäsi, että ole lukenut ja teet asiat niin hyvin kuin vain tässä tilanteessa pystyt tekemään, Ranta sanoo.

Mutta entä jos ei tosiaan ole lukenut yhtään?

Silloin kannattaa palata vinkkilistan ensimmäiseen kohtaan ja muistaa, että jotakin on tarttunut päähän varmasti.

Ranta muistuttaa myös, että yo-kokeita voi nykyään uusia niin monta kertaa kuin haluaa. Korkeakoulujen sisäänpääsykiintiöilläkään ei kannata tämän vuoksi liikaa kuormittaa mieltään.

